　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

墨西哥調增未簽FTA國家關稅　經貿辦：晶片等ICT產品未列調增清單

▲▼晶片。（示意圖／路透）

▲墨西哥預計明年起調增未簽署FTA國家關稅，經貿辦表示，晶片等ICT產品未列調增清單。（示意圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

墨西哥擬自2026年起，對未簽署FTA國家調高部分貨品關稅。行政院經貿談判辦公室今（23日）表示，自9月起透過多邊及雙邊多次向墨國表達關切及努力交涉，並經駐西哥代表處協助提出關切產品計105項，成功爭取到82項貨品獲維持現有稅率或調低增幅，穩定我國廠商布局墨西哥市場。另外，占我國對墨總出口70%的晶片等ICT產品，都未列入調增清單，對台出口影響有限。

墨西哥參眾兩院在今年12月10日通過對來自未簽署FTA國家調高1463項貨品關稅，增幅從5%至45%不等。本項法案近期將由墨國總統簽署後，預計從2026年1月1日起生效。

經貿辦表示，為維護台灣廠商利益，我國自9月起透過多邊及雙邊多次向墨國表達關切及努力交涉，並經駐西哥代表處協助提出我關切產品計105項，向墨國建議後，成功爭取到82項貨品獲維持現有稅率或調低增幅，穩定我國廠商布局墨西哥市場。

經貿辦指出，82項貨品中維持現有稅率者27項，包括汽車零組件（後視鏡等21項）、塑膠製品（3項）、鋼品（3項）。低增幅者55項，包括汽車零組件（齒輪箱等16項）、化纖、樹酯、PVC及人造皮（31項）、紙板及標籤（5項）、化妝品及原料（2項） 及摩托車 （1項）。

此外，經貿辦提到，我國業者關切的電腦零組件、晶片、伺服器、顯示卡及印刷電路等ICT產品，其占對墨總出口之70%，均未被列入調增清單，對我出口影響有限。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
送飲料炎上！UG插旗「中山一級戰區」僅10天　驚人租金恐打水
12歲少女被賣到東京賣淫！　惡母上銬遣返畫面曝
山本由伸爆與「節目第一美女」分手！　世界大賽影片是別人
快訊／三上悠亞來了！　背號選25號親曝原因
朱孝天反擊阿信「場面話」！　酸舞台照：截張好看的很難嗎
快訊／痛失台北跨年演出！　男歌手緊急聲明致歉
北市捷運警隊挨轟　隊長曝艱辛內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

