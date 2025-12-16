春節提前帶動年菜備戰　餐飲業調整產能與流線

▲新天地餐飲集團主廚Jerry表示，年菜市場正經歷「回歸味覺本質」的轉型。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

隨著2026年農曆春節時程提前，年菜市場也提早進入備戰期。業界估算，今年台灣年菜產值規模可望突破六十億元，顯示團圓餐桌依舊是農曆年前的重要消費動能。宴會型餐飲業者新天地餐飲集團公布馬年外帶年菜規畫，主打除夕當天現做、即食取餐，反映年菜市場回流到講究火候與口感的現煮熱食。

新天地餐飲集團正式發表 2026 馬年外帶年菜專案《金馬賀雅 · 馬年迎春外帶年菜》。不同於冷凍包裝，新天地憑藉大型宴會廳的產能優勢，堅持「除夕現做、熱食即食」，並優化「快速取餐流線」旨在精準切入「精緻化」與「高效率」的年菜消費核心。

餐飲市場調查顯示，疫情期間冷凍年菜快速成長，但自2024年起，消費者對年夜飯「質感」的期待明顯提升。調查指出，超過六成家庭傾向在除夕當天領取由主廚現做的熱食年菜，避免冷凍保存與反覆加熱影響風味。業界觀察，這股回歸現煮的趨勢，也促使宴會型餐廳重新調整產能與取餐動線，以因應短時間大量出餐的需求。

新天地餐飲集團指出，外帶年菜的規畫，需同時兼顧料理品質與領取效率。除夕當天往往集中於特定時段取餐，餐廳透過事前分流預約與動線調整，讓消費者能在短時間內完成領取，維持餐點溫度與新鮮度。廚房端則以大型宴會出餐經驗為基礎，強調火候掌控與即時出菜，讓年菜能在返家後直接上桌。

面對家庭結構逐漸小型化，年菜份量與組合也出現調整趨勢。新天地今年規畫「雅饌團圓六福宴」與「豐歲雅饌十全宴」兩種規格，分別對應六人核心家庭與十人三代同堂需求，避免過往年菜「吃不完、放冰箱」的情況。菜色設計上亦發揮採購規模優勢，選用帝王蟹、紅蟳螃蟹、石斑魚等高價值海味，構建強大的「海陸雙饗」視覺與味覺體驗。

除餐點本身，取餐體驗與互動設計也成為影響消費者選擇的因素之一。業界分析，隨著年菜外帶市場進入成熟期，消費者不再一味追求份量與價格，而是更重視料理品質、取餐便利性與整體體驗。對宴會型餐廳而言，外帶年菜可與館內圍爐宴形成互補，在春節前後撐起第一季營收。如何在成本控制下維持穩定出餐品質，將是餐飲業面對年菜市場競爭白熱化的重要課題。

▲新天地餐飲集團 今年主打的「金馬賀雅」專案，強調火候精準、現煮保鮮。（圖／記者游瓊華攝）