肉身擋張文喪命！北捷現花海悼念余家昶　寫下卡片：向英雄致敬

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

27歲張文犯下北捷台北車站、中山商圈隨機傷人案，當時英勇上前攔阻的57歲余家昶，以肉身擋下關鍵傷害，不幸遭一刀斃命。今（22）日民眾紛紛到帶花束到北車M7出口悼念，並寫卡片「謝謝你的勇敢與正義」、「向英雄致敬」。

▲民眾前往M7出口獻花，致敬罹難的英雄余家昶。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

余家昶家住桃園，平日桃園台北通勤，案發當天下班後，他如往常搭乘捷運通勤，自大安站抵達台北車站，出站後準備前往地下一樓平台，未料途中遇上正在犯案的兇嫌，眾人逃跑的瞬間，唯獨他挺身而出，以肉身阻擋張文，慘遭一刀貫穿左側肺葉直達左心房斃命，檢警相驗時感嘆其行徑屬於典型的「見義勇為」。

案發後，北捷M7出口附近湧入大量鮮花、卡片來致敬這位台灣英雄，寫下「致國家的英雄，余家昶先生，這座城市會永遠記住您勇敢的模樣」、「雖然我不認識你，可是謝謝你的勇氣」、「余先生，謝謝您的英勇！一路好走」、「感謝您的奉獻，您的勇敢，下輩子也要當一個好人，更要更愛自己」、「感謝你的勇敢與正義，一路走好」、「余先生，謝謝您的付出，一路好走」、「余先生，雖然不認識您，但謝謝您的勇氣。祝你在那邊快樂開心」，感謝如果不是他的見義勇為，恐怕會造成張文後續更大規模的傷亡。