少年割頸案二審宣判　被害家屬淚訴司法已死：別人囝仔死不完！

▲新北國中少年割頸案，被害家屬楊爸爸（左）、楊媽媽（右）宣判後出面說明，楊媽媽更罵「別人囝仔死不完！」。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市國中少年遭割頸案，高等法院23日二審宣判，加重改判郭姓少年12年、林姓少女11年。高院改判理由為「促進其等健全自我成長與重返社會」。對此，被害人家屬非常不滿，直呼不能接受。楊媽媽更大罵：「別人囝仔死不完！」，認為法院只有保護加害人，沒有保護被害人。

本案發生於2023年12月25日中午，新北市某高中附設國中部15歲楊姓國三男學生，要求一位到班上找朋友串門子的別班林姓女同學離開教室，以免打擾同學午休。林姓少女覺得受委屈，找15歲郭姓「乾哥」訴苦，乾哥為乾妹出氣，持預藏的彈簧刀朝楊姓男學生割頸狂刺10刀，殺害男學生。

案發後震驚社會，一審將郭姓少年判刑9年、林姓少女判刑8年。案件上訴二審，高等法院審理後，23日改判郭姓少年12年、林姓少女11年。高院改判理由指出，「基於促進其等健全自我成長與重返社會所應考量之相關事由...基於少年刑事司法以少年之健全發展可能為核心之制度目的」所以才會改判。這與被害人家屬楊爸爸、楊媽媽要求的有期徒刑30年，有很大的落差。

本案採不公開宣判，法庭關門，楊爸爸楊媽媽在法庭內聽判時，就在庭內哭叫，與法官爭執，最後2人是哭著離開法庭。隨後2人在新北市議員石一佑陪同下，在法庭外召開記者會。楊爸爸哭著說，「今天的判決真的讓我覺得台灣的司法已死，少事法把我打的遍體鱗傷，我沒辦法接受這種判決。我講難聽點，他們一直用少事法將我打悶棍，還要叫我不准出聲，那我們怎麼辦？然後又這樣判決，我可以接受嗎？沒辦法接受。」

「少事法要來罰我，我講吧。他們進去法庭都是大搖大擺的走進來耶，根本沒有跟我道歉過。那是法官叫他們來跟我道歉，他們才跟我道歉，這個才是他們真正的態度，你們說這樣子我怎麼可以接受？」、「少事法只是都在保護這些人，結果我們被害者通通都沒有被保護到，少事法是什麼惡法。」

楊媽媽也說「別人囝仔死不完！」「不行把所有的責任都推給修復式司法，修復式司法是要修復我們什麼，我們孩子命都沒有了，你現在跟我們談修復式司法，怎麼修復啊？怎麼把我們孩子的生命，從一個好好活潑的生命，修復成一個腫脹、經過解剖...一路一路地在法庭上羞辱我們被害人家屬，怎麼修復？要怎麼修復？修復他們吧，全部都在修復他們阿，沒有在談修復我們的事情啊。」