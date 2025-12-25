捐消防車爆弊案！台南前消防局長列被告　檢方向法院聲押

▲台南市前消防局長李明峯。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、閔文昱／台南報導

台南市消防局接受民間捐贈幫浦消防車，疑有官商勾結從中牟利。台南地檢署24日指揮廉政署展開大規模偵查行動，兵分8路搜索消防局等相關處所，並約談多名涉嫌人與證人到案。檢方最新指出，被告李姓前消防局長經訊問後，已向法院聲請羈押，全案持續擴大偵辦。

檢廉8路搜索 前局長列被告

廉政署於24日上午9時許，出動4至5名調查人員前往台南市消防局執行搜索，針對相關辦公處所調取文件資料，行動至中午結束。檢調證實，前消防局長李姓男子已被列為涉嫌人，並到案接受長時間偵訊，針對涉案情節逐一釐清。

台南市消防局對此回應表示，已全力配合廉政署與檢方調查，後續將依調查進度再行對外說明，不影響第一線救災勤務。

▲台南地檢署派駐法務部廉政署南部地區調查組檢察官，24日上午指揮調查人員前往台南市消防局搜索。

疑涉捐贈消防車牟利 多單位遭調資料

據了解，廉政署此次偵辦重點，鎖定民間捐贈消防車輛過程是否涉及不法利益輸送。檢調接獲檢舉指出，部分救災車輛捐贈案疑有消防局相關官員與不肖業者勾結，藉機牟利。調查人員陸續自消防局秘書室、災害搶救科、車輛保養場等單位調取公文與相關資料，以比對實際流程與帳目。

檢廉同時帶回包含搶救科長、車保場長、前局長秘書與司機等4名相關人員及多名證人進行訊問，逐一釐清捐贈車輛的採購、驗收與使用情形。

前局長近日風波不斷 檢方聲押交法院裁定

值得注意的是，李姓前消防局長日前才傳出請辭，隨後又傳出曾在旅館內自傷送醫，如今再因涉案被檢方列為被告並聲請羈押，引發外界高度關注。檢方表示，已掌握相關事證，認為有羈押必要，後續將由法院裁定是否准押。

檢調強調，全案仍在偵查階段，不排除持續擴大約談相關人員，將全面釐清是否涉及貪瀆或其他不法行為。