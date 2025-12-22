　
社會 社會焦點 保障人權

又來了！中國海警闖金門限制水域　海巡一對一併航強勢驅離

▲▼ 海巡強制驅離中國海警船。（圖／金門海巡隊提供）

海巡強制驅離中國海警船。（圖／金門海巡隊提供）

記者鄭逢時／金門報導

中國海警船近期頻繁在金門周邊海域活動，繼18日侵擾後，海巡署金馬澎分署今（22）日下午再度偵獲中國海警編隊接近金門水域，隨即啟動應處機制，全程監控並成功將其驅離，展現捍衛主權的堅定態度。

海巡署第十二（金門）巡防區指出，22日約14時許，雷達掌握中國海警船在金門東方及西南方外海分別集結，研判有進入限制水域企圖，立即預先調派巡防艇前往部署。約14時50分，中國海警「14606」、「14508」、「14605」及「14609」等4艘船，採兩兩成組、分由不同方向航入金門限制水域，意圖分散我方監控能量。

對此，海巡署已預置的4艘巡防艇迅速趨前，採取「一對一」併航方式全程緊盯，阻止對方持續深入，同時以中、英文無線電廣播嚴正警告，明確告知其行為已影響區域安全與海域秩序，要求立即轉向離開。在海巡人員持續壓迫與嚴密監控下，中國海警船編隊最終於16時53分轉向，航出金門限制水域。

海巡署表示，從近期中國海警船的航行模式與行動頻率研判，相關行為已呈現常態化，不僅衝擊兩岸互動氛圍，也破壞區域和平穩定。未來將持續採取超前部署策略，嚴密掌握動態，遇有狀況即刻應處並依法驅離，同時適時公開執法畫面，澄清不實訊息，確保海域安全，捍衛國家主權，穩定民心。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

