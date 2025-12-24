21年首例！新北消防獲「世界級訓練中心」認證　躋身全球頂尖行列

▲21年首例，新北消防獲「世界級訓練中心」認證 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市政府消防局「緊急應變指揮學院（ERCA）」專業實力再度驚艷國際！日前赴美參加第21屆 ADMS 全球使用者大會，憑藉卓越的科技防救災訓練成效，榮獲主辦單位 ETC Simulation 特別認證為「世界級訓練中心（World-Class Training Center）」。這不僅是該大會創辦21年來首度頒發的殊榮，更象徵臺灣消防指揮訓練正式跨入全球一流行列。

今（24日）上午，新北市消防局長陳崇岳在市政會議中，將此國際榮譽獻給市長侯友宜。陳局長表示，這份肯定歸功於市長長期對消防專業、人員安全及科技導入的高度重視，讓新北消防能持續深化能量，並穩健邁向國際化。市長侯友宜在受獎後肯定消防同仁的辛勞，並強調提升指揮官的決策能力與訓練品質，是保障第一線消防隊員安全最重要的基石，未來將持續支持科技防災，打造具韌性的安全城市。

ERCA 此次獲得殊榮的關鍵，在於成功導入 ADMS（進階災害管理模擬系統）。該學院透過虛擬實境（VR）技術打造高度擬真的災場情境，讓各級指揮官在安全的數位環境中進行高壓指揮決策訓練，建立起一套貼近實務且接軌國際的教學模式。

本次在美國舉辦的大會中，新北 ERCA 受邀與來自歐、美、亞等共7國的消防應變單位進行深度技術交流。主辦單位特別指出，新北消防在系統運用與人才培育上的成熟度堪稱典範，因此頒發創會21年來的首座「世界級訓練中心」認證。

ERCA 自成立以來，已積極與多國消防機關建立夥伴關係。陳崇岳局長強調，此次獲獎是對新北消防指揮訓練成果的高度評價，未來將持續以更高標準強化訓練，並透過智慧防災與國際合作，讓世界看見臺灣的防救災專業能量，攜手市民共築更安全的居住環境。