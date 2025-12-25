　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

經紀公司澄清「李凱爾仍為中國籍」　國家隊需要不排除繼續效力

▲中國男籃李凱爾、胡金秋、胡明軒。（圖／CFP）

▲中國男籃首名歸化球員李凱爾。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

中國首名男籃歸化球員李凱爾近日傳出國籍已變更為美國，被認為是中國籃協的歸化政策失敗，引起球界熱議。對此，其經紀公司Wasserman昨（24）日在微博上發文澄清，強調李凱爾目前仍為中國籍，具備代表中國男籃出賽資格。經紀公司表示，外界以NBA官網標示的球員國籍作為判斷依據並不準確，相關說法屬於誤解；若國家隊有需要，不排除李凱爾未來繼續效力的可能。

▲李凱爾經紀公司Wasserman發文澄清國籍爭議。（圖／翻攝微博）

▲李凱爾經紀公司Wasserman發文澄清國籍爭議。（圖／翻攝微博）

《都市快報》報導，Wasserman聲明如下：近期有媒體平台使用NBA官網標注的球員國籍作為證明，發佈李凱爾恢復美國國籍的信息並不屬實。NBA官網球員國籍顯示均為球員出生地的國籍。比如已經為美國效力的恩比德官網顯示為喀麥隆國籍，已經為菲律賓效力的克拉克森官網顯示為美國國籍等。

▲李凱爾在FIBA官網上登記的所屬球隊仍是中國國家隊。（圖／翻攝微博）

▲李凱爾在FIBA官網上登記的所屬球隊仍是中國國家隊。（圖／翻攝微博）

經紀公司Wasserman表示，李凱爾依然是中國國籍，有資格代表中國男籃征戰世界賽場，他不是FIBA規則下的歸化僱傭兵，他在中國有根、有家人，「如果國家隊需要，不排除未來繼續效力的可能性，甚至未來也有可能來CBA打球。」

公開資訊顯示，李凱爾1993年出生於美國紐約，外曾祖父為廣東客家人，具八分之一中國血統。他在2023年取得中國國籍後，成為中國男籃首位歸化球員，並代表中國隊出征2023年男籃世界盃。然而，其後關於是否繼續效力國家隊的討論不斷，經紀公司過去也多次澄清，認為網路上所稱其結束與中國男籃合作的說法並不屬實。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／5縣市低溫特報！　今晚明晨急凍跌破10度
「張文是我哥」嗆台中秀泰殺500人！　男收押理由曝光
金正恩寵女狂魔！父女貼身密照「宛如戀人」　北韓人看傻眼
564字手寫信「沒提到張文」！親哥署名留4字　網：忍不住掉淚
23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故
救少子女化！藍白共推「台灣未來帳戶」　一設立12歲以下童就有

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中共革命老區延安首條高鐵12／26通車　穿越黃土高原連接西安

