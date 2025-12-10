　
社會 社會焦點 保障人權

新北消防獲「金梧桐獎」殊榮　三重EMT-P+勇奪團體獎…救護水準UP

▲▼新北市消防局如獲114年度EMS金梧桐獎 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市消防局如獲114年度EMS金梧桐獎 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市政府消防局在緊急醫療救護領域再獲獎。被譽為消防界最高榮譽的「114年度EMS金梧桐獎」，在上個月（11月）15日圓滿落幕，新北市「三重EMT-P+」團隊憑藉卓越的急救效能和品質管理，成功獲頒「團體獎」殊榮，獲得今年度最頂級肯定。消防局長陳崇岳今（10日）特地於市政會議上，將這份榮耀獻給市府。

▲▼新北市消防局如獲114年度EMS金梧桐獎 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市長侯友宜在市政會議上表示，緊急醫療救護品質是評估城市先進程度的重要指標。他指出，新北市消防局為提升團隊急救效能，2020年11月20日成立「三重EMT-P+」專業團隊。團隊由資深的高級救護技術員（EMTP-S）與指導員（EMTP-I）組成，負責執行包括到院前心跳停止（OHCA）、多重傷患、嚴重創傷及抽搐等高危急案件，有效帶動了新北市整體的救護水準提升。

消防局長陳崇岳表示，「EMS金梧桐獎」是對新北市政府消防局在緊急醫療救護系統中作為第一線執行者的最高認可。新北消防多年來投入大量努力，已獲得多個全國第一的榮譽。

特別值得一提的是，在COVID-19疫情期間，三重EMT-P+團隊擔任指導員，協助分隊正確穿脫防護裝備與消毒流程，成為前線的重要防線。進入後疫情時代，團隊持續深化高階救護、品質管理與教育訓練工作，成功推升了OHCA康復出院率與涵蓋率，並精進了危急案件的處置及團隊醫療資源的管理效能。

12/08 全台詐欺最新數據

太子集團4艘遊艇在她公司名下　涉洗錢「籌不出600萬」
沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了
員工下班忘關冷氣　遭索賠「1.25萬」！

大火未出勤「聚賭+詐領救災費」　新北7義消遭退隊

大火未出勤「聚賭+詐領救災費」　新北7義消遭退隊

新北市義消總隊蘆洲義消邱姓小隊長遭檢舉，竟在消防駐地內帶領隊員賭博、飲酒，更離譜的是，2024年南亞大火發生當天，這名小隊長不僅未帶隊出勤救災，事後還涉嫌詐領協勤費、救災費。儘管內部曾檢舉，事件卻遭大隊部壓下。直到近日有吹哨者透過網路踢爆，新北市消防局才緊急啟動調查，最終將小隊長及6名涉事隊員開鍘退隊，並追究相關法律責任。

香港高樓惡火！新北市府啟動公安大稽查

香港高樓惡火！新北市府啟動公安大稽查

新北消防結束11天花蓮救災　搜救犬將接力人道搜救

新北消防結束11天花蓮救災　搜救犬將接力人道搜救

竹林山觀音寺提器材　提升救災能量

竹林山觀音寺提器材　提升救災能量

勇消殉職今入殮　追晉兩線一星分隊長

勇消殉職今入殮　追晉兩線一星分隊長

新北市消防局金梧桐獎EMT-P+

