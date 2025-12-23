　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她點出「1類課程超實用」學校卻沒教！網：預設成年人自己學習

▲▼學生，老師，學校，上課。（圖／pixabay）

▲原PO納悶，學校為何不教理財課程？（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

不少學生在求學階段，對未來的金錢規劃感到迷惘，也常思考理財觀念該從何學起。近日就有一名女網友分享，自己並非就讀財金相關科系，只能靠自學摸索投資理財，也因此納悶，為何學校幾乎不教相關內容，讓她覺得若能在學生時期就建立基礎，或許會更有幫助。貼文曝光後，引起討論。

學校沒有教理財課程　她靠影片、節目自學

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名女網友在Dcard上，以「為何學校不教投資理財？」為題發文表示，回想學生時期，印象中只有短暫學習複利的算法，對實際投資理財卻幾乎沒有著墨。她指出，自己目前只能透過網路資源自學，收聽節目，或觀看相關影片，一點一滴累積理財知識。

原PO也提到，因為還是學生，手上的資金有限，平時僅能將偶爾接家教賺來的錢拿來投資，每個月大約投入2、3000元。她目前選擇透過定期定額，每月扣款2000元投資0050，認為以自身條件來看，這應該是相對合適的方式。

家人從事金融業　孩子就能及早接觸理財知識

原PO也好奇，是否有不少人從學生時期就開始接觸理財，以及大家都是透過什麼管道學習？她曾聽說一些家人從事金融業的同學，從小就能接觸相關知識，但對多數人而言，往往要等到出社會後，才逐漸對投資理財變得熟悉，也因此感嘆，若學校能更早教授這類實用內容，或許能幫助學生更早建立正確的金錢觀念。

▲▼學生，老師，學校，上課。（圖／pixabay）

很多事情學校不會教　網友建議上選修課

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「學校要產出的是員工，而不是很快財富自由、年紀輕輕不用工作的人」、「如果每個都那麼厲害，就跟銀行借錢玩股票不用上班了。股票只是額外收入，真的在年輕的時候，還是要靠賺錢，（這）才是你的資金來源」。還有網友則說，「有呀，你到財金企管系都有教的」、「大學修課不用加錢，自己去加選就好了」。

也有網友指出，「之後你會發現學校沒教的事情多著，不如說本來學校就不會教你怎麼爽爽過人生？怎麼創業？怎麼獲得內心平靜？怎麼追求幸福？怎麼找到適合的伴侶？怎麼打贏官司？怎麼在職場上受到賞識？怎麼不被佔便宜？是預設成年人自己學習，自己想辦法」、「學校一堆事沒教啊」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲聲請解除限制住居陪母過夜　審判長裁准
嗆張文模仿犯「只有我可以當號召」　女警恐怖留言曝
後天再變冷！低溫「探10度以下」
快訊／瞎掰「高雄捷運有炸彈客」　20歲男亂按警鈴被收押
快訊／桃園機場也遭恐嚇！嗆機捷沿線放炸彈　警方戒備中
乾哥割頸判12年！律師點出「最氣關鍵」心痛：誰會甘心？
快訊／台南騎士遭奇美醫院接駁車撞擊！　壓輪下慘死
快訊／恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」　25歲女警遭聲押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

冷氣團後天增強「探10度以下」　跨年又有東北季風2地濕涼

不只反擊手段！正當防衛「1關鍵」限制超嚴格　律師詳解

監理站突來電「發錢給他」！一看條件全跪了：真的少見，有料

她點出「1類課程超實用」學校卻沒教！網：預設成年人自己學習

在「2樓男廁」消費5筆！他曝聯名卡交易記錄笑哭：刷了什麼

TPASS預算卡關補助恐開天窗　公路局：民眾仍可使用

華航開放空服員穿黑色運動鞋執勤　明年起上路

高雄駁二全新「好奇翹翹板」登場！大港橋旁6座聲光互動裝置啟用

王ADEN遭炎上！他看片段不解「毀掉絕佳機會」　嘆：心胸太狹窄

幾歲就算老人？「年輕人的答案」太殘酷　網笑：嗨完要多休息幾天

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

冷氣團後天增強「探10度以下」　跨年又有東北季風2地濕涼

不只反擊手段！正當防衛「1關鍵」限制超嚴格　律師詳解

監理站突來電「發錢給他」！一看條件全跪了：真的少見，有料

她點出「1類課程超實用」學校卻沒教！網：預設成年人自己學習

在「2樓男廁」消費5筆！他曝聯名卡交易記錄笑哭：刷了什麼

TPASS預算卡關補助恐開天窗　公路局：民眾仍可使用

華航開放空服員穿黑色運動鞋執勤　明年起上路

高雄駁二全新「好奇翹翹板」登場！大港橋旁6座聲光互動裝置啟用

王ADEN遭炎上！他看片段不解「毀掉絕佳機會」　嘆：心胸太狹窄

幾歲就算老人？「年輕人的答案」太殘酷　網笑：嗨完要多休息幾天

新版助理費修法出爐！助理加薪15％　明定薪資、福利與年資併計

模擬地震釀管線洩漏　南消進駐奇美實業實兵演練科技救災

「K-pop、韓劇」將重回中國市場？　陸外交部未明確否認

年度最佳洋將發威　沃許本率國王主場2連勝奪單周MVP

靠捐精擁百名子女！Telegram創辦人開枝散葉　多人傳訊認爹分遺產

辛曉琪遇狂粉騷擾1年！　「幻想結婚、拍婚紗」驚悚經歷曝光

炎亞綸遭影射幫助家寧抹黑Andy！　首鬆口回應風波：到底有多閒

南投縣平靜橋災後復建工程　獲勞動部金安獎地方機關組佳作

Jennie登MMA穿Vivienne Westwood婚紗美翻天！2套夢幻禮服氣場全開

雲林斗六家商、土庫商工獲中央補助750萬整修經費

【變裝日本浪人】22歲男背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

生活熱門新聞

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

變天！　「全台有雨」時間曝

明變天！　「全台有雨」挑戰冷氣團時間曝

探10℃！　更強冷空氣明南下

冬至後「五大強運生肖」　

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

挑戰冷氣團！　最低溫時間曝

衣服曬3天還是濕？專家曝「1晾法」超實用

「健檢正常為何罹癌」　名醫點出殘酷真相！

快訊／15:46發生有感地震！初估最大震度3級

小店徵人「行政人員實領5萬5」！網看傻：老闆賺爛

更多熱門

相關新聞

女友冬天出門「不穿內衣」　一票女網友+1

女友冬天出門「不穿內衣」　一票女網友+1

冬季天氣冷，大部分人都穿得很厚，其中就有些女生，可能也因為會穿大外套的關係，選擇不穿內衣。近日就有男網友分享，他的女友冬天時，出門都不太穿內衣，甚至還說自己的好閨蜜們也都不穿內衣。貼文曝光後，引起討論。

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

要選涼缺／有發展性的工作？過來人曝1關鍵

要選涼缺／有發展性的工作？過來人曝1關鍵

老公在台積電女醫師無奈扛家　網戳破盲點

老公在台積電女醫師無奈扛家　網戳破盲點

關鍵字：

投資理財Dcard

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

即／張文父母下跪道歉！鞠躬吐「造成社會嚴重損害」：對不起

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　

朱孝天反擊阿信道謝文是「場面話」！

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面