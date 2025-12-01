南亞大火未出勤「駐地聚賭+詐領救災費」　新北7義消遭退隊

▲吹哨者在臉書貼文爆料蘆洲義消在駐地賭博、飲酒，還詐領救災費 。（圖／翻攝臉書，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市義消總隊蘆洲義消李姓分隊長遭檢舉，竟在消防駐地內帶領隊員賭博、飲酒，更離譜的是，2024年南亞大火發生當天，這名分隊長不僅未帶隊出勤救災，事後還涉嫌詐領協勤費、救災費。儘管內部曾檢舉，事件卻遭大隊部壓下。直到近日有吹哨者透過網路踢爆，新北市消防局才緊急啟動調查，最終將分隊長及6名涉事隊員開鍘退隊，並追究相關法律責任。

據了解，新北市義消總隊第三大隊蘆洲義消的李姓分隊長（臉書貼文分隊長姓氏為誤植），涉嫌在去年2024年4月南亞火警發生的關鍵時刻，未依規定帶隊出勤救災，反而與部分義消隊員在消防駐地內的協勤室內賭博、飲酒。更嚴重的是，事後還涉嫌詐領了救災費3小時及協勤費5小時，有偽造文書貪污事實，引起其他辛苦出勤的義消弟兄強烈不滿，憤而向業管的警消幹部檢舉。

然而，這起嚴重的違紀事件在內部檢舉後，第三大隊的業管警消竟未依規定將此事向上呈報至新北市消防局，形同包庇瀆職，導致事件被壓下一年多。直到日前，一名不滿的吹哨者透過臉書社群平台，貼出多張疑似在駐地內賭博、喝酒的截圖與照片，並發出143字的吹哨文，詳細指控義消分隊長「沒去打火救災，還簽領救災費」，整起事件才曝光。

新北市消防局被動獲知訊息後，立即緊急啟動調查程序進行「補破網」。隨即約談義消分隊長及涉事義消隊員後，分隊長及其他6名義消隊員均坦承有駐地飲酒、賭博，以及南亞大火當天未出勤卻詐領救災費。消防局立刻祭出重懲，依規定將這7名涉事義消人員辦理退隊處分，並追回所有詐領的救災費及服務證。同時，消防局也將追究相關督導人員的行政責任，並將涉嫌偽造文書及貪污的部分，追究相關法律責任。