經紀公司澄清「李凱爾仍為中國籍」　國家隊需要不排除繼續效力

▲中國男籃首名歸化球員李凱爾。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

中國首名男籃歸化球員李凱爾近日傳出國籍已變更為美國，被認為是中國籃協的歸化政策失敗，引起球界熱議。對此，其經紀公司Wasserman昨（24）日在微博上發文澄清，強調李凱爾目前仍為中國籍，具備代表中國男籃出賽資格。經紀公司表示，外界以NBA官網標示的球員國籍作為判斷依據並不準確，相關說法屬於誤解；若國家隊有需要，不排除李凱爾未來繼續效力的可能。

▲李凱爾經紀公司Wasserman發文澄清國籍爭議。（圖／翻攝微博）

《都市快報》報導，Wasserman聲明如下：近期有媒體平台使用NBA官網標注的球員國籍作為證明，發佈李凱爾恢復美國國籍的信息並不屬實。NBA官網球員國籍顯示均為球員出生地的國籍。比如已經為美國效力的恩比德官網顯示為喀麥隆國籍，已經為菲律賓效力的克拉克森官網顯示為美國國籍等。

▲李凱爾在FIBA官網上登記的所屬球隊仍是中國國家隊。（圖／翻攝微博）

經紀公司Wasserman表示，李凱爾依然是中國國籍，有資格代表中國男籃征戰世界賽場，他不是FIBA規則下的歸化僱傭兵，他在中國有根、有家人，「如果國家隊需要，不排除未來繼續效力的可能性，甚至未來也有可能來CBA打球。」

公開資訊顯示，李凱爾1993年出生於美國紐約，外曾祖父為廣東客家人，具八分之一中國血統。他在2023年取得中國國籍後，成為中國男籃首位歸化球員，並代表中國隊出征2023年男籃世界盃。然而，其後關於是否繼續效力國家隊的討論不斷，經紀公司過去也多次澄清，認為網路上所稱其結束與中國男籃合作的說法並不屬實。