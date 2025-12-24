美安養院大火至少2死！疑瓦斯爆炸　多人下落不明





▲美國賓州費城郊區一間安養院發生火災。（圖／翻攝自Facebook／Parkland Fire Company）



記者張方瑀／綜合報導

美國賓州費城郊區一間安養院發生火災並伴隨爆炸事故，已造成至少2人死亡，另有多人下落不明。事故發生後，當地救援人員、院方員工與附近民眾緊急協助撤離安養院內的高齡住民，場面一度混亂。

建築部分倒塌 多州救援單位趕赴現場

根據CNN報導，賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）表示，火災與爆炸發生後，第一時間已動員各單位全力投入救援。巴克斯郡官員指出，事故導致建築物部分結構倒塌，目前已有來自賓夕法尼亞州與紐澤西州的多個救援單位到場支援。

初步通報有人受困 官方未更新人數

賓州緊急事務管理署發言人指出，初步通報顯示，事發當下疑似有人受困建築內，但截至目前為止，官方尚未公布進一步的確認資訊，也未更新是否仍有人被困。

疑似瓦斯釀禍 公用事業公司緊急斷氣斷電

相關單位稍早表示，這起爆炸初步研判可能與瓦斯有關，但確切原因仍待調查。

當地公用事業公司PECO說明，下午2點過後不久，曾接獲安養院內傳出瓦斯氣味的通報，並派員前往查看；不料工作人員仍在現場時，設施內便發生爆炸。為確保救援人員與附近居民安全，PECO已立即關閉該設施的天然氣與電力供應。

高中設為安置中心 協助住民與家屬團聚

發生事故的為布里斯托健康與復健中心，位於費城西北方約20英里的布里斯托鎮。院方表示，地方政府已全面介入處理。

布里斯托鎮學區則指出，哈利．S．杜魯門高中（Harry S. Truman High School）已開放作為安置與家屬團聚中心，協助因火災被迫撤離的住民與家屬暫時安置。

目前相關單位仍持續搜救與清查人數，CNN已向當地政府聯繫，試圖取得更多事故進展，後續情況仍有待官方進一步說明。