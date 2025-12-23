《路透》披露五角大廈草案：中國已部署逾百枚洲際飛彈

▲中國的洲際彈道飛彈能夠攜載核武攻擊美國本土。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國《路透社》報導，根據一份尚未公開的美國五角大廈評估報告草案，中國可能已在三處飛彈發射井基地中，部署超過100枚洲際彈道飛彈（ICBM）。報告指出，北京正以全球最快速度擴張並現代化其核武庫，且未展現參與軍備控制或限武談判的意願，美方對中國軍事企圖持續升高表達高度關切。

逾百枚DF-31進駐發射井 五角大廈首度揭露數量

報告指出，中國很可能已在鄰近蒙古邊境的三個發射井基地，裝填超過100枚採用固態燃料的東風-31型（DF-31）洲際彈道飛彈。五角大廈過去曾披露這些發射井的存在，但未曾公開實際裝填的飛彈數量。相較於過去以液態燃料為主的洲際飛彈，固態燃料飛彈反應速度更快，被視為中國核威懾能力的重要升級。

中國方面則一再否認進行大規模軍備擴張，並批評相關報告是「抹黑中國、刻意誤導國際社會」。不過，美方評估指出，中國目前擴充核武的速度，已超越所有其他擁核國家。

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）



核彈頭2030年恐破千 北京對軍控談判「毫無興趣」

報告評估，中國在2024年的核彈頭庫存仍維持在600枚出頭，雖然生產速度較前幾年略有放緩，但整體擴張趨勢不變，並預估中國將在2030年前擁有超過1000枚核彈頭。報告也提到，北京宣稱奉行「不首先使用核武」及「自衛性核戰略」，但實際部署行動仍引發外界疑慮。

針對軍控議題，美國總統川普上月曾表示，可能正研議與中國及俄羅斯推動「去核化」計畫，不過五角大廈直言，持續觀察不到北京有意追求相關措施，或展開更全面的軍備控制對話。

台海風險成報告焦點 美方警告衝突時程

這份五角大廈報告也以大量篇幅描述中國的整體軍事擴張，並警告中國預期在2027年底前，具備在台海衝突中「開戰並取勝」的能力。報告分析，北京正持續精煉以「蠻力」奪取台灣的軍事選項，其中可能包括對距中國本土1500至2000海里的目標發動打擊；若攻擊規模充足，恐將嚴重干擾美軍在亞太地區的部署與行動。