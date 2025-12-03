　
社會 社會焦點 保障人權

自稱「台灣第一特務」退役上校張超然涉共諜案　判1年半定讞

▲▼軍情局退役上校張超然涉共諜案，遭聲押禁見獲准。（圖／記者劉昌松攝）

▲自稱台灣第一特務的軍情局退役上校張超然，遭判刑定讞。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

退役的軍事情報局上校張超然，被控遭對岸情報單位吸收後，在台灣又吸收軍情局退役少將岳志忠、退役上校周天慈、王大旺等人，被依違反《國家安全法》提起公訴。檢方偵辦時，他自稱是「台灣第一特務」，但一二審均將張超然判刑1年6月、周天慈有1年2月，岳志忠判刑10月，王大旺無罪。全案再上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。

本案由台北地檢署指揮偵辦，檢方查出，張超然退休後，遭大陸廣東省國安廳對台情蒐人員吸收，在台發展共諜組織。他先在2008年安排周天慈與中共情報機構官員餐敘，並成功吸收周天慈，成為共諜組織。而後二人於2012、2016年間，安排中共情報機構官員與岳志忠餐敘，也成功吸收岳志忠。張超然也在2016年間順利吸收

此外，2人在2013年間邀請傅姓軍情局退役上校赴大陸，張超然曾親自陪同搭機前往，並在當地面會大陸國安人員洽談，但傅男並未答應加入該共諜組織。張、周、岳3人也在2017年間，聯手要吸收一名劉姓退役軍官，但對方也未答應。

全案於2020年10月間發動偵查作為，檢調單位帶回張、周、岳、王大旺等4人。張在偵訊時提及，自己是1989年間第一位進入大陸的特務人員，可說是「台灣第一特務」；還說自己從2003年起就遭監聽，到案發都被監聽17、18年，若是真有違背國家利益，早就被法辦。其餘共犯也均喊冤，但檢方仍依照違反《國家安全法》提起公訴。

一二審法院均認定有罪，一審將張超然判刑1年6月、周天慈有1年2月，岳志忠判刑10月，王大旺無罪。上訴二審後，高等法院也認定3人有罪，駁回上訴。全案再上訴最高法院，最高法院3日駁回上訴定讞。最高法院也通知檢方對本案有罪的3名被告啟動防逃機制。

