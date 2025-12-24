　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

光復青年創業行動開放徵件　最高補助50萬

▲▼光復青年再生行動計畫第二場工作坊執行長認真傾聽學員想法。(圖花蓮縣政府提供，下同)

光復青年再生行動計畫第二場工作坊執行長認真傾聽學員想法。(圖花蓮縣政府提供，下同)

記者王兆麟 ／花蓮報導

為協助光復鄉0923堰塞湖災後重建、加速在地店家與青年團隊復原轉型，花蓮縣政府推動「光復青年創業再生行動計畫」，並於12月22日在馬太鞍欣綠農園辦理第三場《創業經營與商業模式》工作坊，結合商業模式九宮格（BMC）與AI實作工具，帶領學員從產品定位、目標客群到成本與獲利邏輯逐步梳理，協助青年把想法做成可運行的生意，強化品牌與服務力，提升整體經營體質。

▲▼光復青年再生行動計畫第二場工作坊執行長認真傾聽學員想法。(圖花蓮縣政府提供，下同)

工作坊林懿庭講師講課。

花蓮縣政府說明，在系列活動中也同步說明徵件資源與申請管道，鼓勵在地青年店家、返鄉青年與創業團隊踴躍提案，擴大地方產業能量。

花蓮縣長徐榛蔚表示，青年是地方發展的重要動能。縣府透過多元培力與陪伴機制，協助青年在地創業、穩健經營。本次工作坊期待以專業輔導與實務工具，幫助青年釐清產品定位與市場方向，讓好點子落地成為好生意，進一步帶動地方產業活絡與就業機會。

▲▼光復青年再生行動計畫第二場工作坊執行長認真傾聽學員想法。(圖花蓮縣政府提供，下同)

第二場工作坊學員專注於課程內容並勇於發問。

課程由長富管理顧問有限公司執行長林懿庭授課，聚焦「商業模式九宮格（BMC）」的應用與拆解，從核心價值、目標客群、通路與關鍵資源到成本結構與收入來源，協助學員掌握獲利邏輯與營運重點；並示範運用AI工具進行市場與內容分析，快速整理關鍵要點、優化經營架構，提升學習成效。

課程現場互動熱絡，學員以分組討論方式交換經驗，針對「如何用AI快速完成商業模式草稿」、「通路要怎麼選擇」、「客群到底是觀光客還是在地常客」、「定價怎麼兼顧成本與市場接受度」等問題踴躍提問；課程同步安排分組討論與情境演練，學員將自身構想轉換為BMC畫布，進行同儕互評與講師即時回饋，形成可立即執行的行動清單。

▲▼光復青年再生行動計畫第二場工作坊執行長認真傾聽學員想法。(圖花蓮縣政府提供，下同)

工作坊講師和學員互相討論想法及遇到的問題解答。

花蓮縣政府青年發展中心執行長黃筱瑩表示，青年發展中心將持續扮演「陪伴者與連結者」角色，透過在地課程、專業諮詢與後續支持機制，協助光復青年穩健創業、深化經營；也歡迎青年與店家主動提出需求，讓資源更精準到位、讓創業路徑更清晰。

「光復青年創業再生行動計畫」已開放徵件，提供最高50萬元、補助比例70%以內的支持，範圍涵蓋品牌強化、整體行銷、服務升級與數位轉型等。徵件至115年1月15日17:30止，可寄送紙本至花蓮縣政府青年發展中心（花蓮市海岸路17號），或依簡章規定以電子郵件送件；相關資訊與簡章可於青年發展中心官網下載。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／禾浩辰求婚了！　下跪套牢吳品潔
公司頒獎「三上悠亞竟是嘉賓」！超辣身材被看光
快訊／淡水騎士遭撞噴3m深邊坡！　搶救無效亡
張文租屋處「一條充電線都沒有」　空冰箱飄濃濃汽油味
父母該為「幾歲的孩子犯錯道歉？」　律師戳破盲點
張文平板電腦破解！　愛玩這款「角色扮演手遊」
割頸案法官「1句話」被轟爆！　專家：世上最愚蠢的情勒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

