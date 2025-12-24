　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

乾哥只判12年！他舉1例「槍殺黑道被判30年」：少事法根本就是笑話

▲▼新北國中少年割頸案二審宣判，被害家屬楊爸爸（左）、楊媽媽（右），在新北市議員石一佑（中）陪同下出面說明。（圖／記者吳銘峯攝）

▲被害者父母痛批，郭男與林女在庭上毫無悔意。（圖／記者吳銘峯攝）

網搜小組／劉維榛報導

新北國中割喉案二審宣判，兇嫌郭男、林女僅判12年與11年，引爆社會怒火。網紅「Gtokevin小商人」直呼「少事法根本是笑話」，並拿25年前的「翁奇楠命案」來對比痛批，「殺黑道比較重，殺同學比較輕」。文章引發網友也不滿罵爆，「壞蛋一旦出獄，楊爸爸一家怎麼辦」、「司法是保護壞人的」。

兇手皆未成年　殺黑道比較重

[廣告]請繼續往下閱讀...

「Gtokevin小商人」在臉書指出，看完新北校園割喉案相關新聞，讓他搖頭直呼「少事法根本就是笑話」，郭姓乾哥與林姓乾妹分別被判處12年、11年徒刑，比原本預期將重判30年差太多，「難怪楊爸爸受訪時氣哭，少事法該修法了！」

「Gtokevin小商人」也拿出15年前一起命案，少年廖國豪槍殺角頭翁奇楠的事件來比較，兇手都一樣的未成年，但廖國豪被重判30年，郭姓乾哥卻只被判12年，令小商人不禁質疑「殺黑道比較重，殺同學比較輕。」

底下網友紛紛大罵，「在台灣，已經不知道有誰，能為受害者家屬伸張正義了...壞蛋一旦出獄，楊爸爸一家怎麼辦」、「少事法近年的更動只有把更低齡的劃去社福處理，12-18歲的小大人們的處置方針，就我查到的是50年沒動了」、「還說要犯人回來孝順被害人家屬，真是可笑」、「台灣法院就是鼓勵大家買凶復仇」、「漢摩拉比法典還是最好用的」、「看了真的會哭，心情很沉重世界上沒有公道」、「司法是保護壞人的，死人沒人權」。

少年廖國豪被重判30年

時間回到2010年5月28日，少年廖國豪在台中市「日月生物科技公司」犯下「翁奇楠命案」，死者翁奇楠是一名有綁架、強盜殺人等前科的地方角頭，也曾是廖國豪的大哥，假釋金盆洗手後遭廖國豪槍擊身亡。根據調查報告指出，廖國豪被捕後，表示殺人動機是因幫翁奇楠殺老闆趙俊宇，事後沒拿到酬勞，才回頭報復翁奇楠。

廖國豪在同年8月25日投案，由於犯案當時未滿18歲，因此由少年法庭審理，一審被合併重判有期徒刑25年，由於犯案當時未滿18歲，不能判死刑或是無期徒刑。高等法院二審認為廖國豪沒有悔意，因此刑度加重，判處有期徒刑最高上限30年、併科罰金120萬元，此為少年犯最高刑度。最高法院三審宣判，合併判處廖國豪有期徒刑30年、併科罰金120萬元，全案定讞。

楊媽媽心碎：至少要判30年以上

回到這起令各界心痛的新北市國中少年遭割頸案，記者詢問家屬應該怎麼判才合理？楊媽媽表示，翁奇楠命案的少年槍手判刑30年，雖然之後法律修改，但還是由法官自由心證；她認為，對方在校園學習的地方作出兇殘的事，讓社會恐慌；小孩一早平安到校學習，但卻是失血躺在醫院，心肺解剖的畫面，讓她一輩子無法抹滅。她認為至少要判30年以上、判無期徒刑才能接受。

▼楊爸爸譴責，「少事法到底是什麼惡法？」（圖／記者吳銘峯攝）

▲新北少年割頸案被害人父母，楊爸爸楊媽媽公開批評兇嫌沒有悔意。（圖／記者吳銘峯攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／禾浩辰求婚了！　下跪套牢吳品潔
公司頒獎「三上悠亞竟是嘉賓」！超辣身材被看光
快訊／淡水騎士遭撞噴3m深邊坡！　搶救無效亡
張文租屋處「一條充電線都沒有」　空冰箱飄濃濃汽油味
父母該為「幾歲的孩子犯錯道歉？」　律師戳破盲點
張文平板電腦破解！　愛玩這款「角色扮演手遊」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「往年2月的低價」他愣見：UNIQLO羽絨外套又下殺！1招自救法曝光

