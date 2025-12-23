　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

北京降「糖霜雪」！　全網讚嘆：雪後北京每一幀都是桌布

記者廖翊慈／綜合報導

中國北京23日凌晨迎來今年第二場降雪，雖然雪量不大、城區積雪普遍不足1公分，但清晨的故宮紅牆覆上薄薄白雪，景山與角樓在網路上再次掀起打卡熱潮，南方網友一如既往大呼羨慕，「雪後北京每一幀都是桌布」，北方通勤族則苦笑形容「快樂摻著凍與堵」。

▲北京降「糖霜雪」。（圖／翻攝自微博，下同）

▲薄薄的雪被民眾稱之為「糖霜雪」。（圖／翻攝自微博，下同）

據《北京日報》報導，此次降雪自22日晚間開始，至23日清晨陸續結束。22日21時至23日5時，北京大部分地區出現小雪或零星小雪，延慶、平谷與密雲等山區局地達到小至中雪強度。全市平均降雪量為0.3毫米，其中城區僅0.2毫米，積雪普遍未達1公分，山區部分站點積雪深度達1至3公分，延慶小海陀站錄得最大降雪量3.3毫米。23日早晨道路濕滑，結冰黃色預警仍在生效，市民早高峰出行需格外留意。

▲▼北京降「糖霜雪」。（圖／翻攝自微博）

▲▼北京降「糖霜雪」。（圖／翻攝自微博）

雖然雪量有限，但北京的古建雪景依舊吸睛。故宮紅牆覆雪被網友稱作「紫禁城限定皮膚」、「薄薄的雪如同糖霜般」，景山萬春亭望向中軸線的畫面再次刷屏，頤和園、角樓、北海公園也出現不少攝影愛好者。與此同時，北京動物園大熊貓「萌蘭」在雪中抱竹啃食的畫面意外衝上熱門，被網友笑稱「北方雪景頂流」。

▲▼北京降「糖霜雪」。（圖／翻攝自微博）

▲▼北京降「糖霜雪」。（圖／翻攝自微博）

▲▼北京降「糖霜雪」。（圖／翻攝自微博）

▲▼北京降「糖霜雪」。（圖／翻攝自微博）

▲▼北京降「糖霜雪」。（圖／翻攝自微博）

南方網友則繼續「雲吸雪」，深圳家長留言孩子「天天盼著寒假去北方玩雪」，廣東網友更曬出短袖照直喊羨慕，形容「我們這裡只有冷風，沒有浪漫」。不少北京居民則無奈表示，小雪雖美，但早高峰行路打滑、車窗結霜仍讓人「快樂與煩惱並存」。

▲▼北京降「糖霜雪」。（圖／翻攝自微博）

▲▼北京降「糖霜雪」。（圖／翻攝自微博）

▲▼北京降「糖霜雪」。（圖／翻攝自微博）

整體而言，這場不算大的降雪，仍為北京帶來冬日儀式感，氣象部門提醒，未來兩天早晚氣溫仍低，城區橋面與背陰路段可能持續結冰，駕駛人與行人務必注意安全。

▲▼北京降「糖霜雪」。（圖／翻攝自微博）

▲▼北京降「糖霜雪」。（圖／翻攝自微博）

▲▼北京降「糖霜雪」。（圖／翻攝自微博）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／余家昶確定入祀忠烈祠！
國中割頸案「乾哥」判12年　死者父：出獄後我第1個被殺
快訊／張文父母下跪道歉！
南西誠品堆滿花　白衣騎士姊姊心碎卡片：社會病態
余家昶母「不怨張文」　展大愛喊：和他父母沒關係
宵夜吃到「刀片饅頭」！店家不認帳　衛生局出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京降「糖霜雪」！　全網讚嘆：雪後北京每一幀都是桌布

