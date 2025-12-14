　
    • 　
>
社會焦點

因判刑遭追繳513萬元退休金　共諜案上校敗訴確定

▲▼最高行政法院大廈,臺灣臺北地方法院臺北簡易庭,最高行政法院（圖／資料照）

▲最高行政法院大廈。（圖／資料照）

文／中央社

退役海巡上校葉瑞璋涉共諜案遭判刑8月定讞，被國防部認定喪失領受退除給與、追討已領退休金513萬餘元。葉男興訟，不服一審敗訴提起上訴，最高行政法院11日駁回確定。

葉瑞璋民國97年間自海巡署海岸巡防總局文書科上校科長退役，遭控被退役軍官崔沂生、李慶賢吸收，與中共軍委政治工作部對外聯絡局的北京、上海、雲南等國安人員結識，並為其在台發展組織、蒐集、交付或傳遞公務上應秘密文書。

判決指出，103年間，葉男把涉及海巡岸際雷達、艦艇妥善率、地區防務工事、大陸漁船越界處置的海巡署103年署務會報、擴大署務會報資料，透過李男交付給中國國安官員，並收取報酬，最高法院去年判處葉男8月徒刑定讞。

刑事案件判刑定讞後，國防部陸軍司令部重新審定葉男的退除給與，認定實行犯罪時開始計算應追繳的退除給予，並自判決確定日起喪失請領退除給與資格，應繳回新台幣513萬5537元。

葉男不服，循序提起行政訴訟，認為國防部的行政處分對其造成侵害，且違反法律不溯及既往的憲法基本原則。

一審台北高等行政法院審理後認定，葉男犯國安法刑案，經判決定讞，喪失領受退除給與權利，已領的退除給與，應予追繳，原處分無誤，判葉男敗訴。

葉男不服提起上訴，案件由最高行政法院審理，最高行政法院11日駁回確定。

12/12 全台詐欺最新數據

生產倒數！　美女主播宣布暫別主播台

