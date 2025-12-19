蘋果更新開發者協議　「欠款能直接從扣」　嚴禁AI一鍵偷錄音

記者蘇晟彥／綜合報導

根據外媒報導，近期蘋果（Apple）在更新Apple Store的開發者授權協議後，未來將「強化傭金追討機制」，將有更大權限追討「未支付款項」，包含從母公司、子公司等相關聯集團追討，甚至直接從開發者收到的App扣款中直接扣除，再度引起討論。

根據Apple更新開發者協議指出，使用者必須需同意蘋果成為其代理人，將可以全權負責收取最終用戶根據本購買的授權應用程式的所有應付費用。因此當使用者並未支付時，蘋果可以從多面向直接扣除款項。

此外，協議中也有一條名列，在法律允許範圍內，蘋果公司有權隨時將該等款項抵銷或收回您根據本協議應付給蘋果公司的任何款項（包括蘋果公司代表您從消費者App內付款款項），無論該等款項是或有款項、已清算款項或有款項。

而這些協議主要集中在第2、3條，這些條款的更新意即，未來開發者若同意條款，當積欠蘋果費用時，蘋果將可以直接從關聯公司、母公司、子公司等「追討未付款費用」的權利上擁有更多合法權。

此外，在開發者協議中也新增一條有趣，且可能是針對日本用戶的協議，將製定針對透過iPhone側邊按鈕啟動的語音助理（例如AI聊天機器人）規範，禁止直接透過按鍵就能夠開啟錄音，必須給出正確的提示詞，在用戶不知情的情況下進行錄音，此舉被認為是針對專屬日本所制定，但由於並未明確點出地區，也可能當其他市場需要時也會同步推出。