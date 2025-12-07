　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

小粉絲獻愛心手作　何志偉現「跨齡」吸引力

▲▼小粉絲獻愛心手作　何志偉現「跨齡」吸引力。（圖／何志偉辦公室提供）

▲總統府副秘書長何志偉在桃園舉辦親子派對，展現跨齡魅力。(圖／何志偉辦公室提供，下同)

地方中心／桃園報導

被視為民進黨桃園市長人選「黑馬」的總統府副秘書長何志偉，6日在桃園中壢區興仁親子公園舉辦「桃園HO幸福親子活動」，邀請「香蕉哥哥」、「蔓越莓姐姐」等多位幼幼台兒童節目主持人帶著大小朋友唱唱跳跳同樂，吸引上千位大小朋友參與，現場氣氛熱鬧溫馨。包括彭俊豪、張曉昀、張肇良、魏昀等綠營桃園市議員也到場力挺，凸顯何志偉在桃園的好人緣與基層人氣。

何志偉再度化身「志偉哥哥」，不僅在活動開始前走入人群，逐一向大小朋友打招呼，還有「小粉絲」向他獻上手繪、充滿童趣的加油海報，現場氣氛相當歡樂。

▲▼小粉絲獻愛心手作　何志偉現「跨齡」吸引力。（圖／何志偉辦公室提供）

何志偉受訪時透露，他很喜歡走入社區、公園與市民一起曬曬太陽、踩踩草地，因他人生中許多重要政策想法，都是從與人聊天中誕生的，「就像 TPASS 通勤月票，就是靠著在地方聽大家反映交通負擔後，一步一步腦力激盪產生出來的靈感。他認為，唯有多傾聽、多交流，才能真正了解市民需的需求，尤其桃園今天的天氣非常好，在冬日暖陽中舉辦親子活動，可以給小朋友猶如童話世界的感受，他也能直接聽到市民想法，協助減輕家長的育兒壓力。

何志偉也再度提到賴清德總統所提出的「0到22歲國家一起養」政策理念，將現行「0-6歲國家一起養2.0」延伸到教育階段，包括公私立高中職免學費、私立大專學費減免，以及生育補助、育兒津貼、人工生殖補助、長照3.0等，要讓家長真正感受到國家站在他們身邊，一起陪孩子們長大。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3803 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「2大錢坑」默默吞掉退休金！　日專家勸：快丟掉
北捷開放刷手機進站！　7月起信用卡也通
《延禧攻略》50歲女星宣布立遺囑！　留8億遺產
黃仁勳登金融時報人物榜！　「押注AI改變世界」
快訊／賴瑞隆落淚道歉：會讓兒子離開學校

