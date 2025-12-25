　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

捐消防車爆弊案！台南前消防局長列被告　檢方向法院聲押

▲台南市政府市府發言人田玲瑚指出，消防局長李明峯因個人家庭因素請辭，市府已正式核准。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市前消防局長李明峯。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、閔文昱／台南報導

台南市消防局接受民間捐贈幫浦消防車，疑有官商勾結從中牟利。台南地檢署24日指揮廉政署展開大規模偵查行動，兵分8路搜索消防局等相關處所，並約談多名涉嫌人與證人到案。檢方最新指出，被告李姓前消防局長經訊問後，已向法院聲請羈押，全案持續擴大偵辦。

檢廉8路搜索　前局長列被告

廉政署於24日上午9時許，出動4至5名調查人員前往台南市消防局執行搜索，針對相關辦公處所調取文件資料，行動至中午結束。檢調證實，前消防局長李姓男子已被列為涉嫌人，並到案接受長時間偵訊，針對涉案情節逐一釐清。

台南市消防局對此回應表示，已全力配合廉政署與檢方調查，後續將依調查進度再行對外說明，不影響第一線救災勤務。

▲台南地檢署派駐法務部廉政署南部地區調查組檢察官，24日上午指揮調查人員前往台南市消防局搜索，針對相關資料依法蒐證。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南地檢署派駐法務部廉政署南部地區調查組檢察官，24日上午指揮調查人員前往台南市消防局搜索。

疑涉捐贈消防車牟利　多單位遭調資料

據了解，廉政署此次偵辦重點，鎖定民間捐贈消防車輛過程是否涉及不法利益輸送。檢調接獲檢舉指出，部分救災車輛捐贈案疑有消防局相關官員與不肖業者勾結，藉機牟利。調查人員陸續自消防局秘書室、災害搶救科、車輛保養場等單位調取公文與相關資料，以比對實際流程與帳目。

檢廉同時帶回包含搶救科長、車保場長、前局長秘書與司機等4名相關人員及多名證人進行訊問，逐一釐清捐贈車輛的採購、驗收與使用情形。

▲台南地檢署派駐法務部廉政署南部地區調查組檢察官，24日上午指揮調查人員前往台南市消防局搜索，針對相關資料依法蒐證。（記者林東良翻攝，下同）

前局長近日風波不斷　檢方聲押交法院裁定

值得注意的是，李姓前消防局長日前才傳出請辭，隨後又傳出曾在旅館內自傷送醫，如今再因涉案被檢方列為被告並聲請羈押，引發外界高度關注。檢方表示，已掌握相關事證，認為有羈押必要，後續將由法院裁定是否准押。

檢調強調，全案仍在偵查階段，不排除持續擴大約談相關人員，將全面釐清是否涉及貪瀆或其他不法行為。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
湯裡有大蟑螂！林聰明沙鍋魚頭2門市再停業　光華店無限期整頓
6.1強震瞬間！燒肉店1秒劇晃「餐具全掃落」　顧客急鑽桌下
北車隨機殺人...全國已71則模仿言論　8人被捕2人收押

