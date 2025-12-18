新北消防局集體收賄！通報殯葬業者衝現場搶生意　14人起訴

▲新北市消防局10名消防員集體收賄，洩密給殯葬業者搶生意。（圖／翻攝Google map）



記者陸運陞／新北報導

新北市消防局爆發10名消防員，勾結殯葬業者收賄醜聞！檢調查出，消防隊員將所獲報民眾無意識、無呼吸心跳等救護或死亡案件訊息，外洩給萬叡、仁祥、鉅陽等特定殯葬業者，協助業者前往第一現場搶幫家屬辦理喪事，再從中抽取2千至1萬5千元利潤給提供訊息的消防員。新北地檢署調查後，今起訴10名消防員及3家業者及員工。

經檢廉多日調查，萬叡、仁祥、鉅陽3家殯葬業者，透過地方上關係，與消防員接觸並同意合作後，以LINE或Telegram等通訊軟體成立群組，或在Google雲端表單填寫地址等方式，讓配合的消防員值班時，從派遣系統、救護平板得知訊息後，傳遞給配合業者，讓葬儀社員工能迅速趕抵現場，並與家屬接觸爭取辦理後事。

這起收賄案，涉案的消防員多數集中於新北市消防局第二大隊，其中所隸屬的泰山、五工、新莊、更寮、頭前等分隊，離譜的是，連至連消防局勤務中心隊員也涉案。

檢調查出，消防員犯案時間為2021年8月至2024年1月，收賄金額從1萬起至70萬元，所有涉案消防員皆坦承，並主動繳回犯案所得，其中5人金額在5萬元以下，檢察官建請法官酌減其刑。