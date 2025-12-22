　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

肉身擋張文喪命！北捷現花海悼念余家昶　寫下卡片：向英雄致敬

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

27歲張文犯下北捷台北車站、中山商圈隨機傷人案，當時英勇上前攔阻的57歲余家昶，以肉身擋下關鍵傷害，不幸遭一刀斃命。今（22）日民眾紛紛到帶花束到北車M7出口悼念，並寫卡片「謝謝你的勇敢與正義」、「向英雄致敬」。

▲▼民眾前往M7出口獻花，致敬罹難的英雄余家昶 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲民眾前往M7出口獻花，致敬罹難的英雄余家昶。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲▼民眾前往M7出口獻花，致敬罹難的英雄余家昶 。（圖／記者黃彥傑攝）

余家昶家住桃園，平日桃園台北通勤，案發當天下班後，他如往常搭乘捷運通勤，自大安站抵達台北車站，出站後準備前往地下一樓平台，未料途中遇上正在犯案的兇嫌，眾人逃跑的瞬間，唯獨他挺身而出，以肉身阻擋張文，慘遭一刀貫穿左側肺葉直達左心房斃命，檢警相驗時感嘆其行徑屬於典型的「見義勇為」。

▲▼民眾前往M7出口獻花，致敬罹難的英雄余家昶 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼民眾前往M7出口獻花，致敬罹難的英雄余家昶 。（圖／記者黃彥傑攝）

案發後，北捷M7出口附近湧入大量鮮花、卡片來致敬這位台灣英雄，寫下「致國家的英雄，余家昶先生，這座城市會永遠記住您勇敢的模樣」、「雖然我不認識你，可是謝謝你的勇氣」、「余先生，謝謝您的英勇！一路好走」、「感謝您的奉獻，您的勇敢，下輩子也要當一個好人，更要更愛自己」、「感謝你的勇敢與正義，一路走好」、「余先生，謝謝您的付出，一路好走」、「余先生，雖然不認識您，但謝謝您的勇氣。祝你在那邊快樂開心」，感謝如果不是他的見義勇為，恐怕會造成張文後續更大規模的傷亡。

▲▼民眾前往M7出口獻花，致敬罹難的英雄余家昶 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼民眾前往M7出口獻花，致敬罹難的英雄余家昶 。（圖／記者黃彥傑攝）

12/20 全台詐欺最新數據

345 1 1848 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

張文最後落腳處首曝光　凌亂房內藏15支汽油彈
快訊／新青安止跌反彈　受理金額318億、件數寫5個月新高
北市宣布26日大規模演練！　市府轉運站、捷運站登場
北捷現花海！　卡片淚謝：向英雄致敬
「日本浪人背武士刀」行走九份！　遊客恐慌急報警
獨／「不對稱作戰恐攻」釀3死11傷　警追捕張文「18分鐘時差
快訊／台中摩鐵槍響！　男頭部中彈死亡
快訊／張文戶頭剩不到100元！　名下僅1輛10年老機車
快訊／別再繳錢！　5職業工會新黑名單出爐

【驚悚瞬間】北市休旅車「衝上人行道」　撞毀5機車！2路人驚險躲過

獨／揭密孤狼恐攻手法　不對稱作戰釀3死11傷

獨／揭密孤狼恐攻手法　不對稱作戰釀3死11傷

專責研究張文發動孤狼犯案行動的專案小組成員透露，「這是成功的恐攻犯罪、充分發揮不對稱作戰，以小搏大，以單兵破壞團隊防禦的典型戰術。」警方在調查張文行動中，發現張文充分看穿警方處理轄區刑案的重大盲點，就是團隊依賴制度化通報和標準調查程序。

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」

大規模隨機殺人95%無關精神病　醫教「見義勇為」安全2招

大規模隨機殺人95%無關精神病　醫教「見義勇為」安全2招

立院內政委員會通過臨時提案　尊重家屬意願下將余家昶入祀忠烈祠

立院內政委員會通過臨時提案　尊重家屬意願下將余家昶入祀忠烈祠

見義勇為英勇犧牲北捷傷人台北車站余家昶