人民幣升值成趨勢　中國新能源汽車出口影響有限

美國全面封殺外國無人機　大疆：限制消費者選擇自由

陸4歲女童染梅毒！竟是奶奶「愛的舉動」害了她

邱垂正：大陸差別對待　「只讓藍委去」不讓海基會去

陸住建部：明年力穩房市　從根本上防範交付風險

陸長征運載火箭試驗發射「基本成功」　一子級未能回收

「鄭麗文：我是中國人」登百度熱搜榜首　引陸媒體博主評論熱議

吉林發現「大型金礦」！地礦局指出：預計區域金資源量破100噸

見證歷史！陸A股年成交額首破400兆元　19支個股年成交量破兆元

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

北京降「糖霜雪」！　全網讚嘆：雪後北京每一幀都是桌布

人民幣升值成趨勢　中國新能源汽車出口影響有限

美國全面封殺外國無人機　大疆：限制消費者選擇自由

陸4歲女童染梅毒！竟是奶奶「愛的舉動」害了她

邱垂正：大陸差別對待　「只讓藍委去」不讓海基會去

陸住建部：明年力穩房市　從根本上防範交付風險

陸長征運載火箭試驗發射「基本成功」　一子級未能回收

「鄭麗文：我是中國人」登百度熱搜榜首　引陸媒體博主評論熱議

吉林發現「大型金礦」！地礦局指出：預計區域金資源量破100噸

見證歷史！陸A股年成交額首破400兆元　19支個股年成交量破兆元

王ADEN遭炎上「丟失跨年演出」！　Lulu震驚發聲、TRASH出面緩頰

跨年維安升級！高雄重兵部署1200警力　今實地兵棋演練

網紅注意！明年起創作收入要報稅　6／30前申報不罰

村上宗隆落腳芝加哥是道奇最佳劇本？　隊媒撰文揭衛冕軍「按兵不動」內幕

吃錯等於吃油！營養師教你挑對起司　補鈣又不怕胖

快訊／2歲孩右腳骨碎！新北夫妻騎車載兒...撞違停車3人噴飛

袁艾菲超商被陌生男摸胸　「裝沒事吐2字」惹怒尪：噁男真該死

快訊／英勇肉身擋刀亡！　英雄余家昶確定入祀忠烈祠

字節跳動拿下春晚AI核心席位　火山引擎AI雲合作、豆包負責互動應用

國中割頸案兇手二審輕判　死者父憂沒幾年就出獄：我第1個被殺

【會跑的1個億】台灣路上驚見Mercedes-AMG One！被超跑震驚到只剩語助詞

大陸熱門新聞

粉絲狂喊「婆婆好！」劉宇寧羞喊住口

開車到一半「天降母雞」！駕駛直接收編成寵物

不是全紅嬋！世界泳聯宣布2025最佳女跳水員

「鄭麗文：我是中國人」登百度熱搜榜首 引陸媒體博主評論熱議

聊色也不行？陸2026起向好友發淫穢訊息將違法

死去的長子回來了！　上海民警「撞臉」假扮兒子12年

吉林發現「大型金礦」

體重剩17kg！27歲陸女因「胃萎縮過世」

中共中央軍委舉行新晉升上將軍銜儀式

消失30年！華北豹現蹤河北 唯一只生活在中國的豹亞種

北京降「糖霜雪」網讚：每一幀都是桌布

陸「基改鯽魚」減少小刺更適合入口 4年研發亮相...有望端上餐桌

「粵車南下」政策正式實施 廣東四城民車可駛入香港市區停留三天

陸4歲女童染梅毒！奶奶「愛的舉動」害了她

更多熱門

相關新聞

冬季「斷崖式衰老」來襲！不能只靠「擦」

冬季「斷崖式衰老」來襲！不能只靠「擦」

寒冬來襲，許多人以為肌膚只是乾一點，卻不知道老化早已在無聲中全面啟動。專家警告，冬季是肌膚「加速老化」的高風險期，許多看似不起眼的徵兆，其實正是老化全面啟動的警訊，往往發生在毫無察覺之間。

消失30年！華北豹現蹤河北 唯一只生活在中國的豹亞種

消失30年！華北豹現蹤河北 唯一只生活在中國的豹亞種

玉山北峰4小時內兩度降雪　積雪2.5公分銀白一片

玉山北峰4小時內兩度降雪　積雪2.5公分銀白一片

今午後變天「較大雨勢下到明晨」　高山有望飄雪

今午後變天「較大雨勢下到明晨」　高山有望飄雪

欣賞冬季雲海首選合歡山四大步道

欣賞冬季雲海首選合歡山四大步道

關鍵字：

北京降雪故宮冬季雪景

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊輾壓　收入跌數百萬

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面