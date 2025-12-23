　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

少年割頸案二審宣判　被害家屬淚訴司法已死：別人囝仔死不完！

▲▼新北國中少年割頸案二審宣判，被害家屬楊爸爸（左）、楊媽媽（右），在新北市議員石一佑（中）陪同下出面說明。（圖／記者吳銘峯攝）

▲新北國中少年割頸案，被害家屬楊爸爸（左）、楊媽媽（右）宣判後出面說明，楊媽媽更罵「別人囝仔死不完！」。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市國中少年遭割頸案，高等法院23日二審宣判，加重改判郭姓少年12年、林姓少女11年。高院改判理由為「促進其等健全自我成長與重返社會」。對此，被害人家屬非常不滿，直呼不能接受。楊媽媽更大罵：「別人囝仔死不完！」，認為法院只有保護加害人，沒有保護被害人。

本案發生於2023年12月25日中午，新北市某高中附設國中部15歲楊姓國三男學生，要求一位到班上找朋友串門子的別班林姓女同學離開教室，以免打擾同學午休。林姓少女覺得受委屈，找15歲郭姓「乾哥」訴苦，乾哥為乾妹出氣，持預藏的彈簧刀朝楊姓男學生割頸狂刺10刀，殺害男學生。

案發後震驚社會，一審將郭姓少年判刑9年、林姓少女判刑8年。案件上訴二審，高等法院審理後，23日改判郭姓少年12年、林姓少女11年。高院改判理由指出，「基於促進其等健全自我成長與重返社會所應考量之相關事由...基於少年刑事司法以少年之健全發展可能為核心之制度目的」所以才會改判。這與被害人家屬楊爸爸、楊媽媽要求的有期徒刑30年，有很大的落差。

本案採不公開宣判，法庭關門，楊爸爸楊媽媽在法庭內聽判時，就在庭內哭叫，與法官爭執，最後2人是哭著離開法庭。隨後2人在新北市議員石一佑陪同下，在法庭外召開記者會。楊爸爸哭著說，「今天的判決真的讓我覺得台灣的司法已死，少事法把我打的遍體鱗傷，我沒辦法接受這種判決。我講難聽點，他們一直用少事法將我打悶棍，還要叫我不准出聲，那我們怎麼辦？然後又這樣判決，我可以接受嗎？沒辦法接受。」

「少事法要來罰我，我講吧。他們進去法庭都是大搖大擺的走進來耶，根本沒有跟我道歉過。那是法官叫他們來跟我道歉，他們才跟我道歉，這個才是他們真正的態度，你們說這樣子我怎麼可以接受？」、「少事法只是都在保護這些人，結果我們被害者通通都沒有被保護到，少事法是什麼惡法。」

楊媽媽也說「別人囝仔死不完！」「不行把所有的責任都推給修復式司法，修復式司法是要修復我們什麼，我們孩子命都沒有了，你現在跟我們談修復式司法，怎麼修復啊？怎麼把我們孩子的生命，從一個好好活潑的生命，修復成一個腫脹、經過解剖...一路一路地在法庭上羞辱我們被害人家屬，怎麼修復？要怎麼修復？修復他們吧，全部都在修復他們阿，沒有在談修復我們的事情啊。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張文父是退休竹科工程師！母寵兒共匯82萬...停車費都幫繳
爆鬧翻！林襄經紀人出面「去年確實紛紛擾擾」
獨／憾！陸軍士官長與妻爭執失蹤　尋獲時已身亡
快訊／PO文「對盧秀燕開3槍」　25歲女警遭拘提　
殺人前1天現身誠品畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓
張文有「心儀女子」！　檢警急尋
追張文唯一金流！　共匯37萬元「犯案前夕剩39元」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

