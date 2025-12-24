探10℃！　濕冷連3天

▲北部濕冷變天。（圖／資料照）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周四至周六冷空氣籠罩，北台濕冷，應添衣保暖，本島平地最低氣溫約可降至10度，台北觀測站則可降至14度，成為入冬第2波大陸冷氣團的機率高。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天下午冷空氣逐漸南下，北部、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨，北台氣溫漸降，中南部仍為晴朗偏暖、早晚涼。

周四至周六冷空氣籠罩 估探10度

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周四至周六冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台濕冷，應添衣保暖，中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，亦應注意衣著調整，山區偶有零星降雨的機率；由於模式略調強，本島平地最低氣溫約可降至10度，台北觀測站則可降至14度，成為入冬第2波冷氣團的機率高。

吳德榮說，周四至周六「雪（零度）線」的高度逐漸降至3000公尺以下，故合歡山、雪山、南湖⋯等高山，若得水氣配合，則皆有零星飄雪的機率；而2000公尺左右的高山（太平山⋯等）氣溫亦降至接近零度，冰霰、霧淞等固態降水機率高，伴隨零星飄雪？或有可能！但可遇不可求。

吳德榮表示，周日東北季風漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率，氣溫略升；下周一、下周二東北季風減弱，各地晴朗、氣溫回升，東半部偶有零星降雨的機率。