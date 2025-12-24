對標六都補齊福利落差　陳亭妃：台南不足的部分一項一項做到位

▲民進黨台南市長參選人陳亭妃24日提出對標六都福利政策規劃，強調台南要逐項補齊長者、青年、育兒與婦女等不足項目。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

面對人口結構快速變化與城市競爭加劇，民進黨台南市長參選人、立法委員陳亭妃24日表示，福利政策不能只談方向，而是要攤開比較、逐項檢視，她強調，台南既然是直轄市，市民就應享有與其他五都相當的照顧水準，未來市政目標很清楚，就是「對標六都，把台南不足的部分，一項一項做到位」。

陳亭妃指出，近年六都在長者、青年、育兒與婦女政策上，已逐步建立較完整的支持體系。以長者照顧為例，多數直轄市已制度化提供重陽禮金與敬老卡點數，並針對帶狀疱疹疫苗提供補助，協助長輩降低健康風險；相較之下，台南在制度完整性與補助範圍上，仍存在落差，必須誠實面對、清楚盤點，才能真正改善。

在長者政策方面，陳亭妃表示，六都多已建立分級化的重陽禮金制度，並結合敬老卡，擴大交通、醫療與生活使用範圍，同時也有城市提供高齡族群帶狀疱疹疫苗補助。台南在重陽禮金制度化、敬老卡使用彈性及疫苗補助完整性上，仍有補強空間，未來將以六都現行標準為基準，逐項補齊。

談到青年政策，陳亭妃直言，這是目前台南與其他直轄市差距最明顯的一環。她指出，台北、新北、桃園、台中與高雄，皆已設立青年局或專責青年事務單位，統籌青年就業、創業、租屋、公共參與與國際交流政策；反觀台南，青年事務仍分散於各局處，缺乏單一整合窗口，政策難以形成合力。

她強調，未來將成立具實權的「青年局」，整合青年就業媒合、青創輔導、租屋支持與職涯發展資源，讓青年政策不再零散，而是成為市政核心的一環。

在居住與租屋支持方面，陳亭妃指出，六都多已在中央租屋補貼之外，搭配地方加碼制度，並依單身、新婚、有子女及經濟弱勢等族群提供差異化支持；台南目前地方加碼與制度設計仍不足，未來將對標六都，補齊地方層級的租屋支持，減輕青年與家庭居住壓力。

在育兒與家庭支持方面，她表示，中央與六都已逐步建立從孕期、生育、托育到學齡前的完整支持體系，包括生育補助、托育補助、學費減免與地方加碼津貼；台南未來也將以「六都齊」為目標，逐項盤點托育、學費與育兒補助差距，設定明確補齊方向與節奏。

至於婦女與健康政策，陳亭妃指出，部分直轄市已提供凍卵補助、產檢加碼與婦女健康檢查支持，讓女性在不同人生階段都有更穩定的後盾，台南未來也應依循六都現行制度，逐步補齊婦女健康與生育支持政策。

陳亭妃強調，攤開六都福利政策比較，不是為了表面數字競賽，而是要讓市民清楚知道，台南未來要補什麼、怎麼補、補到哪裡。「福利不是口號，而是制度。」她表示，只要台南與六都仍有落差，就應列為市政優先事項，一項一項完成。