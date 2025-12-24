　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

衝刺台南初選！林俊憲邀蘇貞昌助選　1/4直搗「陳亭妃本命區」

▲▼民進黨立委林俊憲、陳亭妃。（圖／ETtoday資料照）

▲民進黨立委林俊憲、陳亭妃。（圖／ETtoday資料照）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委陳亭妃和林俊憲在黨內台南市長初選廝殺激烈，前行政院長蘇昌貞確定要替昔日「下屬」林俊憲站台，目前規劃在1月4日於陳亭妃「本命區」安南區登場，試圖以高人氣助力林俊憲。

民進黨台南市長初選競爭激烈，陳亭妃打「總統牌」，獲得前總統陳水扁力挺，大讚陳亭妃極有可能99.9%成為台南400年來第1個女市長；身為總統賴清德嫡系兵的林俊憲則獲得前台南縣長陳唐山以及現任市長黃偉哲支持。

而據《上報》報導，林俊憲近期民調有急起直追之勢，除了獲得「老縣長」陳唐山錄影推薦外，林俊憲還找來「前老闆」、前行政院長蘇貞昌站台。

據了解，蘇貞昌目前確定安排在明年1月4日於陳亭妃「本命區」安南區舉辦的「大溪南團結大會」登場，除了替林俊憲壓制陳亭妃氣勢，也藉此在初選倒數階段衝高民調。知情人士也向《ETtoday新聞雲》證實，蘇貞昌確實有要替林俊憲站台。

▲行政院長蘇貞昌、陳建仁交接典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲前行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

此外，林俊憲目前安排1月3日於北台南新營舉辦「大溪北團結大會」；1月10日於佳里舉辦「大北門團結大會」；1月11日「大台南團結大會」地點則還在協調，尚不確定在永康還是仁德舉辦。

林俊憲過去在蘇貞昌擔任民進黨主席時，擔任黨發言人，因此蘇貞昌可說是林俊憲的「前老闆」，雙方有一定程度交情。

儘管蘇貞昌已退休，身分上屬於「高知名度」的平民老百姓，但近期在政治活動上仍相當活躍，人氣也高，除了力挺愛女蘇巧慧選新北市長，日前也出面替爭取高雄市長初選出線的立委邱議瑩站台衝氣勢。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

