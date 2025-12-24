快訊／川普又被打臉！　法官否決「芝加哥部屬國民兵」

▲川普要求芝加哥部屬國民兵，遭最高法官否決。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

最高法院週二裁定，美國總統川普（Donald Trump）無法部署國民警衛隊到芝加哥保護移民及海關執法局（ICE）特工，這一決定成為川普政府近期面臨的重大打擊。

最高法院裁決，政府舉證不足

根據CNN報導，美國最高法院週二針對川普（Donald Trump）總統希望調動國民警衛隊到芝加哥保護ICE特工的計畫，作出了否定裁決。法院在未署名的命令中表示，現有證據無法證明政府有權讓軍隊在伊利諾州直接執行法律。這使得川普政府在移民執法問題上遭遇明顯挫敗，CNN已向白宮尋求回應。根據聯邦法規，總統可在「正規軍」資源不足時將國民警衛隊聯邦化，但本案就「正規軍」是否包括所有聯邦執法人員展開激烈辯論。

法院在裁決中明確指出，「正規軍」專指美國常備軍，而非所有聯邦特工。因此，川普欲援引的法規，僅在軍隊能合法執法的情況下才適用。法院強調，政府尚未證明總統可以動用國民警衛隊來保護伊利諾州的聯邦人員和財產，這項權力不適用於執行移民法的ICE特工。

大法官意見分歧，裁決未來效應

保守派大法官布雷特·卡瓦諾（Brett Kavanaugh）認同法院的最終裁決，但指出如果由他來判決，會採取更狹窄的法律解釋。他認為「正規軍」就是指美國軍隊，並坦言法院這種法律解釋未來可能會對美國的危機應對產生深遠影響。

另一方面，保守派大法官塞繆爾·阿利托（Samuel Alito）和克拉倫斯·托馬斯（Clarence Thomas）則明確表示不同意法院的處理方式。阿利托指出，法院未充分說明總統保護聯邦官員和財產的憲法權力是否足以合理動用國民警衛隊。他強調，即使對政府執行移民法的方式有異議，也不該因此限制聯邦官員的安全保障。

裁決背景，國防部調整兵力

這項裁決是在川普政府提出緊急上訴兩個月後出爐。近來，芝加哥西部ICE設施外的抗議活動已明顯降溫。幾週前，川普政府曾向法院表示，與地方警力合作已減少了聯邦官員與抗議群眾的衝突需求。

國防部早在去年11月便宣布，將重新評估原本部署到芝加哥、洛杉磯和波特蘭的兵力規模。官員表示，伊利諾州目前僅有約300名國民警衛隊士兵處於待命狀態。下級法院早前的命令已阻止了國民警衛隊與國土安全部聯合行動。