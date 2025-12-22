美對台軍售2大危險訊號　陸學者：美軍火商暴利、台灣社會承擔後果

▲美對台天價軍售，陸學者稱，這是「台獨」分裂勢力在軍事層面的鋌而走險已達前所未有的程度。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國國防部近日宣佈，將啓動一項價值約111億美元（台幣約3500億）的對台軍售方案，賴政府隨後表示「誠摯感謝」。大陸涉台學者陳桂清指出，天價軍購背後有兩大危險訊號，一是售台軍武具備極強進攻性、挑釁意味極強；二是美軍火商暴利，台灣社會承擔危險後果，凸顯賴當局「以武謀獨」野心的繼續膨脹，將台灣一步步推向「豪豬島」危險邊緣。

針對美國對台天價軍售，大陸中國社會科學院台灣研究所研究員陳桂清陸在官媒《環球時報》刊文首先指出，外媒形容這次軍售是「美國有史以來對台最大單筆武器交易」，金額與規模均遠超以往，這筆交易至少釋放出兩個極其危險的信號。

陳桂清分析，首先，是「台獨」分裂勢力在軍事層面的鋌而走險已達前所未有的程度，仔細檢閱美對台軍售清單與以往大不相同。其中，包括82套「海馬斯」高機動火箭炮系統、420套陸軍戰術導彈系統、60套「帕拉丁」自行榴彈炮，以及反坦克導彈、反裝甲無人機等八項裝備。其中，「海馬斯」和陸軍戰術導彈系統打擊精度高，且最大射程達上百公里。這類武器系統的火力等級已遠超防禦性範圍，具備極強進攻性，對周邊區域縱深形成極大威脅。

陳桂清指出，這是軍售方案還納入「台灣戰術網絡（TTN）」與「部隊感知應用套件（TAK）」等指管通資系統。表面上，這些系統旨在提升台軍通信效率與態勢感知能力，實質上卻是美方推動台當局深度融入美軍全球作戰網絡的重要一步，藉由數據鏈與指揮系統對接，實現對台軍力運用的高度掌控。「賴當局正全面配合美方所謂『不對稱作戰』構想，加速打造「以武拒統」的實戰能力，將台灣一步步推向『豪豬島』『刺猬島』定位，其分裂挑釁的冒險性顯著升高。」

他又進一步分析，今年以來，賴清德以「台獨」分裂勢力持續堆疊「以武謀獨」政策工具。賴清德3月13日拋出「五大威脅與17項策略」，強化軍事管控、恢復軍事審判制度，為極端衝突情境預作準備；又在「雙十講話」中炮製「台灣之盾」構想，聲稱要整合各類導彈系統，打造「全空域防空」體系；11月中旬，啟動向全台住戶發送所謂「全民國防手冊」，刻意渲染戰爭恐懼、製造臨戰氛圍；11月26日，更提出高達1.25兆元新台幣的「防務特別預算」，全面強化防空、反艦與不對稱戰力。此次111億美元軍購，正是出自該特別預算安排。在一連串操作下，台灣方面「以武謀獨」體系已初具輪廓。

陳桂清指出第二個危險信號，則是台灣民眾將為此付出沉重代價，台海和平面臨更大風險。賴當局口中的「防衛決心」，實際上是揮霍民脂民膏的高風險賭局。此次軍購清單中，不乏AH-1W直升機零配件、「魚叉」導彈等美軍汰換裝備，台灣網友諷刺此舉為「替美國年終清庫存」。美國軍火商坐收暴利，承擔後果的卻是台灣社會。

陳桂清提出數據顯示，111億美元約合新台幣3400多億元，這筆資金原可用於振興經濟、改善民生、提升醫療與教育資源，卻被投入無底的軍購黑洞。台灣財政部也表示2025年全台稅收可能短徵300億至500億元新台幣。在稅收成長放緩、軍事支出持續攀升的雙重壓力下，台灣民生與社會福利勢必進一步遭到擠壓。

最後，陳桂清強調，賴當局已經對渲染「戰爭威脅」、營造「綠色鐵幕」、製造社會恐慌等非正常手段形成路徑依賴，未來只會進一步加大力度，花更多的錢將更多台灣民眾綁上「以武謀獨」戰車。台灣民眾對台海和平穩定與台灣未來發展的強烈擔憂，可能將只增無減。