社會 社會焦點 保障人權

辱妻「代理孕母」揚言買槍玉石俱焚　暴走牙醫法院乖巧和解獲緩刑

▲桃園市謝姓男子不滿妻子鬧離婚還欲賣房，竟夥同岳母與2名舅子強押妻子到公廟祭改，還以湯匙挖嘴強灌符水，事後遭妻子提告家暴傷害。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲牙醫撂狠話辱罵妻子又動粗，被送辦認罪求輕判與緩刑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名牙醫與妻子失和，竟辱罵對方「妳就是我的代理孕母」、「修理妳到死」，揚言買槍玉石俱焚，還拖行妻子趕出家門，並搶走對方手機阻止錄影施暴過程，台北地院一審依恐嚇、搶奪等罪合併判牙醫7月徒刑，上訴後，牙醫認罪賠償妻子達成和解，北院二審准他緩刑3年、期間不得再不法侵害妻子身體與精神，就此定讞。

本案牙醫有碩士學歷，和妻子育有2名子女，前年（2023年）2月間，他和妻子因細故爭執，在北市住處嗆妻子「越不聽我的妳就會越痛苦」、「不願意來幫我吹OO低頭，那妳就⋯系賀」、「最喜歡摔妳手機了，我這輩子只摔一個人手機」。

牙醫撂狠話自稱以前很可憐、生病很嚴重，「看到別人悲痛表情就覺得很爽」、「所以我會有一種病態的發洩」，還嚇唬妻子轉告娘家人小心一點，「我真的要發火的時候，一直是玉石俱焚」，他更放話準備買槍，威脅妻子「妳這麼欠揍，我想應該不只一個我想揍你」。

▲難過,傷心,家暴,霸凌,憂鬱（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲牙醫妻子遭丈夫施暴趕出家門，報案提告並聲請保護令獲准。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

妻子驚嚇不已，隔天再遭丈夫辱罵「妳就是我的代理孕母」、「我就操到妳到我的標準，妳做不到我就修理妳到死」，牙醫並輕蔑表示「這個恐懼夠妳記十年，十年後我跟妳說的時候，妳也會想立正站好」。

妻子提心吊膽怕挨揍，結果隔月（3月）凌晨1點多回家，就遭丈夫搶走手機阻止她錄影施暴過程，丈夫還企圖刷臉解鎖她手機，她奮力抵抗，被丈夫扯住頭髮拽下床，拖行到住家大門趕出去，造成她全身多處掛彩，立刻驗傷報案，並聲請家暴保護令獲准。

牙醫到案全部認罪，求輕判與緩刑。一審指牙醫法治觀念薄弱，欠缺對他人的尊重，考量他認罪無前科，還須扶養年幼子女，將他所犯恐嚇危害安全罪判刑2月、搶奪罪輕判6月徒刑，合併應執行7月徒刑、得易科罰金。

但一審認為牙醫犯行造成妻子身心創傷不輕，卻沒跟妻子和解取得原諒，因此不准許緩刑。上訴二審後，牙醫支付20萬元精神慰撫外加賠償受損手機4萬餘元，妻子同意和解，法官准許牙醫緩刑3年，緩刑期間付保護管束，且不得再對妻子實施任何身體、精神上的不法侵害，全案定讞。

ETtoday新聞網提醒您：

拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

11/12 全台詐欺最新數據

家暴保護令恐嚇搶奪代理孕母

