乾哥只判12年！他舉1例「槍殺黑道被判30年」：少事法根本就是笑話

新北國中割喉案二審宣判，兇嫌郭男、林女僅判12年與11年，引爆社會怒火。網紅「Gtokevin小商人」直呼「少事法根本是笑話」，並拿25年前的「翁奇楠命案」來對比痛批，「殺黑道比較重，殺同學比較輕」。文章引發網友也不滿罵爆，「壞蛋一旦出獄，楊爸爸一家怎麼辦」、「司法是保護壞人的」。

兇手皆未成年 殺黑道比較重

「Gtokevin小商人」在臉書指出，看完新北校園割喉案相關新聞，讓他搖頭直呼「少事法根本就是笑話」，郭姓乾哥與林姓乾妹分別被判處12年、11年徒刑，比原本預期將重判30年差太多，「難怪楊爸爸受訪時氣哭，少事法該修法了！」

「Gtokevin小商人」也拿出15年前一起命案，少年廖國豪槍殺角頭翁奇楠的事件來比較，兇手都一樣的未成年，但廖國豪被重判30年，郭姓乾哥卻只被判12年，令小商人不禁質疑「殺黑道比較重，殺同學比較輕。」



底下網友紛紛大罵，「在台灣，已經不知道有誰，能為受害者家屬伸張正義了...壞蛋一旦出獄，楊爸爸一家怎麼辦」、「少事法近年的更動只有把更低齡的劃去社福處理，12-18歲的小大人們的處置方針，就我查到的是50年沒動了」、「還說要犯人回來孝順被害人家屬，真是可笑」、「台灣法院就是鼓勵大家買凶復仇」、「漢摩拉比法典還是最好用的」、「看了真的會哭，心情很沉重世界上沒有公道」、「司法是保護壞人的，死人沒人權」。

少年廖國豪被重判30年



時間回到2010年5月28日，少年廖國豪在台中市「日月生物科技公司」犯下「翁奇楠命案」，死者翁奇楠是一名有綁架、強盜殺人等前科的地方角頭，也曾是廖國豪的大哥，假釋金盆洗手後遭廖國豪槍擊身亡。根據調查報告指出，廖國豪被捕後，表示殺人動機是因幫翁奇楠殺老闆趙俊宇，事後沒拿到酬勞，才回頭報復翁奇楠。

廖國豪在同年8月25日投案，由於犯案當時未滿18歲，因此由少年法庭審理，一審被合併重判有期徒刑25年，由於犯案當時未滿18歲，不能判死刑或是無期徒刑。高等法院二審認為廖國豪沒有悔意，因此刑度加重，判處有期徒刑最高上限30年、併科罰金120萬元，此為少年犯最高刑度。最高法院三審宣判，合併判處廖國豪有期徒刑30年、併科罰金120萬元，全案定讞。

楊媽媽心碎：至少要判30年以上

回到這起令各界心痛的新北市國中少年遭割頸案，記者詢問家屬應該怎麼判才合理？楊媽媽表示，翁奇楠命案的少年槍手判刑30年，雖然之後法律修改，但還是由法官自由心證；她認為，對方在校園學習的地方作出兇殘的事，讓社會恐慌；小孩一早平安到校學習，但卻是失血躺在醫院，心肺解剖的畫面，讓她一輩子無法抹滅。她認為至少要判30年以上、判無期徒刑才能接受。

