美國H-1B簽證「取消隨機抽籤」　優先核發給高薪、高技能人才





▲美國H-1B簽證抽籤制度將改採新的加權選拔機制，優先考慮高薪、高技能外籍專業人才。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國土安全部23日表示，H-1B簽證抽籤制度將改採新的加權選拔機制，優先考慮高薪、高技能外籍專業人才。新制度將於2026年2月27日生效。

美聯社報導，H-1B簽證的年度發放數量上限為6.5萬個，另外還有2萬個名額會給予擁有美國高等學位申請者，若申請人數超額的時候就會進行隨機抽籤。不過新制度將取代現行的隨機抽籤方式，將實施加權遴選流程，大幅提升高技能、高薪外籍勞工獲得H-1B簽證的機率。

美國公民及移民服務局發言人特拉格瑟（Matthew Tragesser）表示，「現行H-1B隨機抽籤程序遭到美國雇主濫用，主要目的是以低於美國勞工薪資水準引進外籍員工」。

這項變革與川普政府其他移民改革措施相呼應。今年稍早，川普已簽署公告對高技能勞工收每年10萬美元H-1B簽證費用，另外也推出價值100萬「川普金卡」簽證，作為富裕人士取得美國公民身分的途徑。

H-1B簽證計畫的支持者認為，這是招募醫療人員與教育工作者的重要途徑，推動美國創新與經濟成長，並能讓雇主填補專業領域職缺。但批評者則主張，這些簽證往往發給入門職位者，而非需要專業技能的高階職位，且企業還可透過把職位歸類為最低技能級別來支付較低工資，即便受僱者擁有更豐富的經驗。