生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

張文「論文獲政府補助48000元」　他再挖出IG、X帳號：全被清空

▲▼肉搜張文科大論文　驚見「自拍照」當報告！4年前模樣曝。（圖／翻攝四叉貓臉書）

▲肉搜張文科大論文，驚見「自拍照」當報告。（圖／翻攝四叉貓臉書）

網搜小組／劉維榛報導

張文在台北捷運、中山商圈奪走3條人命，自己則是墜樓身亡。網紅四叉貓（劉宇）挖出他發表的「人臉辨識論文」，並以自拍照當作示範，甚至發現張文研究計畫獲得4萬8000元政府補助。此外，劉宇也挖出張文的IG與X的帳號，但也都被清空了。

劉宇在臉書指出，張文從永平工商餐飲科畢業後，考上虎尾科技大學資訊工程系，在學期間有發表一項研究計畫「利用多任務串聯卷積網路模型實作人臉辨識輔助課堂點名」，張文使用自己的自拍照當作範例。

計畫獲政府補助48000元

張文這個研究計畫時間為2020年7月至2021年2月，共計8個月，劉宇推測自拍範例照是他2021年的模樣，更意外發現這研究計畫曾獲得科技部補助48000元，引發網友熱議「餐飲科考上資訊工程系！絕」、「他現在跟餐飲科時期差很多，眼神不一樣了」、「可惜走歪了」。

▲▼ 。（圖／翻攝攝四叉貓臉書）

▲張文論文獲得政府補助4萬8000元。（圖／翻攝攝四叉貓臉書）

除了學術資料外，四叉貓還挖出張文的臉書帳號，並經過同學指認，推測僅是張文學生時期專門用來綁定手機遊戲的帳號，並非活躍社群，當兵之後他就可能不再使用該臉書帳號，或犯案前把真正使用的臉書帳號給刪除了。

張文IG、X帳號都被清空

劉宇今天再度發文表示，翻開計畫書可以得知張文的E-MAIL是「forrestwork0141@gmail.com」，於是把「forrestwork014」輸入IG和X搜尋，果真找到張文IG和X的帳號，但也被清空了。

▲▼ 。（圖／翻攝攝四叉貓臉書）

▲張文是2019年申請IG帳號。（圖／翻攝攝四叉貓臉書）

LINE聯絡人只有房東、房仲

專案小組發現，張文有臉書帳號，但沒有貼文也沒有朋友、也不曾對任何人按讚，甚至沒有時下年輕人都有的Threads帳號，連LINE手機通訊軟體裡只有兩個聯絡人，就是張男的房東和介紹租房的房仲，目前警方正追查他兇刀購買來源，及真正犯罪動機。

▼網友拍到張文在北車犯案完的身影 。（圖／原PO授權引用）

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

張文「論文獲政府補助48000元」　他再挖出IG、X帳號

社群網路發言千萬要謹慎！前天（19日）捷運中山站發生無差別殺人事件，新北市新莊區一名19歲彭姓男大學生，竟在Instagram發布限時動態，內容寫下「中山砍人不揪」等字眼，引發網友恐慌並向警方報案。新莊警分局獲報後不敢大意，立即成立專案小組，不到1小時便鎖定彭男身分並將他帶回偵辦。儘管彭男事後發文致歉，全案仍依恐嚇公眾罪函送法辦。

