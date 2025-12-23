　
realme攜手理光熬四年推GT 8 Pro　奧斯頓馬丁F1聯名款限量登場

記者蘇晟彥／台北報導

realme 23日在台灣公開全新旗艦機「realme GT 8 Pro」，本次首度與相機品牌理光RICOH GR合作，花費四年時間調校出業界首部搭載RICOH GR影像的手機。此外，除了常規色外，推出realme GT 8 Pro 奧斯頓馬丁F1限量版，售價分別為30,990、32,990元（皆為16/512G），將從26日正式上市。

▼realme與理光RICOH GR花費四年，調教出搭載RICOH GR影像的「realme GT 8 Pro」。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ realme GT 8 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

realme GT 8 Pro規格一覽

在規格上，realme GT 8 Pro搭載高通Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，並配置電競級Hyper Vision+ AI 晶片，雙旗艦晶片效能聯動，搭配強大7000mm² 頂級 VC 散熱系統，高效散熱能力，輕鬆因應多工處理與各種高負載使用場景；並採用同級最強的6.79吋2K HyperGlow螢幕，峰值亮度高達7000尼特；除了最高支援144Hz更新率，加上realme 自研AI 遊戲超高解析度技術，為主流高負載遊戲帶來極致絲滑的視覺體驗。

續航與充電方面也帶來大幅升級，realme GT 8 Pro內建7000mAh泰坦電池，搭配120W SUPERVOOC超級閃充，從1%快速充至100%僅需43分鐘；同時是realme台灣市場首部搭載50Ｗ無線閃充的機型，從1%充至100%僅需79分鐘（以上數據皆為realme實驗室測試結果）；此外，realme GT 8 Pro也支援 eSIM技術。

RICOH GR影像x 2億畫素潛望長焦　realme GT 8 Pro 打造「最強街拍神器」

鏡頭部分，同時也是這次realme GT 8 Pro的最大賣點，繼小米x徠卡、vivox蔡司、oppox哈蘇後，realme選擇與街拍、藍調風格強烈的理光RICOH GH合作，歷經四年共同研發，從光學設計、拍攝理念到影像美學，全面深度客製、打造專業級攝影體驗，將擁有近30年街拍底蘊的GR靈魂注入realme GT 8 Pro，試圖打造「最強街拍神器」。

realme GT 8 Pro 以RICOH GR影像系統、2 億超光影潛望長焦、電影級旗艦錄影等三大影像升級核心，配備三鏡頭主相機，採用與RICOH GR共同打造的5000萬畫素理光GR防眩光主鏡頭，並搭載2億超光影潛望長焦鏡頭及5000萬畫素超廣角鏡頭，實現極緻的街拍體驗與成像效果。

承襲GR相機極速開機理念，單手下滑快門即可開啟獨家GR影像模式，提供沉浸取景器模式，還原專業級攝影感；深度復刻28mm、40mm兩大黃金街拍焦段，可輕鬆捕捉細節豐富的街頭故事或近距離拍攝真實的感性瞬間；瞬間捕捉模式，可預設對焦距離，重現GR招牌SNAP快拍模式，用戶無須等待對焦、即拍即得，搭配標誌性的 RICOH GR 快門聲，讓每一次快門都更具儀式感。同時，GR影像模式內建正片、負片、標準、高對比度黑白、單色等五大GR經典影調模式，其中正片跟負片影調模式，分別可調配出「理光藍」與「理光綠」兩大經典色彩，支援用戶根據個人喜好自訂專屬底片風格，並提供五款RICOH GR客製化浮水印，隨手一拍就是「理光味」。

▲▼ realme GT 8 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ realme GT 8 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

realme GT 8 Pro 奧斯頓馬丁F1限量版登場

除了常規色「風動白」與「星馳藍」外，再度攜手英倫百年品牌——奧斯頓馬丁Aramco F1車隊。機身以車隊標誌性「奧斯頓馬丁綠」為主色，點綴上活力四射的萊姆綠線條，致敬車隊同款配色；同時帶來深度訂製的聯名UI，從動態桌布、icon、專屬相機浮水印到模擬賽道的GT模式開啟音效，每一處細節彷彿讓人沉浸於賽車氛圍中。

限量版聯名禮盒中附有專屬銀翼手機保護殼、靈感源自F1賽車的SIM卡針及可拆卸鏡頭模組工具箱組，這款具旗艦性能與賽車奢華的年度夢想之作，兼具收藏與紀念價值，F1賽車迷絕對不能錯過。

▲▼ realme GT 8 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ realme GT 8 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ realme GT 8 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

此外，realme同步推出為主打高端音效與深度降噪的realme Buds Air7，以及為日常提供卓越音質的realme Buds T200 Lite，

realme Buds Air7：以旗艦級聲學配置，擁有12.4mm特大鍍鈦振膜動圈，並搭載價位段最強的52dB深海降噪3.0技術，加上Hi-Res Audio小金標認證的高音質及3D空間音效；續航表現上，搭配充電盒可達最高 52 小時續航，快充10分鐘即可播放10小時，音樂隨行不斷電；並支援Swift Pair與Windows電腦快速配對、雙設備連接2.0及45ms超低延遲，結合IP55防塵防水設計，全面滿足日常與娛樂需求。

realme Buds T200 Lite：配置12.4mm特大鍍鈦振膜動圈，呈現強勁音質；搭載AI深度通話降噪技術，即使身處車流或人聲交錯的喧囂環境，也能享受清晰通話；續航表現，搭配充電盒總續航可達48小時，並支援充電10分鐘提供約5小時續航能力；加上IPX4 防塵防水性能，運動出汗或不慎濺水都無須擔憂。

realme GT 8 Pro、realme GT 8 Pro 奧斯頓馬丁F1限量版 即日起開放預購、12月26日開賣

realme GT 8 Pro提供「風動白」與「星馳藍」配備16GB+512GB大容量組合，建議售價NT$30,990；realme GT 8 Pro 奧斯頓馬丁F1限量版「奧斯頓馬丁綠」配備16GB+512GB大容量組合，建議售價NT$32,990，兩款機型即日起至12月25日開放預購，並將於12月26日正式上市。

realme真無線藍牙耳機realme Buds Air7「晨曦金」、「蒼翠綠」建議售價NT$2,199；realme Buds T200 Lite「風暴灰」、「量子黑」建議售價NT$999，將於12月26日正式開賣。

▲▼ realme GT 8 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

relame 15上市日公開！

relame 15上市日公開！

手機品牌 realme 22日於台北舉辦新品發表會，正式推出全新realme 15（15、15Pro）系列。本次系列以「夜景人像」、「長效續航」與「時尚設計」三大核心升級為亮點，帶來同價位段中罕見的旗艦規格。此外，繼上次realme GT 7 Pro奧斯頓馬丁F1 限量版後，這次與《冰與火之歌》聯名合作推出全球限量5,000隻的「龍焰黑」，realme 15系列將於 31日正式開賣。

realme攜手理光「新旗艦變GR潮機」

realme攜手理光「新旗艦變GR潮機」

realme旗艦新機GT 7台灣正式上市

realme旗艦新機GT 7台灣正式上市

realme14 系列登場！

realme14 系列登場！

高CP電競手機realme 14 5G登場

高CP電競手機realme 14 5G登場