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

捐消防車爆弊案！台南前消防局長列被告　檢方向法院聲押

京站地下街成陷阱！噁男假醫師喊「疑似細菌感染」性侵少女

北市民宅晚間大火　身障情侶活活燒成焦屍

北車隨機殺人全國5天71則模仿言論　8人被捕2人收押

京華城案辯結沈慶京應曉薇述委屈　柯文哲誇黃國昌雖咆哮但正直

男子玩槍戰遊戲嗆「台中大規模殺人」！火速被逮下場慘了

京華城案一審辯論終結　審判長命柯文哲等4人到庭聆判否則可拘提

檢告狀罵髒話丟東西求刑28年半　柯文哲喊無罪回嗆：先自尊後人尊

快訊／北市民宅5樓失火　2人全身焦黑明顯死亡

張文哥哥獻花致歉！親筆信提「遭霸凌過往」：承受不了走向踰矩

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

地震畫面 翻攝自爆料網

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

台東強震畫面曝！商品「骨牌式」崩塌　賣場店員顧客急逃命

賣場散落

卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活

捐消防車爆弊案！台南前消防局長列被告　檢方向法院聲押

京站地下街成陷阱！噁男假醫師喊「疑似細菌感染」性侵少女

北市民宅晚間大火　身障情侶活活燒成焦屍

北車隨機殺人全國5天71則模仿言論　8人被捕2人收押

京華城案辯結沈慶京應曉薇述委屈　柯文哲誇黃國昌雖咆哮但正直

男子玩槍戰遊戲嗆「台中大規模殺人」！火速被逮下場慘了

京華城案一審辯論終結　審判長命柯文哲等4人到庭聆判否則可拘提

檢告狀罵髒話丟東西求刑28年半　柯文哲喊無罪回嗆：先自尊後人尊

快訊／北市民宅5樓失火　2人全身焦黑明顯死亡

張文哥哥獻花致歉！親筆信提「遭霸凌過往」：承受不了走向踰矩

絕不踩雷！康是美2025保養神物排行榜大公開

韓國瑜平安夜談1219隨機攻擊　難理解喪心病狂的背後藏著什麼怨念

陸車廠奇瑞宣布「5年內挑戰利曼24小時耐久賽」！頂級殿堂秀實力

捐消防車爆弊案！台南前消防局長列被告　檢方向法院聲押

聖誕老人通過台灣上空！國防部罕見公開飛越照　大票一看笑了

台東6.1強震納骨塔遭殃！骨灰罈「摔地破碎」慘況曝光

「貓科動物之爭」攻城獅克服15分落後大逆轉　雲豹進攻失靈三連敗失龍頭霸氣

《PD101》男偶像遭控「小學四年級霸凌」　263萬YTR痛訴：留PTSD

京站地下街成陷阱！噁男假醫師喊「疑似細菌感染」性侵少女

泰柬邊境衝突重創吳哥窟！遊客驟減「導遊收入跌8成」　業者喊救命

【6.1強震】台東岩灣技訓所外牆崩落　網友憂人犯跑了

社會熱門新聞

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

北市民宅大火　身障情侶活活燒成焦屍

「敢出聲就殺死妳！」台南男白天闖住宅侵犯女同事　竟是性侵累犯

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

北市民宅失火　2人全身焦黑明顯死亡

張文哥哥赴北車悼念　寫卡片給余母

即／台東強震畫面曝　商品「骨牌式」崩塌

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

太子集團爆乳女特助不露了！包緊緊現身北檢

男子玩遊戲嗆到台中模殺人！火速落網

未成年女學生在京站地下街廁所遭性侵！

檢方求刑28年半　柯文哲喊無罪回嗆

張文愛看日本動漫、玩這款「角色扮演手遊」　

誰給的？張文作案前「突有3985元」進帳

更多熱門

相關新聞

男子玩遊戲嗆到台中模殺人！火速落網

男子玩遊戲嗆到台中模殺人！火速落網

北捷台北車站、中山商圈日前發生隨機砍人，引起國人高度關注。案件發生後，有民眾在玩槍戰類網路遊戲時放話，聲稱將在台中多處公共場所犯下大規模殺人行為，檢調獲報後不敢大意，循線追查逮回放話的羅姓嫌犯，複訊後向法院聲請羈押。

小獸醫憶軍獸醫歷程：也是台灣獸醫史上重要一頁

小獸醫憶軍獸醫歷程：也是台灣獸醫史上重要一頁

「敢出聲就殺死妳！」台南男白天闖住宅侵犯女同事　竟是性侵累犯

「敢出聲就殺死妳！」台南男白天闖住宅侵犯女同事　竟是性侵累犯

台南安平金城里長輩美食PK古早味遇上越南、印尼異國料理

台南安平金城里長輩美食PK古早味遇上越南、印尼異國料理

對標六都補齊福利落差台南不足的部分一項一項做到位

對標六都補齊福利落差台南不足的部分一項一項做到位

關鍵字：

台南消防局廉政署捐贈弊案羈押

讀者迴響

熱門新聞

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

林聰明沙鍋魚頭再停業　光華店無限期整頓

老農津貼14年沒調　藍委主張調漲至1.5萬、檢討排富門檻

《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

戴防毒面具、武裝穿著　北捷將拒載

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

北市民宅大火　身障情侶活活燒成焦屍

「敢出聲就殺死妳！」台南男白天闖住宅侵犯女同事　竟是性侵累犯

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

台東6.1強震納骨塔遭殃！骨灰罈摔地慘況曝

Energy停工3個月終於合體：很想念大家！

更多

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面