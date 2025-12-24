　
社會 社會焦點 保障人權

宏泰58勾斷海底纜線！大陸控操縱者是台民...海巡署：轉移焦點

▲多哥籍「宏泰58」貨輪涉嫌違規拋錨拖斷台澎第三海纜線，王姓船長二審仍判刑3年。（記者張君豪翻攝）

多哥籍「宏泰58」貨輪涉嫌違規拋錨拖斷台澎第3海纜線，王姓船長二審仍判刑3年。（記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

今年2月多哥共和國籍權宜輪「宏泰58」在台南北門、將軍外海一帶下錨徘徊，造成台澎第3號海底電纜遭勾斷，引發外界高度關注。中國國台辦24日表示，經公安機關偵查，兩名台灣居民涉嫌操控「宏泰58」長期向中國大陸走私凍品，已對兩人發布懸賞通告；台灣海巡署下午發表聲明駁斥，強調此舉是刻意轉移破壞台灣海纜的犯罪事實，並重申相關案件已由司法機關判決確定。

中國國台辦今日舉行例行記者會，有媒體詢問，公安機關發布懸賞通告，徵集台灣居民簡姓男子、陳姓男子操控多哥籍「宏泰58」等船隻，長期走私凍品的違法犯罪線索，並提及今年2月民進黨政府指控「宏泰58」破壞台海纜線屬於「灰色地帶襲擾」一事。對此，國台辦發言人彭慶恩表示，經公安機關偵查，簡、陳二人為走私慣犯，操控「宏泰58」等船隻長期向大陸走私凍品，目前已對兩人發布懸賞通告，呼籲兩岸民眾提供相關犯罪線索。

▲台南地檢署襄閱主任檢察官蔡宗聖指出，南檢偵辦登記船名「宏泰58」之貨輪在我國海域毀壞台澎3號海纜線（TP3）一案，經偵查終結並提起公訴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南地檢署襄閱主任檢察官蔡宗聖指出，南檢偵辦登記船名「宏泰58」毀壞台澎3號海纜線經偵查終結並提起公訴。（圖／記者林東良翻攝）

彭慶恩並指稱，今年2月發生的「宏泰58」事件，實際上是簡、陳二人操控船隻從事走私犯罪所致，批評民進黨當局罔顧事實，惡意炒作大陸「灰色地帶襲擾」，企圖挑起兩岸對立，並聲稱相關政治操作「必將遭到兩岸同胞反對」。

中國山東省威海市公安局同時發布懸賞通告，2025年6月在偵辦「宏泰58」相關案件、調查7名大陸籍船員過程中，發現以簡、陳兩名台灣居民為首的走私犯罪團伙，操控多艘權宜船，長期向中國走私凍品；通告並提及，兩人早在2014年間即因涉嫌走私廢物罪，遭漳州海關緝私部門通緝。

針對中國國台辦與公安機關的說法，台灣海巡署下午發布嚴正聲明指出，所謂「台灣居民操控宏泰58走私」的說法，純屬「假跨國鎮壓之名，行推卸切斷我國海纜罪行之實」，嚴正駁斥中方政治操弄。

海巡署說明，今年2月25日，台澎第3號海底電纜於台南將軍漁港西北方約5海里處，遭多哥籍「宏泰58」貨輪破壞，海巡署即刻派遣艦艇攔停登檢，並將船舶押返台南安平港，報請台南地檢署指揮偵辦。案件於4月11日偵結起訴，並於6月12日經台南地方法院判處王姓船長違反《電信管理法》毀壞纜線罪，處有期徒刑3年，全案已定讞。

海巡署進一步指出，「宏泰58」船長及船員共8人，全部為中國籍，刻意以多哥籍權宜船掩護，並關閉AIS系統規避檢查，破壞台灣重要海底電纜，嚴重影響民生經濟與公共資訊運作，相關犯罪事證均已由司法機關依法調查並判決確定。對於中方此時發布懸賞通告、試圖混淆視聽、轉移焦點並升高兩岸對立，海巡署表達強烈譴責。

快訊／才閃辭！李明峯遭約談偵訊　檢調8路大搜索

拿葉克膜比喻京華城　柯文哲：重來一次不像蔣萬安因噎廢食

快訊／苗栗車站旁大樓火警！消防雲梯車救出3人　5F尋獲1女命危

北市男發文「跨年開車撞人」免押媽帶回　過17.5hrs檢偵結起訴

高雄保全臉書點名要殺人　還嗆「宰殺違法的司法官」遭聲押

捐消防車傳舞弊！台南前消防局長遭約談偵訊　檢調8路大搜索

誰給的？張文作案前「突有3985元」進帳　剛好助他住進商旅

21年首例！新北消防獲「世界級訓練中心」認證　躋身全球頂尖行列

快訊／毒駕奪命！38歲女逆向撞死機車騎士　安非他命快篩陽性

北市隨機殺人釀4死11傷　南投地檢署設防範恐怖攻擊應變小組

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

給張文82萬！他1原因「逆風護張母」　網共鳴：花錢會跟你媽報備？

快訊／17:47台東卑南規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱

