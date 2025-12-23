快訊／新北少年割頸案二審「乾哥12年、乾妹11年」！家屬一聽悲吼

▲新北少年割頸案被害人父母，楊爸爸楊媽媽公開批評兇嫌沒有悔意。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

震驚社會的新北市國中少年遭割頸案，一審將郭姓乾哥判處有期徒刑9年、林姓乾妹判處有期徒刑8年。案件上訴二審，高等法院經過1年多的審理後，於23日宣判。高院將郭姓少年改判12年、林姓少女改判11年。可上訴。而被害人家屬聽聞判決後，情緒失控悲吼「給他們機會，誰給我們機會」，崩潰哭著出法庭。

本案發生於2023年12月25日中午，新北市某高中附設國中部15歲楊姓國三男學生，要求一位到班上找朋友串門子的別班林姓女同學離開教室，以免打擾同學午休。林姓少女覺得受委屈，找15歲郭姓「乾哥」訴苦，乾哥為乾妹出氣，涉嫌持預藏的彈簧刀朝楊姓男學生割頸狂刺10刀，被害人大失血倒地，送醫搶救34小時，隔天（26日）晚間回天乏術。

案件由新北地方法院一審審理，新北地院去年9月間依照「殺人罪」，將郭姓乾哥判處有期徒刑9年、林姓乾妹有期徒刑8年。全案上訴第二審，高等法院去年12月初首度開庭審理，當時被害人楊姓同學的父母均出庭應訊。庭訊結束後2人接受記者訪問時強調，郭、林2人毫無悔意。

楊父當時指出：「毫無悔意，都不承認，也沒跟我們道歉阿。...不要你們都說有誠意，結果我沒有看到所謂的誠意在哪裡？」楊母也補充：「就是要知道說他們當時到底是發生了什麼？為什麼要這麼凶殘的殺人，我們就是要一個事實的真相。我們仍然相信司法，在一審我們感覺到很不公平的狀況下，希望在二審，我們能夠有更好的結果。」

由於本案發生後，被害男學生的家屬在社群平台發文批評，怒罵《少年事件處理法》是狗屁法律，因為少年犯刑案未來紀錄都能塗銷。司法院為此推出修正草案，未來少年犯刑案執行完畢後，須滿三年未再犯案，才能塗銷前案紀錄。草案為當時司法院少年及家事廳廳長謝靜慧推動並說明，結果今年8月間法官調動後，謝靜慧轉調回高等法院擔任庭長，本案就到了謝靜慧的手中，印證司法圈「案件會找人」的傳說。