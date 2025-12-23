　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白四度封殺國防預算　民進黨轟「坐實赴中領旨」：到底為哪國服務？

▲▼ 民進黨發言人韓瑩。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨發言人韓瑩。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨發言人韓瑩今（23日）表示，立院藍白黨團於立法院程序委員會再度聯手，第四度阻擋國防特別預算條例付委審查，刻意無視基本立法程序。國民黨立委翁曉玲才剛從廈門返台，就公開放話封殺國防預算條例，完全坐實國民黨立委赴中領旨、亂台行徑，違背國人防衛國家的共同意志，究竟是在為哪一個國家服務？

韓瑩指出，上周末國民黨翁曉玲等7位立委行程遮遮掩掩前往中國廈門，今日便在立法院程序委員會擋下為期8年、總額1.25兆元的國防特別預算條例付委審查。翁曉玲身為程序委員會召委，昨日更親口坦承赴中期間曾與廈門國台辦接觸，並直接嗆聲「會擋下國防特別預算條例」。國民黨赴中領旨後回台亂政，拒絕正視多數國人支持強化國防的民意，在台灣最高民意殿堂公然背離人民、傳達「習」意，連演都不演。

韓瑩進一步表示，翁曉玲以「執政黨不來報告、不說清楚，不願意講國防相關預算要買什麼」為由，作為持續阻擋的藉口，但依照立法程序，法案與預算案必須先通過程序委員會付委，才能在委員會中進行說明與實質討論。如今連進入討論的機會都不給，根本是為反而反、毫無誠意。

韓瑩續指，國民黨主席鄭麗文昨日才在大學演講中，面對學生大言不慚地聲稱「國民黨沒有要擋軍購」，結果不到一天，自家立委就在立法院公然打臉黨主席。睜眼說瞎話、毫無羞恥地欺騙人民，更無視國際社會一再警告，持續玩弄危險的政治遊戲，對外釋放嚴重錯誤訊號。

最後，韓瑩提出「三問」，為什麼國民黨如此排斥強化台灣國防？為什麼國民黨立委前往中國卻始終不敢攤在陽光下？為什麼每一次關鍵的國防預算與國安法案，國民黨總是選擇阻擋？一邊跑去中國「交流」，一邊回國封殺國防法案與預算，這樣的中國國民黨，究竟是在為哪一個國家服務？請對全體台灣人民說清楚、講明白。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／余家昶確定入祀忠烈祠！
國中割頸案「乾哥」判12年　死者父：出獄後我第1個被殺
快訊／張文父母下跪道歉！
南西誠品堆滿花　白衣騎士姊姊心碎卡片：社會病態
余家昶母「不怨張文」　展大愛喊：和他父母沒關係
宵夜吃到「刀片饅頭」！店家不認帳　衛生局出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍白4度封殺國防預算　賴清德：中國威脅加劇對全球民主陣營挑釁