經紀公司澄清「李凱爾仍為中國籍」　國家隊需要不排除繼續效力

陸8名全國政協委員遭拔除　名氣最大王行環曾為雷神山醫院院長

《無間道》女星自曝被私生跟蹤6年　她嘆：他還應徵我家社區保全

陸幼兒園車輛墜入池塘　園長幼童共8人罹難

陸培育「無刺魚」　基因編輯消除所有「肌間小刺」

陸指「宏泰58號」2台人走私　陸委會：又一次跨境鎮壓

Kolas「我不是中國人」　國台辦：原住民是「古越人」從大陸移居

44元聖誕節甜點陸網爆紅！專家籲：1顆「奶油蘋果糖」等於3碗飯

印傭大火緊抱僱主婆婆　遺骸「二合為一」終於回家了

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

地震畫面 翻攝自爆料網

振永見「台灣特產」興奮帶走分享　李沐.宋柏緯護薑餅屋…語速變超快

卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活

台東強震畫面曝！商品「骨牌式」崩塌　賣場店員顧客急逃命

中共革命老區延安首條高鐵12／26通車　穿越黃土高原連接西安

經紀公司澄清「李凱爾仍為中國籍」　國家隊需要不排除繼續效力

陸8名全國政協委員遭拔除　名氣最大王行環曾為雷神山醫院院長

《無間道》女星自曝被私生跟蹤6年　她嘆：他還應徵我家社區保全

陸幼兒園車輛墜入池塘　園長幼童共8人罹難

陸培育「無刺魚」　基因編輯消除所有「肌間小刺」

陸指「宏泰58號」2台人走私　陸委會：又一次跨境鎮壓

Kolas「我不是中國人」　國台辦：原住民是「古越人」從大陸移居

44元聖誕節甜點陸網爆紅！專家籲：1顆「奶油蘋果糖」等於3碗飯

印傭大火緊抱僱主婆婆　遺骸「二合為一」終於回家了

變態憲兵虐貓「勒脖摔牆慘死」還拍片給班長看　退伍被逮下場曝

王ADEN要學！6大咖藝人也遇粉絲闖上台　高情商反應被讚：教科書模板

年rmp 報酬率6％藍白推台灣未來帳戶！18歲最低能拿33.9萬　

聖誕夜衝合歡山等下雪！武嶺清晨大塞車　今晚預警性封路

快訊／5縣市低溫特報！今晚明晨急凍跌破10度

金價引爆「下車潮」！今年暴漲近7成創46年紀錄　貴金屬高檔震盪

防北捷隨機殺人重演！台中跨年晚會「十大危險物品」禁入場

抽到會偷笑！UNIQLO、小CK　10款神級交換禮物清單最低300元買到

民眾黨喊話農曆年前完成整合　鄭麗文：國民黨已進行內部協商

金塊「高砲塔」倒下！　強森右膝傷勢缺陣

派出所前過馬路被撞！　警察10秒出現：開單成功

大陸熱門新聞

《無間道》女星自曝被私生跟蹤6年

陸快手直播遭駭！兩小時情色內容大爆發 涉黃帳號26萬人同步收看

不是全紅嬋！世界泳聯宣布2025最佳女跳水員

Kolas不是中國人　國台辦：原住民從大陸移居

陸8名全國政協委員遭拔除 名氣最大王行環曾為雷神山醫院院長

女星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒

陸金飾1g漲至6280元！大批買家哀嚎

經紀公司澄清「李凱爾仍為中國籍」 國家隊需要不排除繼續效力

印傭大火緊抱僱主婆婆　遺骸「二合為一」

44元聖誕節甜點「奶油蘋果糖」陸網爆紅

陸幼兒園車輛墜入池塘　園長幼童共8人罹難

陸用基因編輯培育「無刺魚」

「宏泰58」勾斷台澎電纜　陸今反指台人對該船「操控走私」

30cm鱔魚在「腹腔裡游著」！30歲男臉色慘白衝急診

更多熱門

相關新聞

艾普斯坦案新證據　美司法部：再發現逾1百萬份相關文件

艾普斯坦案新證據　美司法部：再發現逾1百萬份相關文件

美國司法部24日表示，紐約南區聯邦檢察官與聯邦調查局已通報司法部，發現超過100萬份疑似與已故性犯罪富豪艾普斯坦》案件相關的文件，規模遠超外界先前認知。

歐洲擬戰後進駐烏克蘭　多國部隊成為新安全保證

歐洲擬戰後進駐烏克蘭　多國部隊成為新安全保證

大陸控台民勾斷海底電纜　海巡署：轉移焦點

大陸控台民勾斷海底電纜　海巡署：轉移焦點

韓美推動獨立協議　強化核動力潛艦合作

韓美推動獨立協議　強化核動力潛艦合作

繼兄弟約砲「偷互換身分」　女醒嚇身邊躺不同人

繼兄弟約砲「偷互換身分」　女醒嚇身邊躺不同人

關鍵字：

李凱爾中國男籃國籍爭議歸化球員CBA中國美國

讀者迴響

熱門新聞

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

王Aden炎上風波+1　幕後人員再爆「排場大」

《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」

聖誕老人通過台灣上空！國防部罕見公開飛越照

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

盧秀燕就職7年　親揭不選總統原因

金莎被小19歲男友求婚！

土耳其出現近7百個天坑！

張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

更多

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面