光復青年創業行動開放徵件　最高補助50萬

▲光復青年再生行動計畫第二場工作坊執行長認真傾聽學員想法。(圖花蓮縣政府提供，下同)

記者王兆麟 ／花蓮報導

為協助光復鄉0923堰塞湖災後重建、加速在地店家與青年團隊復原轉型，花蓮縣政府推動「光復青年創業再生行動計畫」，並於12月22日在馬太鞍欣綠農園辦理第三場《創業經營與商業模式》工作坊，結合商業模式九宮格（BMC）與AI實作工具，帶領學員從產品定位、目標客群到成本與獲利邏輯逐步梳理，協助青年把想法做成可運行的生意，強化品牌與服務力，提升整體經營體質。

▲工作坊林懿庭講師講課。

花蓮縣政府說明，在系列活動中也同步說明徵件資源與申請管道，鼓勵在地青年店家、返鄉青年與創業團隊踴躍提案，擴大地方產業能量。

花蓮縣長徐榛蔚表示，青年是地方發展的重要動能。縣府透過多元培力與陪伴機制，協助青年在地創業、穩健經營。本次工作坊期待以專業輔導與實務工具，幫助青年釐清產品定位與市場方向，讓好點子落地成為好生意，進一步帶動地方產業活絡與就業機會。

▲第二場工作坊學員專注於課程內容並勇於發問。

課程由長富管理顧問有限公司執行長林懿庭授課，聚焦「商業模式九宮格（BMC）」的應用與拆解，從核心價值、目標客群、通路與關鍵資源到成本結構與收入來源，協助學員掌握獲利邏輯與營運重點；並示範運用AI工具進行市場與內容分析，快速整理關鍵要點、優化經營架構，提升學習成效。

課程現場互動熱絡，學員以分組討論方式交換經驗，針對「如何用AI快速完成商業模式草稿」、「通路要怎麼選擇」、「客群到底是觀光客還是在地常客」、「定價怎麼兼顧成本與市場接受度」等問題踴躍提問；課程同步安排分組討論與情境演練，學員將自身構想轉換為BMC畫布，進行同儕互評與講師即時回饋，形成可立即執行的行動清單。

▲工作坊講師和學員互相討論想法及遇到的問題解答。

花蓮縣政府青年發展中心執行長黃筱瑩表示，青年發展中心將持續扮演「陪伴者與連結者」角色，透過在地課程、專業諮詢與後續支持機制，協助光復青年穩健創業、深化經營；也歡迎青年與店家主動提出需求，讓資源更精準到位、讓創業路徑更清晰。

「光復青年創業再生行動計畫」已開放徵件，提供最高50萬元、補助比例70%以內的支持，範圍涵蓋品牌強化、整體行銷、服務升級與數位轉型等。徵件至115年1月15日17:30止，可寄送紙本至花蓮縣政府青年發展中心（花蓮市海岸路17號），或依簡章規定以電子郵件送件；相關資訊與簡章可於青年發展中心官網下載。