ET民調／南投10大政策平均滿意度78.6%　許淑華施政滿意度獲84.4%肯定

官員示警赴「這3國」恐被送中　外交部：視情勢調整旅遊警示

民進黨推「最台聖誕禮物」平安順心護台灣桌曆　12/24起限量領取

盧秀燕被自家警察恐嚇「開3槍」　市長行程正副分局長親帶隊

北捷隨機砍人案補償、保險、撫卹出爐　3死者家屬可申請180萬

濫刪警消裝備預算？　國民黨團轟：賴清德縱容側翼造謠是社會亂源

快閃上海！蔣萬安只參加28日雙城論壇　「坐鎮台北安定民心」

只願稱「1219嫌犯」　蔣萬安：不希望他名字被記住、別讓他得逞

彈劾賴清德案列入立法院議程　藍綠程序委員會爆嚴重口角

墨西哥調增未簽FTA國家關稅　經貿辦：晶片等ICT產品未列調增清單

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

ET民調／南投10大政策平均滿意度78.6%　許淑華施政滿意度獲84.4%肯定

官員示警赴「這3國」恐被送中　外交部：視情勢調整旅遊警示

民進黨推「最台聖誕禮物」平安順心護台灣桌曆　12/24起限量領取

盧秀燕被自家警察恐嚇「開3槍」　市長行程正副分局長親帶隊

北捷隨機砍人案補償、保險、撫卹出爐　3死者家屬可申請180萬

濫刪警消裝備預算？　國民黨團轟：賴清德縱容側翼造謠是社會亂源

快閃上海！蔣萬安只參加28日雙城論壇　「坐鎮台北安定民心」

只願稱「1219嫌犯」　蔣萬安：不希望他名字被記住、別讓他得逞

彈劾賴清德案列入立法院議程　藍綠程序委員會爆嚴重口角

墨西哥調增未簽FTA國家關稅　經貿辦：晶片等ICT產品未列調增清單

天后張清芳久違回歸電視獻唱　影后張艾嘉平安夜當說書人

ET民調／南投10大政策平均滿意度78.6%　許淑華施政滿意度獲84.4%肯定

可成遭爆因機密外洩撤出中國　公司澄清：是主動出擊策略轉型

男輕信「美化金流」陷阱　交出2帳戶洗錢2538萬！判刑7月罰6萬

官員示警赴「這3國」恐被送中　外交部：視情勢調整旅遊警示

民進黨推「最台聖誕禮物」平安順心護台灣桌曆　12/24起限量領取

郭書瑤單身7年被曖昧對象「斷崖式封鎖」　委屈認：該做的都做了

富邦證推出「台美股定期定額」平台　千元小額投資跨市場

台師大邀英日名師寒假開永續課程　開放社會人士選課

陸4歲女童染梅毒！竟是奶奶「愛的舉動」害了她

【張文犯案全過程曝】5度變裝騎2交通工具　北捷丟17煙霧彈3汽油彈

政治熱門新聞

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

獨／憾！陸軍士官長與妻爭執失蹤　尋獲時已死亡

被鄭麗文嗆「沒大腦」！東吳大學副教授回擊了

張文犯案當下北車內沒警察！她曝勤務空檔

柯涉侵占6234萬　陳佩琪：我怎沒管到這些錢？

憲法法庭復活　445位學者、375位律師連署力挺

台灣民意民調／四成三贊同賴清德治國方式　游盈隆：聲望明顯恢復

鄭麗文：兩岸互不隸屬「但同屬一中」

騎士路邊遇害恐僅180萬補償？蔣萬安說話了

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

只願稱「1219嫌犯」　蔣萬安：不該讓他名字被記住

彈劾賴清德案列入立法院議程　藍綠程序委員會爆嚴重口角

「神秘白博士」領百萬薪　成海委會高官

北車攻擊事件　許淑華：3死每人600萬

更多熱門

相關新聞

彈性育嬰留停明年上路　政府補貼助企業推動「變形工時」

彈性育嬰留停明年上路　政府補貼助企業推動「變形工時」

行政院長卓榮泰今（23日）主持經濟發展委員會第2次顧問會議。會中聚焦中小微企業多元振興發展、青年多元發展、薪資提升跟薪資透明化，以及雙就業雙照顧等議題。中經院長連賢明說，今天有討論到勞動環境的完善，特別是婦女能夠有更彈性的工時，勞動部有提出來在未來一年，政府會協助推動變形工時，政府會提供補貼給企業去做這些事情。

載病患飛美國　墨西哥海軍飛機墜海5死

載病患飛美國　墨西哥海軍飛機墜海5死

藍白赴監院建請彈劾　卓榮泰今主持經發會：這才是真正該辦的事

藍白赴監院建請彈劾　卓榮泰今主持經發會：這才是真正該辦的事

關稅最大受害者　最慘亞洲貨幣是它

關稅最大受害者　最慘亞洲貨幣是它

快訊／墨西哥海軍軍機　墜毀美國德州

快訊／墨西哥海軍軍機　墜毀美國德州

關鍵字：

行政院墨西哥FTA關稅晶片ICT

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊輾壓　收入跌數百萬

快訊／五月天阿信「摔落2米高舞台」濺血！　相信音樂曝最新狀況

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面