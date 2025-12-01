　
社會 社會焦點 保障人權

南亞大火未出勤「駐地聚賭+詐領救災費」　新北7義消遭退隊

▲▼吹哨者在臉書貼文爆料蘆洲義消在駐地賭博、飲酒，還詐領救災費 。（圖／翻攝臉書）

▲吹哨者在臉書貼文爆料蘆洲義消在駐地賭博、飲酒，還詐領救災費 。（圖／翻攝臉書，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市義消總隊蘆洲義消李姓分隊長遭檢舉，竟在消防駐地內帶領隊員賭博、飲酒，更離譜的是，2024年南亞大火發生當天，這名分隊長不僅未帶隊出勤救災，事後還涉嫌詐領協勤費、救災費。儘管內部曾檢舉，事件卻遭大隊部壓下。直到近日有吹哨者透過網路踢爆，新北市消防局才緊急啟動調查，最終將分隊長及6名涉事隊員開鍘退隊，並追究相關法律責任。

▲▼吹哨者在臉書貼文爆料蘆洲義消在駐地賭博、飲酒，還詐領救災費 。（圖／翻攝臉書）

據了解，新北市義消總隊第三大隊蘆洲義消的李姓分隊長（臉書貼文分隊長姓氏為誤植），涉嫌在去年2024年4月南亞火警發生的關鍵時刻，未依規定帶隊出勤救災，反而與部分義消隊員在消防駐地內的協勤室內賭博、飲酒。更嚴重的是，事後還涉嫌詐領了救災費3小時及協勤費5小時，有偽造文書貪污事實，引起其他辛苦出勤的義消弟兄強烈不滿，憤而向業管的警消幹部檢舉。

然而，這起嚴重的違紀事件在內部檢舉後，第三大隊的業管警消竟未依規定將此事向上呈報至新北市消防局，形同包庇瀆職，導致事件被壓下一年多。直到日前，一名不滿的吹哨者透過臉書社群平台，貼出多張疑似在駐地內賭博、喝酒的截圖與照片，並發出143字的吹哨文，詳細指控義消分隊長「沒去打火救災，還簽領救災費」，整起事件才曝光。

新北市消防局被動獲知訊息後，立即緊急啟動調查程序進行「補破網」。隨即約談義消分隊長及涉事義消隊員後，分隊長及其他6名義消隊員均坦承有駐地飲酒、賭博，以及南亞大火當天未出勤卻詐領救災費。消防局立刻祭出重懲，依規定將這7名涉事義消人員辦理退隊處分，並追回所有詐領的救災費及服務證。同時，消防局也將追究相關督導人員的行政責任，並將涉嫌偽造文書及貪污的部分，追究相關法律責任。

▲▼吹哨者在臉書貼文爆料蘆洲義消在駐地賭博、飲酒，還詐領救災費 。（圖／翻攝臉書）

賴苡任喊找出「不詳志工」　檢批干擾程序

台北地院審理國民黨台北市黨部提議罷免綠營雙吳立委涉及幽靈連署案，相隔4個月再開庭，今（1日）傳喚唯一沒認罪的起訴被告賴苡任，賴和律師主張被告沒「自證無罪」義務、批檢方舉證不足，賴並喊話檢方把「不詳志工」找出來，檢方請法官制止賴干擾程序、「這裡不是菜市場或政論節目」，檢辯雙方預計聲請傳喚證人共8位。

「華爾街女神」殺小姑未遂　生母偽造1.2億本票

網購護理師國考證書被錄取　她急自首

誰發現虐童？新北社工「哭著作證」

香港高樓惡火！新北市府啟動公安大稽查

