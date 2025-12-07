小粉絲獻愛心手作　何志偉現「跨齡」吸引力

▲總統府副秘書長何志偉在桃園舉辦親子派對，展現跨齡魅力。(圖／何志偉辦公室提供，下同)

地方中心／桃園報導

被視為民進黨桃園市長人選「黑馬」的總統府副秘書長何志偉，6日在桃園中壢區興仁親子公園舉辦「桃園HO幸福親子活動」，邀請「香蕉哥哥」、「蔓越莓姐姐」等多位幼幼台兒童節目主持人帶著大小朋友唱唱跳跳同樂，吸引上千位大小朋友參與，現場氣氛熱鬧溫馨。包括彭俊豪、張曉昀、張肇良、魏昀等綠營桃園市議員也到場力挺，凸顯何志偉在桃園的好人緣與基層人氣。

何志偉再度化身「志偉哥哥」，不僅在活動開始前走入人群，逐一向大小朋友打招呼，還有「小粉絲」向他獻上手繪、充滿童趣的加油海報，現場氣氛相當歡樂。

何志偉受訪時透露，他很喜歡走入社區、公園與市民一起曬曬太陽、踩踩草地，因他人生中許多重要政策想法，都是從與人聊天中誕生的，「就像 TPASS 通勤月票，就是靠著在地方聽大家反映交通負擔後，一步一步腦力激盪產生出來的靈感。他認為，唯有多傾聽、多交流，才能真正了解市民需的需求，尤其桃園今天的天氣非常好，在冬日暖陽中舉辦親子活動，可以給小朋友猶如童話世界的感受，他也能直接聽到市民想法，協助減輕家長的育兒壓力。

何志偉也再度提到賴清德總統所提出的「0到22歲國家一起養」政策理念，將現行「0-6歲國家一起養2.0」延伸到教育階段，包括公私立高中職免學費、私立大專學費減免，以及生育補助、育兒津貼、人工生殖補助、長照3.0等，要讓家長真正感受到國家站在他們身邊，一起陪孩子們長大。