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

忠實粉絲每年朝聖！月光・海音樂會奪「活動卓越獎」銀質獎

小粉絲獻愛心手作　何志偉現「跨齡」吸引力

台南做工行善團助弱勢修繕　家園台南第316戶完工！

力挺光復災民！全國城隍廟捐善款+3千台大型家電

台南芭樂首航歐洲！　黃偉哲率團登荷蘭農產展售會秒殺搶購

仍有1億立方米土砂堆置坡面！馬太鞍堰塞湖上下游均架設微地動儀

基隆獅球嶺砲台步道全面更新　議長童子瑋：打造安全舒適新場域

桃園農產月曆、春聯免費發送　民代曝赫見網路販售　

「中藥本草文化節」桃園首登場　親子手作等多元體驗認識中藥

510元喝出10萬獎金！　桃園「普發一萬百倍奉還」抽獎公布

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

忠實粉絲每年朝聖！月光・海音樂會奪「活動卓越獎」銀質獎

小粉絲獻愛心手作　何志偉現「跨齡」吸引力

台南做工行善團助弱勢修繕　家園台南第316戶完工！

力挺光復災民！全國城隍廟捐善款+3千台大型家電

台南芭樂首航歐洲！　黃偉哲率團登荷蘭農產展售會秒殺搶購

仍有1億立方米土砂堆置坡面！馬太鞍堰塞湖上下游均架設微地動儀

基隆獅球嶺砲台步道全面更新　議長童子瑋：打造安全舒適新場域

桃園農產月曆、春聯免費發送　民代曝赫見網路販售　

「中藥本草文化節」桃園首登場　親子手作等多元體驗認識中藥

510元喝出10萬獎金！　桃園「普發一萬百倍奉還」抽獎公布

房市寒冬！建案拚了「跳1下折1萬」　房產專家驚呆：宛如健身房

獲「從影最佳傑作」認證！白蘭雪蓋汀新作被譽最暖喜劇

李千娜才剛唱「腿軟站不直」！　驚喜合體愛女「下秒被趕下台」

生小孩前「有2條件」　公婆一聽怒了！網嘆：跟買房只能擇一

北捷開放刷手機進站！明年1月啟用QR乘車碼　7月起信用卡也通

Joeman新歡開戰了！被挖3年前假鞋團購風波　親反擊：我應該要閉嘴

男團F.F.O出道1年長大了！　超驚人變化曝光

「2大錢坑」默默吞掉退休金！　日專家苦勸：快丟掉

整座高雄變聖誕樂園！4大景點看26米耶誕樹、燈光秀　還會飄雪

忠實粉絲每年朝聖！月光・海音樂會奪「活動卓越獎」銀質獎

【BMW暴衝瞬間曝光】撞雙載機車再衝人行道！駕駛命危送醫

地方熱門新聞

60萬戶高雄人快儲水！明11區停水10hrs

神明入厝！富陽軒八卦祖師廟入火安座　信徒擲筊把好運背回家

桃園普發一萬百倍奉還抽獎　510喝出10萬獎金

做工行善12周年大台南總工會攜手志工修繕315戶弱勢家園

桃園農產月曆、春聯免費發送　赫見網路販售

「中藥本草文化節」桃園首登場　認識中藥

新北油飯節冠軍揭曉　侯友宜：傳承城市幸福味道

桃園性平好聲音K歌比賽　高齡長者展現自我

1500人坐滿願景園區草皮推正向數位生活陪伴比螢幕更重要

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

桃園校園隨袋徵收惹議　蘇俊賓回應疑慮

地方特考屏東考區411人應試　錄取率僅8％

消防機器人變身小小網紅烏山頭生活節吸引大小朋友排隊互動

獅球嶺砲台步道全面更新　童子瑋：打造安全舒適新場域

更多熱門

相關新聞

民進黨推青年補助懶人包　「勞工再充電計畫」每月最高領1.6萬

民進黨推青年補助懶人包　「勞工再充電計畫」每月最高領1.6萬

民進黨今（7日）釋出最新「就業青年政策懶人包」影片，將優質台灣戲劇作品融入政策情境，由年輕黨工主演，用充滿戲劇張力的方式，緊湊細膩地演繹青年從畢業到就業會遇到的所有真實生活困境，提及與說明各種適用政策和補助。

員警支援交管遭撞重傷！藍營砲轟濫用維安　綠委揭完整行程：非輔選

員警支援交管遭撞重傷！藍營砲轟濫用維安　綠委揭完整行程：非輔選

黃國昌嗆問「臉書詐騙沒被禁？」　綠議員打臉：已被罰1500萬元

黃國昌嗆問「臉書詐騙沒被禁？」　綠議員打臉：已被罰1500萬元

TikTok也可能被禁？　鄭麗文質疑：民進黨要進行數位戒嚴

TikTok也可能被禁？　鄭麗文質疑：民進黨要進行數位戒嚴

台灣經濟成長率破7趴　林濁水曝「詭異現象」：總統評價持續低迷

台灣經濟成長率破7趴　林濁水曝「詭異現象」：總統評價持續低迷

關鍵字：

何志偉桃園市長選舉民進黨

讀者迴響

熱門新聞

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

台南女警開單遭斧頭砍傷！砍人畫面曝光

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他

全台第3家「島語」12/29開幕

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

50年透天「賣1100萬」要入手嗎？網吐真心話

女警遭斧頭砍　黃偉哲震怒：絕不寬貸

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

台南女警開單遭車主拿斧頭砍傷！

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

更多

最夯影音

更多
男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面