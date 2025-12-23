墨西哥調增未簽FTA國家關稅　經貿辦：晶片等ICT產品未列調增清單

▲墨西哥預計明年起調增未簽署FTA國家關稅，經貿辦表示，晶片等ICT產品未列調增清單。（示意圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

墨西哥擬自2026年起，對未簽署FTA國家調高部分貨品關稅。行政院經貿談判辦公室今（23日）表示，自9月起透過多邊及雙邊多次向墨國表達關切及努力交涉，並經駐西哥代表處協助提出關切產品計105項，成功爭取到82項貨品獲維持現有稅率或調低增幅，穩定我國廠商布局墨西哥市場。另外，占我國對墨總出口70%的晶片等ICT產品，都未列入調增清單，對台出口影響有限。

墨西哥參眾兩院在今年12月10日通過對來自未簽署FTA國家調高1463項貨品關稅，增幅從5%至45%不等。本項法案近期將由墨國總統簽署後，預計從2026年1月1日起生效。

經貿辦表示，為維護台灣廠商利益，我國自9月起透過多邊及雙邊多次向墨國表達關切及努力交涉，並經駐西哥代表處協助提出我關切產品計105項，向墨國建議後，成功爭取到82項貨品獲維持現有稅率或調低增幅，穩定我國廠商布局墨西哥市場。

經貿辦指出，82項貨品中維持現有稅率者27項，包括汽車零組件（後視鏡等21項）、塑膠製品（3項）、鋼品（3項）。低增幅者55項，包括汽車零組件（齒輪箱等16項）、化纖、樹酯、PVC及人造皮（31項）、紙板及標籤（5項）、化妝品及原料（2項） 及摩托車 （1項）。

此外，經貿辦提到，我國業者關切的電腦零組件、晶片、伺服器、顯示卡及印刷電路等ICT產品，其占對墨總出口之70%，均未被列入調增清單，對我出口影響有限。