社會 社會焦點 保障人權

平安夜最暖禮物！警駐守車站收高中生37字手寫卡：謝謝你們的守護

記者黃翊婷／綜合報導

捷運台北車站及中山商圈19日發生隨機殺人事件造成4死11傷，全國警方近期均加強戒備。台南市永康警分局警員在車站駐守時，意外收到高中生手寫的感謝卡片，短短37個字的內容讓警員感動直呼，「這絕對是聖誕平安夜收到最溫暖、最有感的禮物。」

（圖／翻攝自Facebook／永康分局）

▲警方收到高中生的手寫感謝卡。（圖／翻攝自Facebook／永康分局）

北捷、中山隨機殺人事件發生之後，網路上也出現一些疑似「模仿犯罪」的恐嚇言論，全國警方近期均加強戒備，在人潮眾多的地點駐守，嚴防任何危安事件再次發生。

永康警分局24日在臉書粉專分享一段暖心插曲，警方表示，24日在車站前收到一名高中生的手寫卡片，內容提到「謝謝你們這幾天的守護，每次在車站看到你們都覺得很有安全感，真的謝謝你們保護我們」，讓警員覺得很暖心，「這絕對是聖誕平安夜收到最溫暖、最有感的禮物」。

警平安夜收暖心卡片　臉書發文吐心聲

永康警分局粉專管理員直言，北捷、中山隨機殺人事件發生之後，警方駐守在人群裡，雖然獲得大部分民眾肯定，但仍有部分民眾質疑是在作秀，「對！作秀怎麼了？只要保護市民的初衷一樣，我們就要把這場秀做大，擴大威嚇隨機攻擊模仿效應的實質意義。我們是一群不知道下一秒會發生什麼狀況的警察，每當狀況發生，警察總是逆著人群方向往內衝，『不是殉職才值得被尊重』。」

文章公開之後，不少網友也紛紛留言送上鼓勵，「辛苦了，治安該全民一起努力」、「很多事情大家互相關心體諒，不要等到憾事發生了，後悔莫及」、「感謝有你們大家一起守護我們」。

這絕對是聖誕平安夜收到最溫暖.最有感的禮物~ 今天我們站在車站前收到這張卡片 謝謝你「一名高中生」 今年平安夜特別有感 剛剛的地震 還有日前的張文隨機攻擊事件 因此我們駐守在人群裡 肯定我們的人居多 但仍有部分民眾認為是作秀 對!!作秀...

永康分局發佈於 2025年12月24日 星期三
廢死聯盟被灌爆！　執行長「貼2篇文」16字洩心聲
台灣驚傳有人A「記憶體回扣」　三星突擊開鍘
知情人士：張文相當捍衛自身權益　當兵、保全都因1認知離職
冷氣團滑梯式降溫！3高山追雪有望　2地區探7.5度低溫
張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

張文犯下台北車站、中山站隨機殺人案後，被查出對外斷絕一切聯繫，屬於「孤狼式恐攻（Lone Wolf Terrorism）」，對此，精神科醫師楊聰財表示，邊緣型孤狼犯案者常見的不是反社會人格的「冷血」，更容易呈現出「情感隔離、去人化、長期壓抑後爆發」的攻擊模式；張文完全切斷社會連結，導致沒人挑戰他的想法、沒人提醒現實後果、沒人在他情緒崩潰前介入，「完全沒有他人回饋，反而讓內在妄想、怨恨無限自我強化。」

