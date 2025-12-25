男網友PO文「想扮小丑殺人」　檢方聲押獲准

記者黃翊婷／新北報導

捷運台北車站及中山商圈19日發生隨機殺人事件造成4死11傷，事後網路上出現一些疑似「模仿犯罪」的言論，企圖製造恐慌。其中，一名無業的劉姓男子在網路論壇PO文，聲稱「想扮成小丑殺人」，警方發現後迅速將他拘提到案，新北地檢署24日向法院聲押獲准。

▲劉姓網友在網路論壇發表不當言論，法院已裁定羈押。圖為新北地檢署外觀。（圖／ETtoday資料照）

由於北捷、中山隨機殺人事件發生之後，網路上出現一些疑似「模仿犯罪」的言論，警方不敢大意，近期積極進行相關追查。桃園市刑大在執行網路巡邏時，發現劉男曾在網路論壇發文，聲稱「想扮成小丑殺人」、「心情不好就想殺人」，於是立刻報請新北地檢署檢察官核發拘票，並持拘票將人拘提到案。

檢方認為，劉男的行為涉犯刑法恐嚇公眾、恐嚇等罪嫌，而且犯罪嫌疑重大，有反覆實施同一犯罪之虞，為了避免危害擴大，於是決定向法院聲請羈押，24日獲得新北地院裁定准許羈押。

北捷中山隨機殺人案 全國5天71則模仿言論

根據刑事局統計，截至12月24日中午12時止，全國警方已掌握71則相關網路言論訊息，並查獲8名犯嫌到案，其中2人已由法院裁定羈押。

刑事局提醒，凡藉由網路散布恐嚇、鼓吹或煽動暴力之行為，均屬嚴重危害公共安全，警方將以最高強度蒐證、溯源並依法究辦，絕不寬貸，民眾切勿恣意發布、轉傳或附和恐嚇與暴力相關內容，以免助長社會不安，若發現疑似恐嚇或危害公共安全的貼文、留言或訊息，請保留截圖、連結、帳號資訊及發文時間，並立即撥打110或就近向警察機關報案。