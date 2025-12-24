強化長者安全意識　成功分局受邀參與青溪協會宣導活動

▲成功分局受邀參與青溪協會宣導活動。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

成功分局日前受台東縣成功鎮青溪協會邀請，前往成功海洋環境教室參與「114年愛地球節能減碳宣導活動」，並於活動現場同步進行交通安全及反詐騙宣導。此次活動以在地居民為主要參與對象，其中年長者居多，成功分局透過面對面說明與互動方式，將交通與防詐觀念深入社區，提升民眾自我保護意識。

交通安全宣導部分，由新豐派出所警員潘彥廷向民眾說明疲勞駕駛的危險性與預防作為，提醒駕駛人行車前應保持充足睡眠，行駛途中如感到精神不濟，應立即尋找安全地點停靠休息，以降低事故風險。同時，也向民眾介紹近期上路的毒駕新制規定，並說明成功分局目前的執法重點，呼籲用路人切勿心存僥倖，確實遵守交通法規，重視自身及他人的行車安全。

在反詐騙宣導方面，成功分局偵查隊偵查佐林勇翔指出，近期「假檢警」詐騙手法有增加趨勢，詐騙集團常透過通訊軟體視訊功能，假冒司法或執法人員進行所謂「視訊製作筆錄」，藉此博取被害人信任並誘導匯款。他提醒民眾，不論詐騙話術或形式如何變化，只要要求將金錢交付或匯款給他人，皆屬詐騙行為，應立即提高警覺並撥打165反詐騙專線查證。

成功分局表示，未來將持續結合社區組織與民間團體辦理各類宣導活動，強化長者與居民的交通安全及防詐意識，攜手打造安全、安心的生活環境。