平安夜最暖禮物！警駐守車站收高中生37字手寫卡：謝謝你們的守護

記者黃翊婷／綜合報導

捷運台北車站及中山商圈19日發生隨機殺人事件造成4死11傷，全國警方近期均加強戒備。台南市永康警分局警員在車站駐守時，意外收到高中生手寫的感謝卡片，短短37個字的內容讓警員感動直呼，「這絕對是聖誕平安夜收到最溫暖、最有感的禮物。」

▲警方收到高中生的手寫感謝卡。（圖／翻攝自Facebook／永康分局）

北捷、中山隨機殺人事件發生之後，網路上也出現一些疑似「模仿犯罪」的恐嚇言論，全國警方近期均加強戒備，在人潮眾多的地點駐守，嚴防任何危安事件再次發生。

永康警分局24日在臉書粉專分享一段暖心插曲，警方表示，24日在車站前收到一名高中生的手寫卡片，內容提到「謝謝你們這幾天的守護，每次在車站看到你們都覺得很有安全感，真的謝謝你們保護我們」，讓警員覺得很暖心，「這絕對是聖誕平安夜收到最溫暖、最有感的禮物」。

警平安夜收暖心卡片 臉書發文吐心聲

永康警分局粉專管理員直言，北捷、中山隨機殺人事件發生之後，警方駐守在人群裡，雖然獲得大部分民眾肯定，但仍有部分民眾質疑是在作秀，「對！作秀怎麼了？只要保護市民的初衷一樣，我們就要把這場秀做大，擴大威嚇隨機攻擊模仿效應的實質意義。我們是一群不知道下一秒會發生什麼狀況的警察，每當狀況發生，警察總是逆著人群方向往內衝，『不是殉職才值得被尊重』。」

文章公開之後，不少網友也紛紛留言送上鼓勵，「辛苦了，治安該全民一起努力」、「很多事情大家互相關心體諒，不要等到憾事發生了，後悔莫及」、「感謝有你們大家一起守護我們」。