全國首創！台南攜手7座日本友誼市　景點門票互惠明年元旦上路

▲台南市宣布全國首創與日本友誼市合作景點門票互惠，2026年元旦正式上路。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

城市外交不再只是合照與簽約。台南市長黃偉哲上任後持續推動國際交流，市府宣布全國首創與日本友誼市合作推出「景點門票互惠」措施，自2026年1月1日起正式上路，讓台南市民在日本旅遊時，也能享有專屬於「台南人」的門票優惠。

市府指出，台南市民只要持市民卡或國民身分證，前往日本山口縣、山形市、日光市、水上町、宇土市、別府市及宇佐市等7個友誼城市所公告的景點，即可享有門票優惠；同時，這7個日本城市的市民，持證造訪台南公告景點，也能比照台南市民享有優待。

黃偉哲表示，過去台日觀光互惠多半以交通套票或行銷活動為主，這次則是由城市對城市直接洽談，將交流成果具體轉化為「市民看得到、用得到」的福利，讓城市外交從官方層級走進市民日常生活，真正落實「市民外交」。

黃偉哲也分享，這項創新措施能順利推動，除感謝日本友誼市的高度支持，也感謝市議員Ingay Tali穎艾達利提出建議。由於計畫屬雙方首次嘗試，明年元旦上路後，市府將依實際執行情形滾動調整，並評估擴大辦理，已有其他友誼城市表達加入意願。

市府新聞及國際關係處說明，第一波共有7個日本城市、28處景點提供台南市民專屬門票優惠，相關景點名單與優惠內容以市府公告為準。也特別提醒市民，使用優惠時須出示台南市民卡或國民身分證正本，不接受電子檔、影本或其他替代證件，否則景點有權拒絕優惠，以確保制度永續運作。

台南市此次開放給日本友誼市民享有門票優惠的景點，包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、台南市立博物館、山上花園水道博物館及虎頭埤風景區，皆為日本旅客熱門造訪景點。市府也期待透過雙向互惠，吸引更多日本旅客走進台南，帶動整體觀光動能。