太空紅藜返鄉落地台東　文化串聯科學與產業展現永續新篇章

聖誕佳音傳遞祝福　南興村得勝教會關懷大武派出所

專業與同理並行　關山警偵查佐黃福昇獲警政署長公開表揚

強化長者安全意識　台東成功分局參與青溪協會宣導活動

減輕員警負擔、強化治安量能　台東縣警察局增補約用人力

光復青年創業行動開放徵件　最高補助50萬

聖誕佳節送愛偏鄉　自強獅子會與五謙到訪創世台東院

救護車一路綠燈不是特權！　南市「救護優先 智慧暢行」奪政府服務獎

紅烏龍茶分級評鑑　鹿野地區農會推動品質分級拓展市場

迎戰AI與ESG浪潮　嘉藥辦智慧美粧國際研討會攜手17家企業卡位未來

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

太空紅藜返鄉落地台東　文化串聯科學與產業展現永續新篇章

聖誕佳音傳遞祝福　南興村得勝教會關懷大武派出所

專業與同理並行　關山警偵查佐黃福昇獲警政署長公開表揚

強化長者安全意識　台東成功分局參與青溪協會宣導活動

減輕員警負擔、強化治安量能　台東縣警察局增補約用人力

光復青年創業行動開放徵件　最高補助50萬

聖誕佳節送愛偏鄉　自強獅子會與五謙到訪創世台東院

救護車一路綠燈不是特權！　南市「救護優先 智慧暢行」奪政府服務獎

紅烏龍茶分級評鑑　鹿野地區農會推動品質分級拓展市場

迎戰AI與ESG浪潮　嘉藥辦智慧美粧國際研討會攜手17家企業卡位未來

神級煮蛋公式爆紅！陸百萬抖音網紅「1min業配影片報價94萬元」

高市早苗邀J-POP大咖對談　超知名主唱現身網笑：可組樂團了

全聯花蓮光復門市12/26恢復營業　祭出買1送1、限量1元排隊優惠

太空紅藜返鄉落地台東　文化串聯科學與產業展現永續新篇章

快訊／禾浩辰求婚了！交往2年「下跪套牢吳品潔」 超甜畫面全被拍

揚智參與安瑞-KY私募案深化策略結盟　搶攻印度70%電信市佔

「往年2月的低價」他愣見：UNIQLO羽絨外套又下殺！1招自救法曝光

強化長者安全意識　成功分局受邀參與青溪協會宣導活動

張文國小老師卡片問「壓抑多久了？」　痛斥他讓父母成替罪羔羊

聖誕佳音傳遞祝福　南興村得勝教會關懷大武派出所

【別人囝仔死不完】少年割頸案二審宣判！　被害家屬淚訴「司法已死」

地方熱門新聞

雲林美女處長升官了！張麗善發布新任副縣長

親子走進七股沙洲淨灘讀經班以經典精神守護海洋

2026桃園龍潭大池跨年煙火音樂會　270秒煙火迎新

育嬰留職停薪、家庭照顧新制115年1／1上路

室內設計裝修商業公會全聯會大會　桃園登場　　

茶枝重生為「農林紙」　大溪老茶廠禮盒率先用

即／中捷全線停運　疑似電力異常

元智資工系徐逸懷　榮獲優秀青年電機工程師獎

花蓮海巡查獲市值上億私菸　3船數十人涉案移送

金山高中籃球隊僅7人出戰　逆轉挺進新北前4強

減班休息有補貼「月底就到期」！最高每月1.21萬元南分署籲快申請

台南市2社區奪社區金點之星在地安老是台南的底氣

救護車一路綠燈不是特權！南市「救護優先 智慧暢行」奪政府服務獎

國8西向9.7公里小貨車追撞回堵大貨車無人傷、駕駛酒測未超標

更多熱門

相關新聞

TPASS預算卡關補助恐開天窗　公路局：民眾仍可使用

TPASS預算卡關補助恐開天窗　公路局：民眾仍可使用

TPASS通勤月票第一期200億元預算今年底到期，交通部編列第二期2026年到2029年的TPASS預算363.8億元，不過因立法院未審預算，導致明年補助恐開天窗，公路局表示，明年民眾仍可使用TPASS，也會盡量避免交通業者退出TPASS情況發生，盼立院仍順利通過下一期TPASS預算。

台東市衛生所設計優化剪綵　加碼補助不孕治療與凍卵

台東市衛生所設計優化剪綵　加碼補助不孕治療與凍卵

張文「論文獲政府補助48000元」！他再挖出IG、X帳號

張文「論文獲政府補助48000元」！他再挖出IG、X帳號

提案彈劾賴清德！藍白全國辦公聽會　要求總統赴立院說明

提案彈劾賴清德！藍白全國辦公聽會　要求總統赴立院說明

正式宣布將提案「彈劾賴清德」　藍白黨團明早召開聯合記者會

正式宣布將提案「彈劾賴清德」　藍白黨團明早召開聯合記者會

關鍵字：

光復青年創業提案徵件補助50萬

讀者迴響

熱門新聞

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

女星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

王ADEN慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴

台灣低溫徵兆　鄭明典揭寒潮再現關鍵

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面