英雄余家昶遭張文刺殺！母悲曝「遇事衝第一」曾告誡：你這樣很傻

▲英雄余家昶肉身擋刀，遭張文刺殺，8旬母親接獲噩耗相當悲痛。（圖／民眾提供）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

台北車站、捷運中山站19日傍晚發生恐怖隨機殺人案，造成4死11傷！27歲嫌犯張文在台北車站犯案時，遭余家昶制止後持刀殺人，余家昶肺部、心臟遭一刀貫穿，雖經緊急送醫搶救，仍不幸宣告不治。余母透露，兒子很講義氣，遇事會衝第一、挺身而出，讓余母心疼不已，「你這樣很傻」。

據了解，余家昶家住桃園，從事金融相關行業，每日通勤台北上下班，案發當時他下班準備返家，沒想到卻遇上帶著大批汽油彈、煙霧彈的張文，他見眾人驚惶奔逃，遂挺身而出制止張文，令張文的恐怖計畫失敗，現場汽油彈燒毀，阻止傷亡人數進一步擴大，但不幸的是，他遭張文持刀狠刺，左側肺葉、左心房遭一刀貫穿，雖經緊急送醫搶救，仍宣告不治。

▲余母接獲噩耗相當悲痛。（圖／民眾提供）

余母表示，兒子從小就很孝順，不菸、不酒也沒有不良嗜好，平時每個周末都會回家探視她，週六兒子沒有回來，加上事發當天她有看新聞，就隱隱約約覺得很不安，但因為手機仍打得通，才想著兒子「可能還活著」的想法。

余母忍悲吐露，余家昶的父親是軍人，上校退伍，余家昶3、4歲的時候，每天都跟著父親一起去忠烈祠上班，直到父親離開忠烈祠，調到804醫院（國軍桃園總醫院）才停止。

余母悲吐，余家昶受到父親的影響，勇敢、耿直、樂於助人、很講義氣，有時候發生事情，兒子總是挺身而出、衝第一，她曾告誡兒子「你這樣很傻，這樣是在做什麼」，如今發生這樣的事情，余母表示，「做一個母親，失去一個兒子，很痛苦，心都碎了」，但兒子救了很多人，她雖痛苦但「以他為榮」。

▲余母曾不斷向神明祈求平安，但仍接到兒子死訊。（圖／民眾提供）