賴清德韌性會議談北市隨機襲擊案　下令檢討建立制度提升應變　

藍提案「憲法判決可交人民公投」排入立法院會　羅智強：更大的民主

割頸案二審判12年！被害家屬訴司法已死　侯友宜：加害者應從重量刑

妻曾被迫登載「中國台灣」日議員積極修法　林佳龍致謝：台灣就是台灣

藍白四度封殺國防預算　民進黨轟「坐實赴中領旨」：到底為哪國服務？

ET民調／南投10大政策平均滿意度78.6%　許淑華施政滿意度獲84.4%肯定

官員示警赴「這3國」恐被送中　外交部：視情勢調整旅遊警示

民進黨推「最台聖誕禮物」平安順心護台灣桌曆　12/24起限量領取

盧秀燕被自家警察恐嚇「開3槍」　市長行程正副分局長親帶隊

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

藍白4度封殺國防預算　賴清德：中國威脅加劇對全球民主陣營挑釁

賴清德韌性會議談北市隨機襲擊案　下令檢討建立制度提升應變　

藍提案「憲法判決可交人民公投」排入立法院會　羅智強：更大的民主

割頸案二審判12年！被害家屬訴司法已死　侯友宜：加害者應從重量刑

妻曾被迫登載「中國台灣」日議員積極修法　林佳龍致謝：台灣就是台灣

藍白四度封殺國防預算　民進黨轟「坐實赴中領旨」：到底為哪國服務？

ET民調／南投10大政策平均滿意度78.6%　許淑華施政滿意度獲84.4%肯定

官員示警赴「這3國」恐被送中　外交部：視情勢調整旅遊警示

民進黨推「最台聖誕禮物」平安順心護台灣桌曆　12/24起限量領取

盧秀燕被自家警察恐嚇「開3槍」　市長行程正副分局長親帶隊

陽明：市場整體不確定性偏高　能見度到明年Q1

王ADEN遭炎上「丟失跨年演出」！　Lulu震驚發聲、TRASH出面緩頰

跨年維安升級！高雄重兵部署1200警力　今實地兵棋演練

網紅注意！明年起創作收入要報稅　6／30前申報不罰

村上宗隆落腳芝加哥是道奇最佳劇本？　隊媒撰文揭衛冕軍「按兵不動」內幕

吃錯等於吃油！營養師教你挑對起司　補鈣又不怕胖

快訊／2歲孩右腳骨碎！新北夫妻騎車載兒...撞違停車3人噴飛

袁艾菲超商被陌生男摸胸　「裝沒事吐2字」惹怒尪：噁男真該死

快訊／英勇肉身擋刀亡！　英雄余家昶確定入祀忠烈祠

字節跳動拿下春晚AI核心席位　火山引擎AI雲合作、豆包負責互動應用

【張文最後一餐】掏千元大鈔買豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

政治熱門新聞

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

獨／憾！陸軍士官長與妻爭執失蹤　尋獲時已死亡

被鄭麗文嗆「沒大腦」！東吳大學副教授回擊了

張文犯案當下北車內沒警察！她曝勤務空檔

柯涉侵占6234萬　陳佩琪：我怎沒管到這些錢？

憲法法庭復活　445位學者、375位律師連署力挺

只願稱「1219嫌犯」　蔣萬安：不該讓他名字被記住

台灣民意民調／四成三贊同賴清德治國方式　游盈隆：聲望明顯恢復

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

鄭麗文：兩岸互不隸屬「但同屬一中」

彈劾賴清德案列入立法院議程　藍綠程序委員會爆嚴重口角

騎士路邊遇害恐僅180萬補償？蔣萬安說話了

「神秘白博士」領百萬薪　成海委會高官

「彈劾賴清德網站」破689萬連署　蔡正元讚低成本戰術：民意很清楚

更多熱門

相關新聞

民進黨推「最台聖誕禮物」平安順心護台灣桌曆　12/24起限量領取

民進黨推「最台聖誕禮物」平安順心護台灣桌曆　12/24起限量領取

新的一年即將來到，民進黨今（23日）宣布推出2026年《平安順心護台灣》政績桌曆，這次特別邀請2024總統大選廣受好評的貓狗徽章設計師操刀，以溫暖細膩的插畫風格，結合執政團隊的好成績與好政策，呈現民進黨政府在經濟、民生、國安、建設等領域的豐碩成果，凸顯即便國會紛亂，執政團隊仍然穩健施政。桌曆即將於24日上午10時起，於民進黨中央黨部限量開放領取。

快閃！　蔣萬安只參加28日雙城論壇主論壇

快閃！　蔣萬安只參加28日雙城論壇主論壇

彈劾賴清德案列入立法院議程　藍綠程序委員會爆嚴重口角

彈劾賴清德案列入立法院議程　藍綠程序委員會爆嚴重口角

藍委擋國防預算　AIT會面藍高層重申支持台灣強化防衛

藍委擋國防預算　AIT會面藍高層重申支持台灣強化防衛

「鄭麗文：我是中國人」登百度熱搜榜首 引陸媒體博主評論熱議

「鄭麗文：我是中國人」登百度熱搜榜首 引陸媒體博主評論熱議

關鍵字：

程序委員會民進黨國民黨韓瑩國防預算

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊輾壓　收入跌數百萬

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面