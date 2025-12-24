　
國際

艾普斯坦新檔案爆大量「涉川普內容」！美司法部：不實又聳動

▲▼美國總統川普在海湖莊園發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國司法部（DOJ）近日依據《艾普斯坦檔案透明法》（Epstein Files Transparency Act），公開新一批與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）及其共犯麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）相關的未分類文件。然而，這批文件中出現多項涉及美國總統川普的內容，隨即引發高度關注與爭議，司法部也罕見第一時間出面澄清，強調其中部分指控「不實且聳動」。

司法部急發聲明：若屬實早已被拿來對付川普

根據美國《福斯新聞》（Fox News）報導，司法部在聲明中指出，最新公開的文件包含部分在2020年美國總統大選前夕送交聯邦調查局（FBI）的資訊，當中涉及對川普總統「未經查證、且缺乏事實基礎的說法」。司法部直言，這些內容「毫無可信度」，並強調「如果這些指控有哪怕一絲真實性，早就已被政治對手用來對付川普。」

司法部同時表示，之所以仍將文件公開，是基於對法律與透明原則的承諾，而非替任何人背書。

▲▼艾普斯坦位於曼哈頓的住所內的抽屜和相框照片，其中包括川普的照片。（圖／路透）

▲艾普斯坦位於曼哈頓的住所內的抽屜和相框照片，其中包括川普的照片。（圖／路透）

文件提及「多次搭機」　來源為未具名檢察官電郵

在公開文件中，最受矚目的是一封日期為2020年1月7日的電子郵件，寄件人為紐約南區聯邦檢察署一名未具名檢察官。郵件內容聲稱，川普在1990年代曾至少8次搭乘艾普斯坦的私人飛機，部分航程中，艾普斯坦及麥克斯威爾同行，甚至提到機上可能出現日後在麥克斯威爾案件中成為「潛在證人」的人士。

不過，文件並未說明相關資訊是否曾經查證、是否被採信，也沒有跡象顯示這些內容曾被用於艾普斯坦或麥克斯威爾的起訴過程。川普本人過去多次表示，自己早在艾普斯坦遭指控前，就已與對方斷絕來往。

神秘信件再掀波瀾　真實性成疑

文件中還出現一封疑似艾普斯坦寫給前美國體操隊醫納沙（Larry Nassar）的信件。納沙因長期性侵未成年運動員而入獄。該信件郵戳時間為艾普斯坦身亡後3天，內容提及川普，甚至出現極具爭議的字句，暗示川普「也喜愛年輕女孩」。

不過，司法部坦言，這封信件的真實性尚未確認，隨附的僅是一份FBI要求進行筆跡鑑定的文件，並未得出結論。

▲▼ 美國司法部19日公開已故富商、性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）大量檔案照片。其前女友、已定罪共犯麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）也出現其中（圖／翻攝美國司法部）

▲美國司法部19日公開已故富商、性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）大量檔案照片。其前女友、已定罪共犯麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）也出現其中（圖／翻攝美國司法部）

檔案公開爭議不斷　政治人物同樣被點名

司法部自上週起，已在公開網站陸續釋出數萬頁艾普斯坦與麥克斯威爾性交易案件相關文件。其中一批文件包含多張前總統柯林頓（Bill Clinton）的照片，畫面顯示他出現在泳池與熱水池旁，一名女子的臉部遭遮蔽。柯林頓陣營隨即回應，要求司法部「要公開就全部公開」，否則只是「影射而非透明」，並強調柯林頓早已多次被檢方確認未涉案。

立法要求全面揭露　但仍允許有限遮蔽

此次文件公開，源自國會上月通過的《艾普斯坦檔案透明法》，要求司法部在30天內公布所有未分類資料。法案允許司法部基於保護受害者、避免影響進行中調查，或涉及國防與外交政策的情況下進行遮蔽，但同時明文規定，不得因當事人身分顯赫或政治影響力而隱匿不利內容。

然而，文件釋出後仍引發批評，外界質疑遮蔽過多、進度延宕。川普於11月19日簽署法案生效，法定截止日為12月19日，但司法部坦言仍有文件尚未完成審查，預計將於新年後持續公布。

副司法部長布蘭奇（Todd Blanche）也為此辯護，指出現行法律與受害者保護規範，支持司法部在必要情況下延後公開。

12/21 全台詐欺最新數據

余家昶英勇殉難　今晚民眾點燈歌唱追思

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

美國政府23日對外公開新一波與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關的文件，其中涉及多項與美國總統川普相關的內容。美國司法部隨後發表聲明，為川普辯護，強調部分指控屬於「缺乏事實基礎的誇大說法」。

艾普斯坦川普司法部透明法政治爭議

