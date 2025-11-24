　
政治

上千家庭擠爆「桃園HO幸福 親子派對」　何志偉：孩子不是父母一個人養 國家一起養

上千家庭擠爆「桃園HO幸福，親子派對」　何志偉：孩子不是父母一個人養，國家一起養（圖／資料照）

▲總統府副秘書長何志偉23日參加 「桃園HO幸福親子派對」。（圖／何志偉辦公室提供）

政治中心／綜合報導

總統府副秘書長何志偉23日到桃園大有梯田公園，參加 「桃園HO幸福親子派對」，現場湧入破千位大小朋友，氣氛熱鬧、笑聲不斷。何志偉除與現場小朋友親切互動外，也向在場家長介紹政府的育兒及青年政策，強調賴清德總統主張的「小朋友國家養」，是國家對下一代最堅定的承諾。

何志偉表示，賴總統推動的「0–18歲國家一起養」是相當受到民眾歡迎的政策，目的在減輕年輕家庭的負擔，讓爸媽「敢生、敢養、安心育兒」。其中的托育補助目前已大幅提高，不論公共或準公共托育，每月可領 7,000 至 13,000 元，讓更多家庭真正感受到支持。

他也強調，政府的照顧不只到國小，而是「從出生到上大學，國家要陪你一起養」。例如高中職已全面免學費，讓 43 萬名學生受惠；私立大學生每年可獲 3 萬 5000 元學雜費補貼，經濟弱勢家庭更可額外獲得最高 2 萬元補助。他指出，這些政策都是希望讓孩子不因家庭條件而被限制，讓每一個孩子都站在更公平的起跑點上。

何志偉同時透過有獎徵答與現場大小朋友互動，提醒小朋友要保護眼睛健康，他也兩度邀請小朋友現場擁抱陪他們來的家人，謝謝他們。稍後並邀請全場民眾一起高唱生日快樂歌，祝福12月、1月及2月大小壽星生日快樂。

何志偉稍後步下舞台後，一位將在12月過生日的10歲小朋友向「志偉葛格」打照呼，謝謝何志偉為她唱生日快樂，何志偉看見小朋友帶著小寵物「蜜袋鼯」，也親切詢問小朋友是如何照顧寵物，還提醒她千萬別棄養，展現高度親和力。

11/22 全台詐欺最新數據

419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

鄭文燦2026戰桃園　知情人士：何志偉上場

鄭文燦2026戰桃園　知情人士：何志偉上場

2026桃園市長選戰，民進黨遲未推出人選迎戰尋求蟬連的市長張善政。名嘴吳子嘉21日在「董事長開講」節目爆料，前市長鄭文燦有意回鍋「代表民進黨參選桃園」引發各界關注。然，民進黨市議員魏筠今日於臉書發文，大家不用再猜了，我直接問文燦市長。文燦市長表示：「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。

大和解？王世堅讚參選桃園市長好人選　何志偉感謝：尊重黨決策

大和解？王世堅讚參選桃園市長好人選　何志偉感謝：尊重黨決策

堅偉大戰已過去　王世堅：何志偉早規劃選桃園、需站台「我隨傳隨到」

堅偉大戰已過去　王世堅：何志偉早規劃選桃園、需站台「我隨傳隨到」

何志偉甩參選市長曖昧態度　明確點出桃園發展「2個可惜」

何志偉甩參選市長曖昧態度　明確點出桃園發展「2個可惜」

TPASS月票破13.96億人次使用　政策源起竟來自市民向何志偉陳情

TPASS月票破13.96億人次使用　政策源起竟來自市民向何志偉陳情

何志偉育兒青年政策

