古坑「華南村石梯田書屋」　勇奪芬蘭ADA設計大獎銅獎

▲「華南村石梯田書屋」榮獲2025年芬蘭 Arch Design Award 國際設計大獎-銅獎。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府攜手雲林縣古坑鄉華南社區發展協會推動「華南村石梯田書屋」，榮獲2025年芬蘭 Arch Design Award 國際設計大獎「銅獎」，展現台灣農村空間活化與公共設計的國際競爭力。此案不僅復育了傳統地景、活化閒置空間，更吸引許多青年回鄉深耕，實踐空間永續與文化延續的雙重目標。

緣起於華南社區與在地華南實驗國小長年投入的農村再生行動，針對偏鄉「限界集落」所面臨的人口流失與產業式微問題，社區與縣府攜手合作，透過「社區規劃師輔導計畫」推動石梯田復育、產業活化及空間再造，得獎作品「石梯田書屋」即為此行動核心成果之一。

▲空間內部設計融合導覽、閱讀、教育等多元機能，成為連結地方文化、歷史與未來的新場域。（圖／記者游瓊華翻攝）

書屋建築結合原有共生田與閒置工寮及配藥池，透過在地匠師砌石修築駁坎，並導入友善通用設計，讓原本破碎的地景重現生命力。空間內部設計融合導覽、閱讀、教育等多元機能，成為連結地方文化、歷史與未來的新場域。華南社區以「石梯田書屋」為基地，整合自然資源、農業景觀與休憩產業，推動導覽體驗、農產推廣等多元經營模式，展現農村再生的實踐力。

縣長張麗善表示，縣府推動社區規劃師計畫多年，致力於協助在地由下而上規劃未來。此次國際獲獎，不僅為雲林社區營造成果注入強心針，也讓臺灣農村之美躍上國際舞台。未來縣府也將持續支持各地社區深耕地方，串聯文化、產業與空間創新，讓更多臺灣農村故事被世界看見。

▲空間內部設計融合導覽、閱讀、教育等多元機能，成為連結地方文化、歷史與未來的新場域。（圖／記者游瓊華翻攝）