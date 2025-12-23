她點出「1類課程超實用」學校卻沒教！網：預設成年人自己學習

▲原PO納悶，學校為何不教理財課程？（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

不少學生在求學階段，對未來的金錢規劃感到迷惘，也常思考理財觀念該從何學起。近日就有一名女網友分享，自己並非就讀財金相關科系，只能靠自學摸索投資理財，也因此納悶，為何學校幾乎不教相關內容，讓她覺得若能在學生時期就建立基礎，或許會更有幫助。貼文曝光後，引起討論。

學校沒有教理財課程 她靠影片、節目自學

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名女網友在Dcard上，以「為何學校不教投資理財？」為題發文表示，回想學生時期，印象中只有短暫學習複利的算法，對實際投資理財卻幾乎沒有著墨。她指出，自己目前只能透過網路資源自學，收聽節目，或觀看相關影片，一點一滴累積理財知識。

原PO也提到，因為還是學生，手上的資金有限，平時僅能將偶爾接家教賺來的錢拿來投資，每個月大約投入2、3000元。她目前選擇透過定期定額，每月扣款2000元投資0050，認為以自身條件來看，這應該是相對合適的方式。

家人從事金融業 孩子就能及早接觸理財知識

原PO也好奇，是否有不少人從學生時期就開始接觸理財，以及大家都是透過什麼管道學習？她曾聽說一些家人從事金融業的同學，從小就能接觸相關知識，但對多數人而言，往往要等到出社會後，才逐漸對投資理財變得熟悉，也因此感嘆，若學校能更早教授這類實用內容，或許能幫助學生更早建立正確的金錢觀念。

很多事情學校不會教 網友建議上選修課

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「學校要產出的是員工，而不是很快財富自由、年紀輕輕不用工作的人」、「如果每個都那麼厲害，就跟銀行借錢玩股票不用上班了。股票只是額外收入，真的在年輕的時候，還是要靠賺錢，（這）才是你的資金來源」。還有網友則說，「有呀，你到財金企管系都有教的」、「大學修課不用加錢，自己去加選就好了」。

也有網友指出，「之後你會發現學校沒教的事情多著，不如說本來學校就不會教你怎麼爽爽過人生？怎麼創業？怎麼獲得內心平靜？怎麼追求幸福？怎麼找到適合的伴侶？怎麼打贏官司？怎麼在職場上受到賞識？怎麼不被佔便宜？是預設成年人自己學習，自己想辦法」、「學校一堆事沒教啊」。