張文2年花10萬買犯案工具　取貨畫面曝！母3年金援82萬

年末連2場大型活動！台中600警維安　霹靂小組、偵爆犬全出動

暫停被按喇叭還挨罵三字經！男揮長刀叫囂　路人嚇壞急報案

鴕鳥逛大街「還跟小客車賽跑」超扯畫面曝光　粗心飼主慘了

少年割頸案二審宣判　被害家屬淚訴司法已死：別人囝仔死不完！

驚悚撞擊瞬間曝！小貨車路口迴轉撞輾機車　女騎士捲車底斷牙

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」　嗆：讓全世界修理他

兒子進加護病房！慈母寒夜中苦等計程車　屏東里港出手協助

53歲無業媽寶男被斷金援　與母大吵疑縱火燒屋！送醫插管治療

張文父是退休竹科工程師！母寵兒3年匯82萬...連停車費都幫繳

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

張文2年花10萬買犯案工具　取貨畫面曝！母3年金援82萬

年末連2場大型活動！台中600警維安　霹靂小組、偵爆犬全出動

暫停被按喇叭還挨罵三字經！男揮長刀叫囂　路人嚇壞急報案

鴕鳥逛大街「還跟小客車賽跑」超扯畫面曝光　粗心飼主慘了

少年割頸案二審宣判　被害家屬淚訴司法已死：別人囝仔死不完！

驚悚撞擊瞬間曝！小貨車路口迴轉撞輾機車　女騎士捲車底斷牙

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」　嗆：讓全世界修理他

兒子進加護病房！慈母寒夜中苦等計程車　屏東里港出手協助

53歲無業媽寶男被斷金援　與母大吵疑縱火燒屋！送醫插管治療

張文父是退休竹科工程師！母寵兒3年匯82萬...連停車費都幫繳

隨機攻擊案「警遭質疑」　律師幫發聲：努力的基層只會被檢討

日本進口「龜甲萬醬油」防腐劑超標　441公斤退運銷毀

Gemini訂閱不一定要650元　Google曝光低成本用法

【廣編】冬季「斷崖式衰老」來襲！專家揭關鍵：EOB686精準傳導成為新解方

去Costco別選這幾天！　美媒曝「地雷時段」

泡澡不小心睡著！　父醒來驚見1歲多女兒「在他懷中溺斃」

張文2年花10萬買犯案工具　取貨畫面曝！母3年金援82萬

短劇女神人設翻車！「打助理欠薪」錄音檔外洩…坦承動手新劇沒了

蜘蛛人飆分秀捕獵黃蜂　米歇爾砍30分率騎士終止3連敗

除息表現兩樣情！　聯德秒填息、可成遭點名後陷貼息

【張文犯案全過程曝】5度變裝騎2交通工具　北捷丟17煙霧彈3汽油彈

社會熱門新聞

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

竹科女「極致舌功」取悅人夫　裝可憐被法官揭穿

台中女深夜16樓墜防火巷　當場死亡

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

快訊／割頸案二審宣判！乾哥判12年、乾妹判11年

高雄男揚言炸小港機場！檢方聲押

精神科醫：張文「無未來感」敵視社會　1因素失去情緒調節

張文母資助37萬「犯案前夕剩39元」　拿來擴張軍火庫

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

轉傳接力攻擊文　男大生非原PO仍被逮

國內航線貨物夾藏花生製品　海巡安檢攔阻10.36公斤

花蓮重機疑闖紅燈！攔腰猛自小客騎士慘死

更多熱門

相關新聞

快訊／割頸案二審宣判！乾哥判12年、乾妹判11年

快訊／割頸案二審宣判！乾哥判12年、乾妹判11年

震驚社會的新北市國中少年遭割頸案，一審將郭姓乾哥判處有期徒刑9年、林姓乾妹判處有期徒刑8年。案件上訴二審，高等法院經過1年多的審理後，於23日宣判。高院將郭姓少年改判年、林姓少女改判年。可上訴。

總統府接見今年度保護事業有功人士團體

總統府接見今年度保護事業有功人士團體

郁方現身聲援！剴剴案二審辯結1/27宣判

郁方現身聲援！剴剴案二審辯結1/27宣判

朱雪璋侵吞亡母遺產　遭判1年定讞

朱雪璋侵吞亡母遺產　遭判1年定讞

高虹安無罪關鍵立法院公文引質疑　高院回應

高虹安無罪關鍵立法院公文引質疑　高院回應

關鍵字：

法律人權國三割頸少年事件處理法高等法院乾哥乾妹修復式司法

讀者迴響

熱門新聞

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

快訊／五月天阿信「重摔2米高舞台」濺血！　相信音樂曝最新狀況

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊輾壓　收入跌數百萬

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

炎亞綸認交往阿本9年！首揭分手主因　爆爭執砸電視「上演流血事件」

被鄭麗文嗆「沒大腦」！東吳大學副教授回擊了

更多

最夯影音

更多
蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面