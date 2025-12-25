　
社會 社會焦點 保障人權

收賄300萬！台南前消防局長聲押原因曝　閃辭後摩鐵受傷爭議多

▲台南市政府市府發言人田玲瑚指出，消防局長李明峯因個人家庭因素請辭，市府已正式核准。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府市府發言人田玲瑚指出，消防局長李明峯因個人家庭因素請辭，市府已正式核准。（記者林東良翻攝）

記者林東良、郭玗潔／台南報導

台南市前消防局爆弊案！台南地檢署24日指揮廉政署展開大規模偵查行動，共計搜索8處，傳訊被告及證人共10人到案，檢方查出，前消防局長李明峰和楊姓消防設備業者，共同收受曾姓消防設備業者3百萬餘元，訊問後認被告李、楊共同涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款對於職務上行為收受賄賂等犯罪嫌疑重大，於今（25）日凌晨諭令當庭逮捕，並向法院聲請羈押，全案持續擴大偵辦。

檢方調查，李職務上具有審核民間捐贈消防設備車輛、建物消防安全設備查驗與准駁等權限，涉嫌自2023年起，與楊姓消防設備業者，共同收受曾姓消防設備業者給予之金錢賄賂3百餘萬元，使曾獲取民間捐贈消防設備車輛相關銷售的營收利益，以及送審消防設備工程相關資料得以順利通過等對價。

廉政署於24日上午9時許，出動4至5名調查人員前往台南市消防局執行搜索，針對相關辦公處所調取文件資料，行動至中午結束。檢調證實李明峰已被列為涉嫌人，並到案接受長時間偵訊，針對涉案情節逐一釐清。

據了解，廉政署此次偵辦重點，鎖定民間捐贈消防車輛過程是否涉及不法利益輸送。檢調接獲檢舉指出，部分救災車輛捐贈案疑有消防局相關官員與不肖業者勾結，藉機牟利。調查人員陸續自消防局秘書室、災害搶救科、車輛保養場等單位調取公文與相關資料，以比對實際流程與帳目。

檢廉同時帶回包含搶救科長、車保場長、前局長秘書與司機等4名相關人員及多名證人進行訊問，逐一釐清捐贈車輛的採購、驗收與使用情形。

值得注意的是，李姓前消防局長12日才突然請辭，17日又傳出在旅館內自傷送醫，如今再因涉案被檢方列為被告並聲請羈押，引發外界高度關注。檢方表示，已掌握相關事證，認為有羈押必要，後續將由法院裁定是否准押，而和李共同收賄的楊姓女子也遭聲押。

12/23 全台詐欺最新數據

台南市中西區赤崁街昨(24日)清晨4時6分發生肢體衝突！一輛自小客與機車發生行車糾紛，雙方下車後卻一言不合爆發衝突，3人在馬路上大打出手，警方獲報到場後緊急將3人拉開，並送醫救治，至於詳細事發經過仍有待釐清。

