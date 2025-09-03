　
地方 地方焦點

空拍+水砲機器人聯手！　台南消防局打造智慧救災新模式

▲台南市消防局進行無人機與水砲救災機器人協同訓練，提升救災精準度與安全性。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局進行無人機與水砲救災機器人協同訓練，提升救災精準度與安全性。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升無人機應用於災害應變與搜救效率，台南市消防局於無人機隊第3季進階訓練中，首度導入「空地協同救災」新模式，結合無人機與地面水砲型救災機器人協同作業，模擬火場滅火與化學災害搶救情境，讓消防人員能遠離高溫、濃煙與潛在危險源，強化實戰與安全兼顧的救災能力。

▲台南市消防局進行無人機與水砲救災機器人協同訓練，提升救災精準度與安全性。（記者林東良翻攝，下同）

訓練中，無人機隊飛手透過即時空拍影像，協助掌握視距外地面救災機器人之射水方向與距離，操控員依據影像回饋，模擬滅火並精準調整水線射程與方向，有效提升打擊目標的準確度。不僅提升滅火效能，也能應用於化學災害、高風險救援等特殊場域，降低消防人員進入危險區域的風險。

▲台南市消防局進行無人機與水砲救災機器人協同訓練，提升救災精準度與安全性。（記者林東良翻攝，下同）

此外，訓練也加入無人機AI人像辨識實測，飛手從不同高度與角度進行觀察，蒐集模擬溺者影像，優化水域溺者AI辨識模型，讓無人機能更快、更準確地從高空發現溺者。

▲台南市消防局進行無人機與水砲救災機器人協同訓練，提升救災精準度與安全性。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，市府持續推動智慧城市，盼藉由拓展無人科技應用，讓消防人員在災害現場資訊不明時，先以無人載具執行救援，提升整體救災效能並保障人員安全。消防局長李明峯強調，透過空地協同與AI技術整合，不僅提升操作效率，更能降低人員傷亡風險，未來將持續發展快速、精準、智慧化的災害應變能力。

09/01 全台詐欺最新數據

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

