「美對台軍售」中方2度不爽　陸外交部再強調：阻擋不了中國統一

▲美軍M109A7「帕拉丁」（Paladin）自走榴彈砲。（圖／達志影像／美聯社）

記者廖翊慈／綜合報導

美國政府於美東時間12月17日，就國軍8案約111億美元（約3500億新台幣）對台軍售案，進行「知會國會」程序。中國外交部發言人郭嘉昆19日在例行記者會上，再次對此表達不滿。

據《新華社》報導，郭嘉昆表示，「美國大規模對台軍售粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權安全和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向『台獨』分裂勢力，和外界發出嚴重錯誤信號，中方強烈不滿、堅決反對，第一時間向美方提出嚴正抗議。」

▲中國外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

郭嘉昆強調，「中國核心利益不容損害，台灣問題不容干涉，中國底線不容觸碰，『台獨』與台海和平水火不容，任何武裝台灣的行徑，都將面臨嚴重後果。」

他還說，「任何人任何勢力都不要低估，中國政府和人民捍衛國家主權，和領土完整的堅強意志和強大能力，無論向台灣賣多少先進武器，都阻擋不了中國終將統一也必將統一的歷史大勢。」

美國政府於美東時間17日下午5時30分，依規定向國會「知會」對台軍售案。這次包括「台灣戰術網路（TTN）及部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍AH-1W直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、反裝甲型無人機飛彈系統、標槍反甲飛彈與魚叉飛彈檢修等8項裝備，總價111億540萬美元，折合新台幣約3514億元。