張文國小老師問「壓抑多久了？」痛斥他做錯了：讓父母成替罪羔羊

北車商場「金雞母」明年1月招標　估至少6家業者搶標

AI一問搞定找房大小事！「永慶AI特助」讓找房超輕鬆

突然聊前任？男人「主動交代情史」不是想懷舊而是認定妳的3大暗示

剴剴案滿2年　社工赴衛福部怒吼「別再拿第一線當擋箭牌」

「89為何不去擋砍人嫌犯」？他神回：我們看起來會去誠品嗎

割頸案法官「1句話」被轟爆！犯罪心理學專家：世上最愚蠢的情勒

乾哥只判12年！他舉1例「槍殺黑道被判30年」：少事法根本就是笑話

入夜北東濕涼　明後天冷氣團南下「低溫探12度」

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

「往年2月的低價」他愣見：UNIQLO羽絨外套又下殺！1招自救法曝光

張文國小老師問「壓抑多久了？」痛斥他做錯了：讓父母成替罪羔羊

北車商場「金雞母」明年1月招標　估至少6家業者搶標

AI一問搞定找房大小事！「永慶AI特助」讓找房超輕鬆

突然聊前任？男人「主動交代情史」不是想懷舊而是認定妳的3大暗示

剴剴案滿2年　社工赴衛福部怒吼「別再拿第一線當擋箭牌」

「89為何不去擋砍人嫌犯」？他神回：我們看起來會去誠品嗎

割頸案法官「1句話」被轟爆！犯罪心理學專家：世上最愚蠢的情勒

乾哥只判12年！他舉1例「槍殺黑道被判30年」：少事法根本就是笑話

入夜北東濕涼　明後天冷氣團南下「低溫探12度」

還沒禁賽先搭飛機！洛夫頓LA機場照暗示離台、戰神午間官宣解約

神級煮蛋公式爆紅！陸百萬抖音網紅「1min業配影片報價94萬元」

高市早苗邀J-POP大咖對談　超知名主唱現身網笑：可組樂團了

全聯花蓮光復門市12/26恢復營業　祭出買1送1、限量1元優惠

太空紅藜返鄉落地台東　文化串聯科學與產業展現永續新篇章

快訊／禾浩辰求婚了！交往2年「下跪套牢吳品潔」 超甜畫面全被拍

揚智參與安瑞-KY私募案深化策略結盟　搶攻印度70%電信市佔

「往年2月的低價」他愣見：UNIQLO羽絨外套又下殺！1招自救法曝光

強化長者安全意識　成功分局受邀參與青溪協會宣導活動

張文國小老師問「壓抑多久了？」痛斥他做錯了：讓父母成替罪羔羊

【本來很浪漫的】新娘跳舞跳到一半　竟被花童捲進婚紗！

生活熱門新聞

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

台灣低溫徵兆　鄭明典揭寒潮再現關鍵

北捷隨機砍人長髮哥遭出征！去年PO文躺槍

張文砍人父母下跪道歉！律師：別追殺他們

今晚變天！　明「全台有雨」下最大地區曝

乾哥乾妹「進法庭這一幕」　網轟：鼓勵出來報復嗎

今冬最有感冷氣團？2地區第一線迎戰

60歲阿伯「幾乎都吃水煮」腦袋越來越鈍　醫急喊母湯！

父母該為「幾歲的孩子犯錯道歉？」　律師戳破盲點

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

割頸案法官「1句話」被轟爆！犯罪心理學專家：最愚蠢的情勒

入冬最強冷空氣！　急凍時間曝

余家昶殉難　北車眾人點燈歌唱悼念

喝大骨湯沒用！營養師破解國人補鈣迷思

更多熱門

相關新聞

乾哥乾妹「進法庭這一幕」　網轟：鼓勵出來報復嗎

乾哥乾妹「進法庭這一幕」　網轟：鼓勵出來報復嗎

「少事法真的把我打到遍體鱗傷！」楊爸爸心痛大罵，台灣司法已死，更質疑到底是什麼惡法，預期兇嫌郭男、林女被關不到18歲就可以出來，而楊家的個資全都被對方知道，「我可能是第一個被他殺的」、「我現在也要擔心了，等他出來我就知道」。這讓網友也紛紛痛批，「是鼓勵兇手出來報復嗎？」

割頸案法官盼家屬「讓凶手孝順」　醫悲嘆

割頸案法官盼家屬「讓凶手孝順」　醫悲嘆

割頸案兇手輕判　死者父：出獄我第1個被殺

割頸案兇手輕判　死者父：出獄我第1個被殺

少年割頸案二審宣判　被害家屬淚訴司法已死

少年割頸案二審宣判　被害家屬淚訴司法已死

快訊／割頸案二審宣判！乾哥判12年、乾妹判11年

快訊／割頸案二審宣判！乾哥判12年、乾妹判11年

關鍵字：

乾哥乾妹割頸重判黑道少事法廖國豪翁奇楠

讀者迴響

熱門新聞

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

女星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

王ADEN慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴

台灣低溫徵兆　鄭明典揭寒潮再現關鍵

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面