善用有線基金維護偏鄉收視、在地文化　南投縣連兩年獲NCC評定優等

▲南投縣善用有線電視基金服務偏鄉收視戶，蟬連NCC「優等獎」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投僅一家有線電視業者，縣政府善用有限的國家通訊傳播委員會（NCC）依比例分配經費，執行推動在地方文化特色、普及電視收視和縮短數位落差，連續第二年自全國22縣市中脫穎而出，獲NCC評定為「優等」。

NCC於28日在宜蘭舉辦全國有線電視發展研討會，並公開表揚南投縣；縣府團隊也全程參與研討會，並由縣府新聞及行政處副處長施東憲代表領獎。

縣府新聞及行政處表示，依《有線廣播電視法》第45條，有線電視業者每年應繳交營業額1%予中央，由NCC撥付40%給地方政府，從事偏鄉地區之普及服務、弱勢族群收視費用之補助及與有線廣播電視有關之地方文化及公共建設等；地方政府將經費編入預算，依基金運用辦法推動收視普及、在地節目製播與識讀教育等，並於次年3月底前報送執行情形，由基金管理委員會考核。

▲集集大山電視轉播站。

新聞及行政處長蔡明志表示，南投幅員遼闊、偏鄉山區道路崎嶇難行，有線電視業者及中華電信（MOD）無法佈線服務民眾收視，NCC按比例分配給該縣經費也偏低，且民眾仰賴收視數位無線電視比重相當高，訊號來源主要由縣府經管之「集集大山電視轉播站」發射；因此有線電視基金有近六成運用在轉播站維運支出上，以確保南投11個及鄰近雲林3個鄉（鎮、市），共約11萬餘戶民眾能免費收視，維護偏鄉民眾普及收視權益。

蔡明志指出，縣府亦多面向將有線電視基金運用在有線電視滿意度調查、致力於媒體識讀宣導、地方頻道及公用頻道推廣等活動，包括到社區及校園舉辦宣導活動，以涵蓋宣導效果：例如113年舉辦「媒體識讀」暨政令宣導營，課程內容培養學員對於真假訊息的思辨能力，不陷入詐騙集團的詭計中，相關課程內容同時也於公用頻道播出，讓民眾在家也可以吸收新知，及推廣在地優質農特產品及地方創生，製作在地文化影像紀錄，並於有線電視第4頻道及本府YouTube上架，保障民眾之媒體近用權及活絡地方文化，今年再度獲獎亦表示縣府多元政策、照顧弱勢族群之執行運用基金方向，受到中央高度肯定。