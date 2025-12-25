　
社會 社會焦點 保障人權

張文「犯罪側寫」曝光」　作案前1行為顯孤狼心理

張文（紅圈）犯案前曾獨自到超商購物並一人枯坐在座位區，警方事後發現他刻意切斷與外界聯繫，屬孤狼式犯案。（翻攝畫面）

▲張文（紅圈）犯案前曾獨自到超商購物並一人枯坐在座位區，警方事後發現他刻意切斷與外界聯繫，屬孤狼式犯案。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

張文犯下台北車站、中山站隨機殺人案後，被查出對外斷絕一切聯繫，屬於「孤狼式恐攻（Lone Wolf Terrorism）」，對此，精神科醫師楊聰財表示，邊緣型孤狼犯案者常見的不是反社會人格的「冷血」，更容易呈現出「情感隔離、去人化、長期壓抑後爆發」的攻擊模式；張文完全切斷社會連結，導致沒人挑戰他的想法、沒人提醒現實後果、沒人在他情緒崩潰前介入，「完全沒有他人回饋，反而讓內在妄想、怨恨無限自我強化。」

心理專家黃逸凡分析，張文的表現不是突然發瘋，而是一個長期心理失衡，內在早已斷線的人，從行為來看，張文選擇一個大家每天都在用、覺得理所當然安全的地方，「當一個人內心已經覺得自己被排除在這個『正常世界』之外時，他最想破壞的，往往就是這個所謂『正常』的象徵，在心理上，他不是在找仇人，他是在找一個能讓事情被看見的舞台。」

黃逸凡針對張文的犯罪動機側寫中表示，他心裡覺得自己沒用、在正常社會裡沒位置，但又無法忍受被當成不存在的活著，此類一旦覺得自己「徹底被忽視」，心理很容易走向非常危險的結論：既然怎麼活都沒差，那做什麼也沒差。從犯罪心理來看，這類行為的核心不是結束他自己，而是讓世界被迫回應他、他心裡不爽沒人理他，那他就用偏激行為來逼世界看他，「因為傷害他自己，是安靜的也不會有人在乎」。

楊聰財則指出，長期處於社會極端隔離下，容易養成偏執性人格，這類人常見的內心核心信念是，「我在這世界上是多餘的」「沒有人真正看見我」「這個社會不配我尊重它的規則」，心理學上稱為慢性自我否定，及向外投射的敵意。他強調，99%的社會邊緣人不會成為暴力犯，問題不在「孤立本身」，而在於孤立加上無心理支持、加上長期怨恨內化，再加上無任何修正機制，導致暴力被內化為唯一能證明自我存在的出口。

張文邊緣成魔路2／完全切斷社會連結　專家：反讓內在妄想、怨恨無限自我強化

▲精神科醫師楊聰財認為，邊緣型孤狼犯罪者因沒人回饋，內在妄想、怨恨無限自我強化。

楊聰財建議民眾，不要讓自己或家人長期活在「沒有任何人知道我在承受什麼」的狀態裡，真正的預防，不是塑造完美性格，而是讓痛苦有出口、讓孤立能被打斷、讓人仍然被視為人，而不是被世界遺忘的影子。


張文邊緣成魔路1／與外界長期斷聯疏離　張文自訓成孤狼割裂社會

張文成魔路解析　「自我邊緣化」訓成孤狼割裂社會

張文成魔路解析　「自我邊緣化」訓成孤狼割裂社會

北捷台北車站與中山站19日發生震驚全國的隨機殺人案，凶嫌張文（27歲）墜樓身亡，釀成4死11傷。檢警全面調查張文的背景與犯罪動機，卻發現他的日常與一般人迥異，知情人士透露，張文沒工作、沒朋友、沒使用社群，連Line帳號聯絡人都只有2人；他與父母斷聯2年，跟哥哥也長達五年不曾聯繫，謀劃縝密犯案期間，「把自己訓練成孤狼，邊緣到就算從世界上消失也不會有人知道。」

