藍提案「憲法判決可交人民公投」排入立法院會　羅智強：更大的民主

▲羅智強23日在立法院程序委員會會後受訪。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁控訴憲法法庭悖離民意，提《公投法》第2條及第30條條文修正草案，讓憲法法庭裁判也可經由公投交由人民複決，該案在今（23日）程序委員會上排入26日立法院會。國民黨團書記長羅智強表示，攸關國家重大國政，就像賴清德說的「更大的民主」，一旦發生爭議，應該交給人民做共同決定，所以這次《公投法》修正把這一塊明文化，這是國民黨團推動修法的基礎背景。

立法院23日召開程序委員會，朝野以9：9，國民黨籍召委翁曉玲投下關鍵同意票，通過民眾黨團的議事日程草案，將傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌領銜的總統賴清德彈劾案、傅崐萁提的《公投法》第2條及第30條條文修正草案等列入26日的立法院會；另包含行政院版財劃法草案、1.25兆國防特別預算條例等19案則暫緩列案。

傅崐萁指出，除總統、副總統彈劾案件外，憲法法庭就《憲法訴訟法》第一條第一項第一、二、四、五、六款所列案件，如涉及國家重要制度、政策、機關權限、地方自治、政黨存續或法律規定等案件，作成憲法裁判時，若人民對裁判意旨難以接受，或憲法裁判有明顯重大違法時，亦應如同複決法律般，得由人民依法發動公投複決，推翻大法官所做的憲法裁判，符民主原則及國民主權原則，避免憲法法庭成為失控的憲政怪獸。

該案也指要明定總統或權責機關應於「三個月」內提出實現該公民投票案內容的必要處置，若未依期限提出者，立法機關得逕行依公民投票結果提案，依法律制定程序制定相關法律，另也要將公投拘束時效自2年延至3年。

程序委員會後媒體詢問，上述《公投法》修法是否為了反制上周憲法法庭對《憲訴法》的無效判決？羅智強說，這次憲法法庭5位大法官被大家稱為「袁世凱的籌安會」，讓人覺得非常可恥，因為即便按照舊《憲訴法》開會要6名大法官， 但5個人就開會，理由竟然是「少一個人無所謂」，所以對大法官的「枉法裁判」，國民黨已經提出告示。

羅智強表示，而對大法官做的相關憲法判決，國民黨團認為攸關國家重大國政，就像賴清德說的「更大的民主」，一旦發生爭議，是否應該交給人民做共同決定？所以這次《公投法》修正把這一塊明文化，這是國民黨團推動修法的基礎背景。

對於該法若按三讀通過，會否比照反廢死公投，以黨團提案方式成立公投？羅智強說，按照立法院，黨團本來就可以提出公投，所以所有公投的可能性，「我們都不排除」，而且現在公投跟大選合併舉行，所以也可能搭配2026年的地方大選推出相關公投。另外，針對綠營質疑《公投法》位階不該高於憲法，羅智強回應，事實上大法官做的一些相關決定基本上涉及重大政策，而在《公投法》規定裡，重大政策本來就是立委可公投的事項，這次修法只是將其更加明文化。