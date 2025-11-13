北港朝天宮黑面三媽睽違109年南巡　黃偉哲：重啟台南媽祖姐妹情

▲北港朝天宮黑面三媽即將南巡，黃偉哲宣布107間宮廟接駕，祈願台南風調雨順。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

雲林北港朝天宮今年重啟「南都巡歷」活動，黑面三媽將於11月15日起駕南巡，沿嘉義縣進入台南，展開為期十天的遶境祈福行程，這是黑面三媽自1916年以來、睽違109年後首度南下。

台南市政府13日在永華市政中心舉辦記者會，市長黃偉哲宣佈全市將有107間宮廟參與接駕，展現眾神之都的宗教熱情，也祈盼在媽祖慈光庇佑下，台南風調雨順、市民安居樂業。

黃偉哲表示，北港朝天宮媽祖與台南祀典大天後宮媽祖睽違百年後再次會香，象徵兩地宗教文化交流再續前緣。他感謝北港朝天宮董事長蔡詠鍀與台南祀典大天後宮主委張文輝及其團隊，共同促成這場百年信仰盛事，讓中斷百年的「媽祖姐妹情」得以延續。

黃偉哲指出，此次黑面三媽南巡行程將行經台南17個行政區，其中11月20日至22日將在市區舉行大遶境，並與祀典大天後宮舉行會香，重現百年前的宗教盛況。此次巡歷所使用的媽祖大符，特別由台南瑞銀齋畫室吳柏賢老師創作，讓地方信眾倍感榮耀。

黃偉哲強調，這項會香活動不僅象徵信仰傳承，也凝聚市民的向心力與希望。市府將全力配合，確保活動安全順利，讓信眾安心參與，共同見證歷史時刻。

北港朝天宮指出，兩宮自清朝以來即有會香傳統，但因1915年西來庵事件而中斷，至今已逾百年。今年5月經擲筊請示獲媽祖允准後，重新啟動這項宗教盛事。此次南巡預料吸引大批信眾隨香，為台南帶來融合信仰與文化的盛大活動。更多資訊可參閱「北港朝天宮」臉書粉絲專頁。

民政局表示，為確保巡歷圓滿順利，已召開兩場跨機關協調會，並由17區公所召開分區會議，邀集各參與宮廟共同落實「宗教優質化」政策理念。市府亦跨局處投入支援，秉持「少香、減炮、優質、環保」原則，盼信眾展現虔誠同時也維護城市環境品質。

今日記者會在正式開始前，由市長黃偉哲率局處首長、宮廟主委與代表進行祭天典禮，開香祈求活動圓滿。議長邱莉莉亦親自率領全體議員到場共襄盛舉，場面隆重。