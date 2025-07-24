中嘉寬頻三冠王‧雙子星有線電視　入圍2025年金視獎創新服務獎

▲文化部正式公布2025年度金視獎入圍名單，中嘉寬頻─三冠王‧雙子星共入圍6項大獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

文化部正式公布2025年度金視獎入圍名單，中嘉寬頻─三冠王‧雙子星共入圍6項大獎，包括節目類「公共論壇節目獎」、「多元關懷節目獎」、「地方文史節目獎」，個人類「主持人獎秦碧純」、「攝影獎 陳信億」，除節目製作表現優異外，雙子星有線電視也入圍服務推動類「創新服務獎」。

由文化部影視及流行音樂產業局主辦、有線電視業界最高榮譽的「金視獎」，每年吸引無數優秀作品參與，2025年度入圍名單出爐，共計有49家業者、237件作品報名參賽，選出15個獎項、共66件入圍作品，將於8月15日揭曉得獎者。

中嘉寬頻─三冠王‧雙子星寬頻今年共入圍「公共論壇節目獎」、「多元關懷節目獎」、「地方文史節目獎」，「主持人獎」、「攝影獎」，「創新服務獎」表現相當亮眼；中嘉寬頻|三冠王‧雙子星總經理陳建村表示：非常感謝文化部和評審委員的肯定，今年可以入圍金視獎6項大獎，顯現出中嘉寬頻︱三冠王‧雙子星真的很努力於製作優質的節目，並提供最好的服務。

今年入圍「公共論壇節目獎」的《市民心聲》節目，曾獲得2006年金視獎，從議題設定、來賓邀請到內容討論，始終以理性、客觀立場，深入探討公共政策，期待真理越辯越明，扮演好媒體監督制衡角色；另外以《市民心聲》入圍「主持人獎」的秦碧純，從地方新聞記者出身、擔任主播到企劃主持節目，已經連續三年入圍金視獎主持人獎，期待這次有更傑出的表現。

入圍「地方文史節目獎」的《尋找舊城事》節目，由徐千琇企劃，陳信億拍攝，透過專業導覽、溫暖敘事，帶觀眾走讀古蹟、認識在地職人，也走進學校和社區，看看文化怎麼在生活中傳承創新；而以《尋找舊城事》入圍「攝影獎」的陳信億，入行10幾年，一直不斷學習精進專業能力，曾多次入圍金視獎，並榮獲107年金視獎攝影獎，這次繼續以專業技術搭配細膩觀察，精準記錄地方文史工作者守護家園的初心與深情。

由節目企劃陳弈夙、攝影陳信億製作的《角落裡的引光者》，則是入圍「多元關懷節目獎」，以繪本為引，鋪陳主題，再以紀實觀點深入台南在地角落，記錄小人物如何在偏鄉高齡、病友行善與動物福祉中點亮他人生命。

除了節目表現優異外，雙子星有線電視也入圍金視獎服務推動類的「創新服務獎」。中嘉寬頻︱三冠王‧雙子星總經理陳建村表示：這次入圍「創新服務獎」，主要內容包括媒體識讀網路化，讓民眾透過網站上的小遊戲，就可以體驗媒體識讀活動，另外我們還運用360度環景影像技術，把拍攝的影片放到數位機上盒，民眾只要使用APP和遙控器，就能觀看360度視角影片，讓民眾免出門就可以遊台南；中嘉寬頻︱三冠王‧雙子星一直致力於提供民眾最高的服務品質，以及最好的視聽感受，希望收視戶繼續給予支持鼓勵。

「第25屆金視獎頒獎典禮」8月15日將於台北生技園區多功能廳舉行，預計頒發15個獎項，觀眾朋友可透過金視獎Youtube頻道、Facebook社群媒體及四季線上OTT平台等同步收看頒獎典禮之實況直播。