北京降「糖霜雪」！　全網讚嘆：雪後北京每一幀都是桌布

記者廖翊慈／綜合報導

中國北京23日凌晨迎來今年第二場降雪，雖然雪量不大、城區積雪普遍不足1公分，但清晨的故宮紅牆覆上薄薄白雪，景山與角樓在網路上再次掀起打卡熱潮，南方網友一如既往大呼羨慕，「雪後北京每一幀都是桌布」，北方通勤族則苦笑形容「快樂摻著凍與堵」。

▲薄薄的雪被民眾稱之為「糖霜雪」。（圖／翻攝自微博，下同）

據《北京日報》報導，此次降雪自22日晚間開始，至23日清晨陸續結束。22日21時至23日5時，北京大部分地區出現小雪或零星小雪，延慶、平谷與密雲等山區局地達到小至中雪強度。全市平均降雪量為0.3毫米，其中城區僅0.2毫米，積雪普遍未達1公分，山區部分站點積雪深度達1至3公分，延慶小海陀站錄得最大降雪量3.3毫米。23日早晨道路濕滑，結冰黃色預警仍在生效，市民早高峰出行需格外留意。

雖然雪量有限，但北京的古建雪景依舊吸睛。故宮紅牆覆雪被網友稱作「紫禁城限定皮膚」、「薄薄的雪如同糖霜般」，景山萬春亭望向中軸線的畫面再次刷屏，頤和園、角樓、北海公園也出現不少攝影愛好者。與此同時，北京動物園大熊貓「萌蘭」在雪中抱竹啃食的畫面意外衝上熱門，被網友笑稱「北方雪景頂流」。

南方網友則繼續「雲吸雪」，深圳家長留言孩子「天天盼著寒假去北方玩雪」，廣東網友更曬出短袖照直喊羨慕，形容「我們這裡只有冷風，沒有浪漫」。不少北京居民則無奈表示，小雪雖美，但早高峰行路打滑、車窗結霜仍讓人「快樂與煩惱並存」。

整體而言，這場不算大的降雪，仍為北京帶來冬日儀式感，氣象部門提醒，未來兩天早晚氣溫仍低，城區橋面與背陰路段可能持續結冰，駕駛人與行人務必注意安全。