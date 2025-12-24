吃担仔麵、逛赤崁樓　日本水上町教育旅行團深度體驗台南

▲黃偉哲市長親自到場迎接群馬縣水上町教育旅行團，與日本師生熱情互動，展現台南城市外交溫度。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本友誼市群馬縣水上町町長阿部賢一，21日至23日率領27名水上中學校學生來台南進行教育旅行交流，台南市長黃偉哲23日特別抽空前往奇美食品幸福工廠，親自迎接訪團並與師生互動，熱情歡迎水上町教育旅行團再度造訪府城，為台日城市交流再添溫度。

黃偉哲表示，水上町自2013年與台南締結友誼市以來，雙方往來密切、情誼深厚，即使歷經疫情挑戰，交流仍未中斷。今年能再度迎來水上町學生到訪，別具意義，也期盼學生們透過親身走讀台南，感受這座城市的歷史、人情與文化底蘊，留下難忘回憶。

水上町除COVID-19疫情期間無法來台外，近年皆積極籌組教育旅行團及町民訪團。此次行程中，22日師生前往崇明國中進行校際交流，體驗台灣營養午餐文化；23日則參訪台南市政府，走訪展示城市外交成果的國際廊道，隨後前往奇美食品幸福工廠，了解台灣食品產業與觀光結合的創新模式。

除官方與教育交流外，訪團也安排造訪赤崁樓、安平古蹟區，深入認識台南的歷史脈絡，並品嚐担仔麵、滷肉飯等經典小吃，夜晚走進夜市，親身體驗台南最日常、也最有生命力的城市風景。

市府指出，學生們在訪問期間展現高度好奇心與學習熱情，不僅積極參與各項行程，也與台南學生熱絡交流。透過國際廊道的展示內容，學生們對台南與水上町、乃至台日之間長期穩定的友好關係，有了更深刻理解。

水上町位於日本群馬縣東北部，人口約1.8萬，距東京僅約一小時新幹線車程，以溫泉、滑雪與豐富自然資源聞名。台南市與水上町於2013年締結友誼市，今年雙方議會再簽署友好交流協定。水上町長期支持台南，不僅每年參與國際芒果節，近三年更年年訂購超過2公噸愛文芒果，近期也響應台南推動的友誼市景點門票互惠計畫，開放多處景點提供台南市民專屬優惠，展現城市外交的實質成果。